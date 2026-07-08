Spark Compass는 IBM® watsonx.data, watsonx.ai, watsonx.governance, watsonx Orchestrate를 사용하여 위치, ID, 시간, 활동 신호를 거버넌스가 적용된 실행으로 전환할 수 있습니다. 이러한 실행은 여행자를 안내하고 팬의 참여를 유도하며 시설 운영자가 고객 참여를 개선할 수 있도록 지원합니다.
여행자에게 공항 게이트 변경은 불편한 일일 수 있습니다. 엔터프라이즈 아키텍트에게 있어 공항 게이트 변경은 실시간 데이터 문제이기도 합니다. 고객이 움직이고 조건이 변경되기 때문입니다. 고객은 안내가 필요하고 시스템은 차선책을 선택하기까지 몇 분 밖에 시간이 없습니다.
Spark Compass는 장소 신호를 상황에 맞는 지침, 운영 워크플로, 측정 가능한 결과로 전환하여 물리적 세계의 가시성 격차를 해소하는 플랫폼을 구축했습니다. Spark Compass는 바로 이런 순간을 위해 플랫폼을 구축했습니다.
Spark Compass는 샌디에이고에 본사를 둔 AI 기술 회사로, 물리적 공간에 대한 컨텍스트 인텔리전스에 중점을 두고 있습니다. 이 플랫폼은 소매, 스포츠, 접객업, 운송, 관광 및 라이브 이벤트와 같은 산업을 지원합니다. Spark Compass는 고객의 경험이 디지털 채널에서 물리적 환경으로 이동하는 지점에서 작동합니다.
이러한 설계에서의 과제는 브라우저 외부에서 엔터프라이즈 AI를 구축하는 사람이라면 누구나 익숙합니다. 디지털 시스템은 고객이 온라인에서 클릭하거나 검색, 구매할 때 풍부한 고객 정보를 캡처합니다. 이러한 가시성은 동일한 사람이 경기장, 공항, 호텔 또는 상점과 같은 물리적 위치에 들어갈 때 감소하는 경우가 많습니다. Spark Compass는 모바일 앱, 로열티 시스템, 티켓팅, POS 시스템, 위치 서비스, 센서, 사이니지, 엔터프라이즈 플랫폼을 공유 인텔리전스 계층으로 연결하여 가시성 격차를 해소합니다.
이 게시물에서는 Spark Compass가 대량의 물리적 신호를 거버넌스가 적용된 AI 실행으로 변환하는 데 도움이 되는 사용 사례, 아키텍처 및 IBM 제품 선택에 대해 살펴봅니다.
Spark Compass는 시설 운영자의 중요한 과제를 해결해줍니다. 즉, 맥락이 가장 중요한 순간인 안내, 개인화된 제안, 로열티 보상, 운영 조치 등이 가장 유용한 상황에 고객과 소통하는 방법을 제시합니다. 여행자는 공항 보안 검색대를 통과하는 가장 효율적인 경로를 원할 수 있습니다. 경기장의 팬은 자신의 좌석을 찾는 데 도움이 필요할 수 있습니다. 쇼핑객의 경우 제품 근처에 서 있을 때 관련 추천이 필요할 수 있습니다.
공항의 예시는 컨텍스트가 아키텍처를 어떻게 변화시키는지 보여줍니다. 공항은 역동적입니다. 게이트는 바뀌고, 대기열은 길어지고, 셔틀 버스는 움직이고, 화장실은 가득 차고, 스캐너는 고장 나고, 여행자는 각기 다른 목적지로 향합니다. Spark Compass는 샌디에이고 국제공항에서 공항 지도, 대기열 데이터, 항공편 정보, 셔틀버스 위치 가시성, 실내 내비게이션을 연동하여 여행자가 주차장에서 터미널과 게이트로 더 편리하게 이동할 수 있도록 안내합니다.
동일한 컨텍스트를 통해 장소를 보다 효율적으로 운영할 수 있습니다. Spark Compass는 이 기능을 장소를 '활성화'한다고 설명합니다. 기술적으로 말하면 물리적 세계 사건이 디지털 반응을 촉발할 수 있다는 뜻입니다. 화장실 카운터는 청소 직원에게 100명의 사용자가 있다는 사실을 알려, 청소 일정을 잡을 수 있도록 합니다. 고장 난 스캐너는 웨어러블 기기를 통해 가장 가까운 IT 직원을 호출할 수 있습니다.
