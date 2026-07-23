IBM과 AMD, 가속 컴퓨팅을 위한 검증된 골든 패턴으로 소버린 AI 발전

IBM Sovereign Core와 AMD 가속 컴퓨팅은 소버린 AI를 보다 실용적으로 배포할 수 있도록 지원합니다. IBM과 AMD는 보호 장치를 갖추고 AI를 프로덕션 환경으로 이전하는 조직을 지원하기 위해 IBM Sovereign Core와 AMD 가속 컴퓨팅을 결합한 검증된 골든 패턴을 통해 협력을 강화하고 있습니다.

검증된 패턴은 클라이언트와 파트너에게 AI 지원 소버린 환경을 배포하기 위한 더욱 명확하고 반복 가능한 경로를 제공합니다. 전체 아키텍처를 처음부터 설계하는 대신, 조직은 인프라, 소프트웨어, 거버넌스 및 워크로드 실행을 통합하는 검증된 지침을 바탕으로 시작할 수 있습니다.

이 패턴은 AI에 민감한 데이터를 사용하는 규제 산업, 공공 서비스를 현대화하는 정부 기관, 소버린 클라우드 및 AI 서비스를 개발하는 매니지드 서비스 제공업체, 온프레미스·클라우드·엣지 환경 전반에서 배포 유연성이 필요한 기업에 특히 적합합니다.