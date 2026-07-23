IBM과 AMD, 가속 컴퓨팅을 위한 검증된 골든 패턴으로 소버린 AI 발전

기존 파트너십을 바탕으로 IBM과 AMD는 조직이 더 큰 통제력, 일관성, 규정 준수 준비 상태 및 운영 주권을 갖추고 AI 워크로드를 프로덕션 환경으로 이전하도록 지원하기 위해 AMD 인프라 및 IBM Sovereign Core 소프트웨어 기반의 검증된 배포 패턴을 선보입니다.
IBM Sovereign Core와 AMD 가속 컴퓨팅은 소버린 AI를 보다 실용적으로 배포할 수 있도록 지원합니다. IBM과 AMD는 보호 장치를 갖추고 AI를 프로덕션 환경으로 이전하는 조직을 지원하기 위해 IBM Sovereign Core와 AMD 가속 컴퓨팅을 결합한 검증된 골든 패턴을 통해 협력을 강화하고 있습니다.
검증된 패턴은 클라이언트와 파트너에게 AI 지원 소버린 환경을 배포하기 위한 더욱 명확하고 반복 가능한 경로를 제공합니다. 전체 아키텍처를 처음부터 설계하는 대신, 조직은 인프라, 소프트웨어, 거버넌스 및 워크로드 실행을 통합하는 검증된 지침을 바탕으로 시작할 수 있습니다.
이 패턴은 AI에 민감한 데이터를 사용하는 규제 산업, 공공 서비스를 현대화하는 정부 기관, 소버린 클라우드 및 AI 서비스를 개발하는 매니지드 서비스 제공업체, 온프레미스·클라우드·엣지 환경 전반에서 배포 유연성이 필요한 기업에 특히 적합합니다.
AI가 프로덕션 환경으로 이전됨에 따라 디지털 주권은 전체 기술 환경을 어떻게 설계하고 운영하는지에 점점 더 좌우됩니다. 데이터 상주는 여전히 중요하지만, 조직은 누가 플랫폼을 통제하는지, AI 워크로드에 어떻게 거버넌스를 적용하는지, 운영 및 규정 준수 요건을 시간이 지나도 입증할 수 있는지도 고려해야 합니다.
이러한 환경을 구축하려면 컴퓨팅, 플랫폼 소프트웨어 및 거버넌스 역량이 일관되게 함께 작동해야 합니다. IBM Sovereign Core는 소버린 운영 통제를 위한 소프트웨어 기반을 제공하며, AMD 가속 컴퓨팅은 까다로운 AI 워크로드에 필요한 성능을 제공합니다.
IBM과 AMD는 함께 클라이언트가 소버린 AI를 프로덕션 환경으로 이전할 때 직면하는 두 가지 일반적인 과제를 해결하도록 지원합니다.
IBM 및 AMD 검증된 골든 패턴은 다음을 결합합니다.
이 검증된 구성은 클라이언트가 더 높은 일관성과 더 적은 운영 부담으로 AI 지원 소버린 환경을 배포하도록 지원하기 위해 설계되었습니다.
조직과 서비스 제공업체는 빈 아키텍처에서 시작하는 대신, 이 패턴을 사용하여 처음부터 인프라, 소프트웨어, 거버넌스 및 운영을 통합할 수 있습니다. 이를 통해 배포를 가속화하고, 구성 복잡성을 줄이며, 환경 전반에서 더욱 일관된 구현을 지원할 수 있습니다.
이 패턴은 인프라 선택권도 보존합니다. 클라이언트는 배포 전반에서 일관된 소버린 통제 모델을 유지하면서 선호하는 온프레미스, 퍼블릭 클라우드, 엣지 및 기타 지원되는 인프라 환경 전반에 IBM Sovereign Core를 배포할 수 있습니다.
IBM Sovereign Core는 AI 워크로드가 실행되는 환경을 정의된 요건에 따라 지속적으로 평가하고, 운영이 이루어지는 과정에서 이를 뒷받침하는 근거 자료를 기록합니다. 이를 통해 거버넌스 팀은 주기적인 수동 근거 자료 수집에 의존하지 않고도 통제 기능의 수행 상태를 최신 상태로 추적해 파악할 수 있습니다.
또한 이 플랫폼은 IBM Sovereign Core의 AI 추론 서비스를 통해 AI 서비스에 대한 거버넌스 기반 액세스도 제공합니다. 조직은 소버린 환경 내에서 승인된 모델을 구성하고, 액세스를 제어하며, 자격 증명을 관리하고, 로깅, 감사 및 사용 정보를 수집할 수 있습니다.
이러한 역량을 AMD 가속 컴퓨팅과 결합함으로써 검증된 골든 패턴은 클라이언트가 성능, 거버넌스 적용 및 감사 가능성을 고려해 설계된 AI 워크로드 기반을 구축하도록 지원합니다.
AMD Instinct MI350P PCIe Card를 포함한 AMD GPU 검증은 클라이언트가 정의된 소버린 경계 내에서 AI 추론, 에이전틱 AI 및 데이터 집약적 워크로드를 실행하기 위한 검증된 배포 지침을 제공합니다.
검증된 골든 패턴은 클라이언트와 파트너에게 AI 지원 소버린 환경을 배포하기 위한 검증된 출발점을 제공합니다.
이 패턴은 조직이 다음을 수행하도록 지원할 수 있습니다.
주권 관련 요건이 늘어남에 따라 IBM Sovereign Core는 조직이 관련 시스템, 프로세스 및 데이터에 대한 권한을 포기하지 않고도 AI 배포를 일관되게 확장할 수 있는 방법을 제공합니다.
IBM Sovereign Core와 AMD 가속 컴퓨팅은 함께 조직이 강력할 뿐 아니라 통제 및 감독 체계를 적용할 수 있고, 감사 가능하며, 더 쉽게 운영할 수 있는 AI 환경을 구축하도록 지원합니다.