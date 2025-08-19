IBM과 Arivonix, 파트너십을 맺고 실시간 엔터프라이즈 데이터 파이프라인에 watsonx.ai 호출

2025년 8월 19일

작성자

Karthik Subramanian

VP, Strategy

새로운 소식: IBM과의 새로운 파트너십의 일환으로 Arivonix는 IBM watsonx.ai와 깊이 있는 통합 기능을 개발했습니다. 이를 통해 기업들은 Granite 파운데이션 모델을 라이브 데이터 파이프라인에 직접 내장할 수 있습니다. 

이 통합을 통해 조직은 비즈니스 시스템 전반에 걸쳐 완전한 거버넌스, 운영 제어 및 실시간 제공을 통해 프로덕션급의 생성형 AI 워크플로를 구축할 수 있습니다. 이는 규정 준수, 투명성, 속도에 영향을 주지 않으면서 기업 인프라 내에서 LLM에 기본적으로 액세스할 수 있도록 하는 전략적 진전을 의미합니다.

이 통합의 5가지 주요 이점

  1. 비즈니스 워크플로 내 실시간 AI 강화: 이러한 통합을 통해 IBM의 Granite 모델을 라이브 Arivonix 파이프라인의 한 단계로 호출하여 문서 요약, 상황 기반 분류, 메타데이터 강화, 지능형 라우팅과 같은 사용 사례를 몇 초 만에 처리할 수 있습니다.
  2. 투명하고 규정을 준수하며 감사 가능한 모델: 모든 모델 호출은 프롬프트, 입력, 아웃풋, 타임스탬프 등 전체 메타데이터와 함께 기록되어 실험에서 배포까지 추적 가능성과 거버넌스를 보장합니다.
  3. 구성 가능한 로우코드 프롬프트 작성: 엔터프라이즈 팀은 지속적인 엔지니어링 지원의 필요성을 없애고 대규모로 신속하게 실험할 수 있는 Arivonix의 로우코드 인터페이스를 사용하여, 워크플로에 맞춘 동적 프롬프트를 구축할 수 있습니다.
  4. 플러그 앤 플레이 파운데이션 모델 액세스: IBM watsonx.ai는 즉시 사용 가능하고 사전 통합되어 있으며, 엔터프라이즈급 자격 증명 처리 및 유연한 모델 선택 기능이 Arivonix의 AI 오케스트레이션 계층에 내장되어 있습니다.
  5. 데이터 수집부터 아웃풋까지 엔드 투 엔드 제어: Arivonix는 원시 데이터 소스 (API, 파일, 데이터베이스, 정형·반정형·비정형 형식)에 연결하고, 결과를 운영 시스템 (스프레드시트, 대시보드 분석, API, 마켓플레이스)에 전달하기 때문에, 데이터 준비부터 LLM 출력까지 전체 AI 강화 루프가 하나의 관리되는 파이프라인에서 처리됩니다.

작동 방식: IBM watsonx.ai와 Arivonix 간의 원활한 통합

이 통합을 통해 IBM watsonx.ai는 엔터프라이즈 데이터 파이프라인 내에서 안전하고 구성 가능한 구성 요소로 전환됩니다. 이 프로세스는 사용자의 데이터 패브릭 내에서 완전히 실행되어 투명성과 모듈성을 제공합니다.

  1. 모델 선택: IBM watsonx.ai는 Arivonix 인터페이스 내에 사전 통합된 파운데이션 모델 모음으로 나타납니다. 사용자는 요약, 보강, 분류, 콘텐츠 생성 등의 사용 사례를 지원하는 Granite 같은 모델 중에서 선택할 수 있습니다.
  2. 자격 증명 설정: 사용자는 보안 API 자격 증명 및 엔드포인트 URL을 입력하여 watsonx.ai 워크스페이스에 연결합니다. 역할 기반 액세스 제어 및 암호화는 엔터프라이즈 환경 내에서 연결을 보호하는 데 사용됩니다.
  3. 프롬프트 작성: 프롬프트는 로우코드 빌더를 통해 생성되고 Arivonix 파이프라인의 특정 단계에 연결됩니다. 텍스트 생성, 문서 요약, 메타데이터 보강, 상황 인식 Q&A를 포함한 다양한 작업을 지원합니다.
  4. 파이프라인 실행: 런타임 시, Arivonix 플랫폼은 구성된 watsonx.ai 모델을 자동으로 트리거합니다. 이 모델은 구조화되고 컨텍스트가 풍부한 입력을 수신하고 처리된 결과를 실시간으로 반환합니다. 이러한 아웃풋은 필요에 따라 스프레드시트, 대시보드 또는 데이터베이스로 라우팅됩니다.
  5. 거버넌스 및 감사 가능성: 모든 모델 상호 작용은 프롬프트 버전, 입력, 출력, 실행 메타데이터와 함께 기록됩니다. 이를 통해 완전한 추적성을 제공하여 AI 워크플로 전반에서 사용량 분석, 모니터링, 규정 준수 보고가 가능합니다.

대표 사용 사례: 지능형 문서 또는 엔터티 강화

이 통합으로 구동되는 일반적인 엔터프라이즈 사용 사례에는 지능형 문서 또는 엔티티 보강이 포함됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

  • 비즈니스 분석가가 공급업체 이름 스프레드시트를 업로드합니다.
  • Arivonix가 관련 뉴스 스니펫, 재무 요약 또는 퍼모그래픽 데이터를 가져옵니다.
  • IBM watsonx.ai는 각 공급업체에 대해 최근 개발 사항 또는 규정 준수 위험을 알려주는 출처가 포함된 간결한 요약을 생성합니다.
  • 결과는 인용 및 버전 추적과 함께 감사 용도로 스프레드시트에 다시 삽입됩니다.

이 아키텍처는 각 워크플로에 대한 맞춤형 개발 없이도 시장 조사, 조달, 규정 준수, 고객 온보딩, 지식 관리 전반에 걸쳐 수평적 애플리케이션을 지원합니다.

Arivonix의 IBM watsonx.ai 통합 보기

Arivonix가 생성형 AI를 지원하는 방법 보기

플랫폼 개요는 arivonix.com에서 확인하세요 