완전한 피드백 루프가 더 큰 가치를 창출합니다. 플랫폼은 단순히 메시지를 보내는 데 그치지 않습니다. 메시지가 실제 세계에서 방문, 구매, 서비스 행동 또는 운영 개선과 같은 행동으로 이어졌는지 여부를 측정합니다. 이러한 폐쇄 루프 귀속은 참여를 정량화 가능한 결과와 연결하여, 운영자가 무엇이 효과적이었는지, 어디에서 효과가 있었는지, 배포가 마찰을 줄였는지, 수익을 증가시켰는지 등을 이해하는 데 도움을 줍니다.
다음 다이어그램은 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는 것이 가장 좋습니다. 왼쪽 파란색 상자의 Spark Compass는 먼저 고객 채널, 위치 및 연결 서비스, 상거래 시스템, 엔터프라이즈 플랫폼에서 데이터를 수집합니다.
데이터 수집 계층(다이어그램의 분홍색 상자)은 API, 이벤트 스트리밍, 실시간 처리를 지원합니다. Spark Compass의 경우 스트림 이벤트는 위치 변경, 대기열 상태, 센서 임곗값, 티켓 스캔, 결제 이벤트 또는 사용자 기본 설정 업데이트를 나타낼 수 있습니다. 수집 계층은 이러한 이벤트를 검증하고 나머지 플랫폼에서 이를 사용할 수 있도록 준비합니다.
컨텍스트 엔진은 다이어그램에서 데이터 수집 아래에 위치합니다. 이는 ID, 위치, 시간, 활동의 네 가지 핵심 신호를 통해 각 이벤트를 강화합니다. ID를 위해 필요 이상으로 개인 데이터를 수집할 필요는 없습니다. 공항의 예시에서 여행자는 자발적으로 항공편 번호를 입력할 수 있으므로, 플랫폼은 추측하지 않고도 유용한 게이트 안내를 제공할 수 있습니다.
IBM watsonx.data는 아키텍처에서 통합 데이터 계층 역할을 합니다. 프로필, 이벤트 데이터, 트랜잭션, 과거 데이터를 분석 및 AI를 위한 공유 레이어로 통합합니다.
연합 쿼리는 이 패턴의 핵심 요소입니다. 연합 쿼리를 사용하면 애플리케이션이 모든 데이터를 새 리포지토리에 먼저 복사하는 대신 이미 있는 위치에서 데이터를 쿼리할 수 있습니다. Spark Compass의 경우 이러한 접근 방식은 통합 비용을 절감하고 배포 시간을 단축하며 특히 장소 데이터가 모바일 앱, 티켓팅, CRM, 결제, 센서, 운영 시스템에 걸쳐 있을 때 데이터 중복 위험을 낮춥니다.
IBM watsonx.ai는 AI 및 에이전트 계층을 지원합니다. Spark Compass는 AI 에이전트, 추천, 예측 분석, 콘텐츠 생성, 대화 경험에 이 계층을 사용합니다.
IBM watsonx Assistant는 정보 수집, 사용자 응답 또는 사용자 대신 트랜잭션 수행과 같은 작업 지향적 흐름의 지능적 분배와 AI 컨시어지 등 향상된 대화 환경을 지원합니다. Spark Compass의 경우 이는 대화형 계층이 연결이 끊긴 챗봇 역할을 하는 대신 추천 및 운영 계층과 동일한 컨텍스트 엔진을 사용할 수 있음을 의미합니다.
IBM watsonx 오케스트레이트는 오케스트레이션 계층을 제공합니다. Spark Compass 아키텍처에서 오케스트레이션은 이벤트를 워크플로로 전환합니다. 즉, 여행자에게 안내를 제공하고, 직원 작업을 트리거하고, 혜택 제공 흐름을 시작하고, 인시던트를 에스컬레이션하고, 다른 엔터프라이즈 시스템으로 컨텍스트를 전달하는 동시에, 여행자가 터미널을 통과할 때 여행자에게 관심 있는 제품 및 서비스 관련 정보를 제공합니다. Orchestrate는 Spark Compass가 AI 시스템을 모니터링하고 규정 준수를 지원하며 데이터 품질, 액세스, 계보에 대한 감독을 유지할 수 있도록 지원합니다. 이 기능을 통해 시설 운영자는 AI 기반 추천, 고객 상호 작용, 운영 워크플로에 대한 가시성과 제어력을 확보할 수 있습니다.
