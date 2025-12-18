IBM과 knowis AG는 전략적 OEM 파트너십을 확장하여 AI 기반 아키텍처 및 제공 가속화
이 협업을 통해 글로벌 기업은 AI 기반 워크플로에서 아키텍처, 설계, 구현을 통합하여 소프트웨어를 더 빠르게 제공할 수 있습니다.
오늘 IBM과 knowis AG는 knowis의 DevOps Solution Workbench를 IBM의 DevOps 포트폴리오에 통합하는 확장 OEM 파트너십을 발표했습니다. IBM DevOps Solution Workbench는 소프트웨어 아키텍처, 소프트웨어 설계, 설계 인식 코딩을 하나의 AI 기반 툴로 통합합니다.
개발 중인 AI가 증가함에 따라 AI 어시스턴트 및 에이전트의 컨텍스트를 관리하는 것은 자동화를 계획된 방향으로 이끌기 위한 전략적 이점이 되고 있습니다. 이러한 컨텍스트는 소프트웨어 아키텍처 및 소프트웨어 설계에서 구조화되어 필요한 모든 정보를 구조화되고 통합된 방식으로 제공합니다.
IBM DevOps Solution Workbench를 사용하면 전문가 간의 실시간 협업을 통해 소프트웨어 아키텍처 및 설계를 정의하고, 전체 개발 조직을 위한 신뢰할 수 있는 단일 소스로 구축하며, AI 코딩 어시스턴트와 같은 AI 어시스턴트 및 에이전트에 프로비저닝할 수 있습니다.
IBM DevOps Solution Workbench는 기존 개발 솔루션과 완벽하게 통합됩니다. Gitlab 기반 프로젝트는 소프트웨어 아키텍처 및 설계로 개선할 수 있으며, IBM Bob과 같은 설계 및 AI 코딩 어시스턴트는 구조화된 코드 생성을 위한 기반으로 아키텍처 및 설계 사양을 사용합니다.
IBM DevOps Solution Workbench는 IBM DevOps Loop, IBM DevOps Plan, IBM DevOps Deploy, IBM DevOps Test, IBM DevOps Velocity를 포함한 IBM DevOps 포트폴리오를 통합하고 개선합니다.
개발팀과 AI 어시스턴트 및 AI 에이전트를 연계하면 개발팀이 AI로 강화된 개발에 대비할 수 있으며 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
IBM과 knowis AG는 파트너십을 확대하여 기업이 사전 예방적 아키텍처, 설계, 자동화를 통해 증가하는 시스템 복잡성을 관리할 수 있도록 지원해왔습니다.
"IBM과 오랜 기간 맺어왔으며 신뢰할 수 있는 파트너십으로 우리 제품을 IBM DevOps 포트폴리오에 포함시켜 새로운 이정표에 도달하게 되어 매우 기쁩니다."라고 knowis AG의 CEO 겸 공동 설립자인 Gerald Gassner 박사는 말했습니다. “시스템이 점점 더 복잡해지는 세상에서 이 파트너십은 소프트웨어 제공 팀이 사후 대응적 대응에서 사전 예방적 설계 및 자동화로 전환할 수 있도록 지원합니다. DevOps Solution Workbench를 IBM DevOps 포트폴리오에 임베딩하여 간소화된 워크플로 내에서 아키텍처와 구현을 더욱 긴밀하게 통합할 수 있습니다.”
“IBM의 사명은 기업이 안전하고 효율적으로 대규모 혁신을 제공할 수 있도록 돕는 것입니다.”라고 IBM DevOps의 프로그램 책임자인 James Hunter는 말했습니다. "DevOps Solution Workbench를 임베딩하면 고객이 창의적인 아키텍처와 설계를 표준화된 제공과 연결하여 아이디어를 빠르고 일관성 있는 뛰어난 품질 코드로 변환할 수 있습니다."
IBM DevOps와 knowis AG는 협업을 통해 지속적인 AI 기반 워크플로 내에서 비즈니스 전략, 아키텍처, 엔지니어링을 연결하여 고객이 비전에서 구현으로 전환할 수 있도록 지원합니다.
knowis AG는 독일 레겐스부르크에 본사를 둔 소프트웨어 기술 회사입니다. 주력 제품인 Cloud Solution Workbench는 팀이 AI 지원 모델링 및 설계 인식 코딩 지원을 사용하여 복잡한 시스템을 구축하고 현대화할 수 있도록 지원하는 소프트웨어 아키텍처 및 소프트웨어 설계 솔루션입니다. 원래 복잡하고 규제가 엄격한 금융 서비스 업계의 핀테크이자 솔루션 제공업체로 설립된 knowis는 20년 동안 유럽 전역의 소프트웨어 개발 팀을 위한 산업 간 기술 파트너로 발전해 왔습니다.