데이터 수집 계층(다이어그램의 분홍색 상자)은 API, 이벤트 스트리밍, 실시간 처리를 지원합니다. Spark Compass의 경우 스트림 이벤트는 위치 변경, 대기열 상태, 센서 임곗값, 티켓 스캔, 결제 이벤트 또는 사용자 기본 설정 업데이트를 나타낼 수 있습니다. 수집 계층은 이러한 이벤트를 검증하고 나머지 플랫폼에서 이를 사용할 수 있도록 준비합니다.

컨텍스트 엔진은 다이어그램에서 데이터 수집 아래에 위치합니다. 이는 ID, 위치, 시간, 활동의 네 가지 핵심 신호를 통해 각 이벤트를 강화합니다. ID를 위해 필요 이상으로 개인 데이터를 수집할 필요는 없습니다. 공항의 예시에서 여행자는 자발적으로 항공편 번호를 입력할 수 있으므로, 플랫폼은 추측하지 않고도 유용한 게이트 안내를 제공할 수 있습니다.

IBM watsonx.data는 아키텍처에서 통합 데이터 계층 역할을 합니다. 프로필, 이벤트 데이터, 트랜잭션, 과거 데이터를 분석 및 AI를 위한 공유 레이어로 통합합니다.

연합 쿼리는 이 패턴의 핵심 요소입니다. 연합 쿼리를 사용하면 애플리케이션이 모든 데이터를 새 리포지토리에 먼저 복사하는 대신 이미 있는 위치에서 데이터를 쿼리할 수 있습니다. Spark Compass의 경우 이러한 접근 방식은 통합 비용을 절감하고 배포 시간을 단축하며 특히 장소 데이터가 모바일 앱, 티켓팅, CRM, 결제, 센서, 운영 시스템에 걸쳐 있을 때 데이터 중복 위험을 낮춥니다.

IBM watsonx.ai는 AI 및 에이전트 계층을 지원합니다. Spark Compass는 AI 에이전트, 추천, 예측 분석, 콘텐츠 생성, 대화 경험에 이 계층을 사용합니다.

IBM watsonx Assistant는 정보 수집, 사용자 응답 또는 사용자 대신 트랜잭션 수행과 같은 작업 지향적 흐름의 지능적 분배와 AI 컨시어지 등 향상된 대화 환경을 지원합니다. Spark Compass의 경우 이는 대화형 계층이 연결이 끊긴 챗봇 역할을 하는 대신 추천 및 운영 계층과 동일한 컨텍스트 엔진을 사용할 수 있음을 의미합니다.

IBM watsonx 오케스트레이트는 오케스트레이션 계층을 제공합니다. Spark Compass 아키텍처에서 오케스트레이션은 이벤트를 워크플로로 전환합니다. 즉, 여행자에게 안내를 제공하고, 직원 작업을 트리거하고, 혜택 제공 흐름을 시작하고, 인시던트를 에스컬레이션하고, 다른 엔터프라이즈 시스템으로 컨텍스트를 전달하는 동시에, 여행자가 터미널을 통과할 때 여행자에게 관심 있는 제품 및 서비스 관련 정보를 제공합니다. Orchestrate는 Spark Compass가 AI 시스템을 모니터링하고 규정 준수를 지원하며 데이터 품질, 액세스, 계보에 대한 감독을 유지할 수 있도록 지원합니다. 이 기능을 통해 시설 운영자는 AI 기반 추천, 고객 상호 작용, 운영 워크플로에 대한 가시성과 제어력을 확보할 수 있습니다.

IBM watsonx.governance는 AI 기반 권장 사항 및 운영 워크플로에 대한 감독 계층을 제공하여 Spark Compass가 모니터링, 규정 준수, 데이터 품질, 액세스, 계보에 대한 거버넌스 관행을 정의할 수 있도록 지원합니다. 두 제품을 함께 사용하면 인사이트를 실행으로 옮기는 동시에 결과 워크플로를 가시화하고 관리할 수 있습니다.

Spark Compass 플랫폼은 AWS에서 실행되지만 IBM Cloud로 마이그레이션하는 중입니다.

Spark Compass는 또한 엣지 인식 설계를 사용합니다. 하이브리드 앱 접근 방식은 사용자의 기기에서 가능한 한 많은 계산을 수행하고 필요에 따라 클라우드 또는 온프레미스 서비스와 통신합니다. 이러한 접근 방식은 지연 시간을 줄이고 대역폭을 제어하며 다양한 인프라 요구 사항을 가진 고객을 위해 아키텍처를 유연하게 유지하는 데 도움이 됩니다.

다이어그램의 오른쪽은 고객 경험, 장소 경험, 운영 및 분석과 같은 아웃풋을 보여줍니다.