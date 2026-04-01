모든 컨택 센터 지표 뒤에는 사람의 순간이 있습니다. 출근 전에 청구 문제를 해결하려는 고객, 도움을 요청하다가 반복되는 절차에 갇힌 직원, 여정 초기에 해결되었어야 할 또 하나의 전화를 받는 상담원 등입니다.

IBM 고객에게 이러한 순간은 매우 중요한 의미를 갖습니다. 자동화된 경험이 기대에 못 미치면 고객은 불만을 느끼고 상담원은 부담을 떠안으며 서비스 운영은 확장하기 더 어렵고 비용이 더 많이 들게 됩니다. 이 지점에서 해결률이 중요해집니다. 고객 지원에서 해결률이란 고객을 상담원에게 연결하지 않고 AI 기반 여정 내에서 문제를 해결하는 것을 의미합니다. 시장 전반에서 해결률은 여전히 낮고 많은 통화가 여전히 상담원으로 이관되며 이는 비용 증가, 대기 시간 증가, 서비스 팀 부담 증가로 이어집니다.

고객은 이러한 문제를 즉각적으로 체감합니다. 음성 시스템이 느리거나 부자연스럽거나 작업을 완료하지 못하면 고객은 이를 완전히 우회하려 하며 종종 “0, 0, 0”을 눌러 상담원에게 연결하려 합니다.

문제는 자동화 자체가 아닙니다. 문제는 너무 많은 자동화 경험이 작업을 끝까지 완료하지 못한다는 점입니다.