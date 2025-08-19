이 통합으로 구동되는 일반적인 엔터프라이즈 사용 사례에는 지능형 문서 또는 엔티티 보강이 포함됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

비즈니스 분석가가 공급업체 이름 스프레드시트를 업로드합니다.

Arivonix가 관련 뉴스 스니펫, 재무 요약 또는 퍼모그래픽 데이터를 가져옵니다.

IBM watsonx.ai는 각 공급업체에 대해 최근 개발 사항 또는 규정 준수 위험을 알려주는 출처가 포함된 간결한 요약을 생성합니다.

결과는 인용 및 버전 추적과 함께 감사 용도로 스프레드시트에 다시 삽입됩니다.

이 아키텍처는 각 워크플로에 대한 맞춤형 개발 없이도 시장 조사, 조달, 규정 준수, 고객 온보딩, 지식 관리 전반에 걸쳐 수평적 애플리케이션을 지원합니다.

