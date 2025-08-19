2025년 8월 19일
새로운 소식: IBM과의 새로운 파트너십의 일환으로 Arivonix는 IBM watsonx.ai와 깊이 있는 통합 기능을 개발했습니다. 이를 통해 기업들은 Granite 파운데이션 모델을 라이브 데이터 파이프라인에 직접 내장할 수 있습니다.
이 통합을 통해 조직은 비즈니스 시스템 전반에 걸쳐 완전한 거버넌스, 운영 제어 및 실시간 제공을 통해 프로덕션급의 생성형 AI 워크플로를 구축할 수 있습니다. 이는 규정 준수, 투명성, 속도에 영향을 주지 않으면서 기업 인프라 내에서 LLM에 기본적으로 액세스할 수 있도록 하는 전략적 진전을 의미합니다.
이 통합을 통해 IBM watsonx.ai는 엔터프라이즈 데이터 파이프라인 내에서 안전하고 구성 가능한 구성 요소로 전환됩니다. 이 프로세스는 사용자의 데이터 패브릭 내에서 완전히 실행되어 투명성과 모듈성을 제공합니다.
이 통합으로 구동되는 일반적인 엔터프라이즈 사용 사례에는 지능형 문서 또는 엔티티 보강이 포함됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
이 아키텍처는 각 워크플로에 대한 맞춤형 개발 없이도 시장 조사, 조달, 규정 준수, 고객 온보딩, 지식 관리 전반에 걸쳐 수평적 애플리케이션을 지원합니다.
Arivonix의 IBM watsonx.ai 통합 보기
플랫폼 개요는 arivonix.com에서 확인하세요