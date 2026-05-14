IBM, SAP Business AI Operations 인증 획득

SAP Business AI Operations 인증은 IBM이 AI를 SAP 프로세스에 직접 내재화할 수 있는 역량을 보유하고 있음을 입증합니다. 이를 통해 연결된 운영을 지원하고, 서비스 안정성을 강화하며, 엔터프라이즈 수준의 데이터 기반 의사결정 지원을 가능하게 합니다. 고객은 전략 및 설계부터 지속적인 운영과 지속적 개선에 이르기까지 전체 라이프사이클 전반에서 역량이 검증된 파트너의 지원을 받을 수 있습니다.

이는 AI를 독립적인 추가 기능이 아닌 SAP 프로세스 전반에 긴밀하게 통합된 핵심 요소로 구현한다는 IBM의 철학을 반영합니다.