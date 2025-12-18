IBM과 knowis AG는 전략적 OEM 파트너십을 확장하여 AI 기반 아키텍처 및 제공 가속화

IBM과 knowis AG는 파트너십을 확대하여 기업이 사전 예방적 아키텍처, 설계, 자동화를 통해 증가하는 시스템 복잡성을 관리할 수 있도록 지원해왔습니다.

"IBM과 오랜 기간 맺어왔으며 신뢰할 수 있는 파트너십으로 우리 제품을 IBM DevOps 포트폴리오에 포함시켜 새로운 이정표에 도달하게 되어 매우 기쁩니다."라고 knowis AG의 CEO 겸 공동 설립자인 Gerald Gassner 박사는 말했습니다. “시스템이 점점 더 복잡해지는 세상에서 이 파트너십은 소프트웨어 제공 팀이 사후 대응적 대응에서 사전 예방적 설계 및 자동화로 전환할 수 있도록 지원합니다. DevOps Solution Workbench를 IBM DevOps 포트폴리오에 임베딩하여 간소화된 워크플로 내에서 아키텍처와 구현을 더욱 긴밀하게 통합할 수 있습니다.”

“IBM의 사명은 기업이 안전하고 효율적으로 대규모 혁신을 제공할 수 있도록 돕는 것입니다.”라고 IBM DevOps의 프로그램 책임자인 James Hunter는 말했습니다. "DevOps Solution Workbench를 임베딩하면 고객이 창의적인 아키텍처와 설계를 표준화된 제공과 연결하여 아이디어를 빠르고 일관성 있는 뛰어난 품질 코드로 변환할 수 있습니다."