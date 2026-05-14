IBM, SAP Business AI Operations 인증 획득

IBM Consulting은 SAP Business AI Operations 인증을 획득했습니다. 이는 IBM이 SAP 에코시스템에서 가장 높은 운영 성숙도를 갖춘 파트너임을 다시 한번 입증하는 중요한 성과이며, 동시에 전 세계 SAP 파트너 인증 8개를 모두 보유한 유일한 GSI라는 의미를 갖습니다.
이 인증은 IBM이 복잡한 엔터프라이즈 규모 SAP 환경 전반에서 Business AI를 운영화할 수 있는 거버넌스 프레임워크, 보안 제어 체계 및 실행 역량을 갖추고 있음을 입증합니다. SAP 혁신을 가속화하는 고객에게 이는 IBM이 단순히 AI를 구현하는 수준을 넘어 첫날부터 안정적으로 운영, 관리 및 확장할 수 있다는 신뢰를 제공합니다.
SAP Business AI Operations 인증은 IBM이 AI를 SAP 프로세스에 직접 내재화할 수 있는 역량을 보유하고 있음을 입증합니다. 이를 통해 연결된 운영을 지원하고, 서비스 안정성을 강화하며, 엔터프라이즈 수준의 데이터 기반 의사결정 지원을 가능하게 합니다. 고객은 전략 및 설계부터 지속적인 운영과 지속적 개선에 이르기까지 전체 라이프사이클 전반에서 역량이 검증된 파트너의 지원을 받을 수 있습니다.
이는 AI를 독립적인 추가 기능이 아닌 SAP 프로세스 전반에 긴밀하게 통합된 핵심 요소로 구현한다는 IBM의 철학을 반영합니다.
IBM은 SAP 환경 전반에서 대화형 AI, 처방형 AI 및 에이전틱 AI를 운영화함으로써 다음과 같은 실질적인 운영 변화를 이끌고 있습니다.
고객이 체감하는 효과는 분명합니다. AI는 기업 전반의 업무 수행 방식을 개선해 운영 비용을 줄이고 의사결정을 가속화하며, 지속적인 성과와 비즈니스 결과를 가능하게 하는 회복 탄력성을 구축합니다. IBM의 지속적 혁신 모델은 가치 창출이 시스템 오픈 시점에서 끝나지 않음을 의미합니다. AI가 비즈니스 운영의 핵심 요소로 자리잡을수록 그 가치는 계속 축적됩니다.
IBM에게 인증은 최종 목표가 아니라 운영 표준입니다. SAP Business AI Operations 인증은 거버넌스, 보안, 실행 및 지속적 지원 전반에 걸친 IBM의 체계화된 역량을 보여줍니다. 이를 통해 글로벌 SAP 환경 전반에서 AI가 일관되게 실행 및 확장되며, 고객은 예측 가능한 결과와 더 빠른 가치 실현 시간을 얻을 수 있습니다.
조직들이 RISE with SAP, 클린 코어 원칙, Joule 및 클라우드 우선 아키텍처 도입을 가속화하는 가운데, IBM의 SAP Business AI Operations 인증은 Business AI가 첫날부터 안전하게 운영되고 책임감 있게 확장되며 측정 가능한 가치를 제공할 수 있다는 신뢰를 고객에게 제공합니다.
이번 성과는 IBM이 시장을 선도하는 파트너로서 SAP Core 강화, 운영 위험 감소 및 Business AI 기반의 더 스마트하고 빠른 의사결정을 지원한다는 점을 다시 한번 입증합니다.
— Emer Neville, SAP Partner Excellence Center 글로벌 총괄 책임자