IBM watsonx.governance는 AI 기반 권장 사항 및 운영 워크플로에 대한 감독 계층을 제공하여 Spark Compass가 모니터링, 규정 준수, 데이터 품질, 액세스, 계보에 대한 거버넌스 관행을 정의할 수 있도록 지원합니다. 두 제품을 함께 사용하면 인사이트를 실행으로 옮기는 동시에 결과 워크플로를 가시화하고 관리할 수 있습니다.
Spark Compass 플랫폼은 AWS에서 실행되지만 IBM Cloud로 마이그레이션하는 중입니다.
Spark Compass는 또한 엣지 인식 설계를 사용합니다. 하이브리드 앱 접근 방식은 사용자의 기기에서 가능한 한 많은 계산을 수행하고 필요에 따라 클라우드 또는 온프레미스 서비스와 통신합니다. 이러한 접근 방식은 지연 시간을 줄이고 대역폭을 제어하며 다양한 인프라 요구 사항을 가진 고객을 위해 아키텍처를 유연하게 유지하는 데 도움이 됩니다.
다이어그램의 오른쪽은 고객 경험, 장소 경험, 운영 및 분석과 같은 아웃풋을 보여줍니다.
이 아키텍처의 주요 장점은 일회성 구현을 피할 수 있다는 것입니다. 동일한 기반을 활용하여 경기장 좌석 안내, 공항 게이트 변경, 소매 혜택 제안, 화장실 청소, IT 업무 배정 등을 지원할 수 있습니다. 소스 시스템은 장소에 따라 다르지만 패턴은 신호를 수집하고, 컨텍스트로 강화하고, AI 또는 규칙을 적용하고, 작업을 오케스트레이션하고, 결과를 측정하는 등 일관되게 유지됩니다. 이것이 바로 설립자가 2013년에 출원하여 2016년에 취득한 특허에서 설명한 대로 '상황에 맞는 지능형 커뮤니케이션'입니다.
이러한 반복 가능한 패턴은 여러 장소 전체에서 동일한 통합 및 워크플로 모델을 재사용함으로써 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다. 팀은 경기장 좌석 안내, 공항 게이트 변경, 소매 혜택 제안 또는 IT 업무 배정을 위한 별도의 포인트 솔루션을 재구축하는 것이 아니라, 소스 커넥터, 컨텍스트 규칙, 워크플로를 각 장소에 맞게 조정합니다. 이로 인해 기본 패턴이 사용 사례 전반에 걸쳐 일관되게 유지됩니다. 시스템을 구입하는 것이 아니기 때문에 자본 지출이 필요하지 않습니다. 월 구독료를 내는 서비스형 플랫폼(PaaS) 라이선스를 통해 임대되는 방식입니다.
그 영향은 경험과 운영 모두에서 뚜렷하게 드러납니다. Spark Compass는 위치 기반 캠페인에서 75% 이상의 참여율을 기록했으며, 메시지를 본 사람 중 88%가 실제로 추천 장소까지 걸어갔다고 보고했습니다. 또한, 라이브 스포츠 배포에서는 입장객이 21% 증가하고 매 매출이 15% 증가했다고 보고합니다(Spark Compass에서는 이러한 지표를 '존재 증명(Proof of Presence, POP)'이라고 함).
Spark Compass 아키텍처는 모든 물리적 상호 작용을 실행 가능한 이벤트로 취급하기 때문에 효과적입니다. 이러한 설계 덕분에 플랫폼의 확장성이 유지됩니다. 새로운 장소에서는 다양한 지도, 센서, 앱, 티켓팅 시스템, 운영 규칙을 도입할 수 있지만, 핵심 패턴은 일관되게 유지됩니다. Spark Compass는 로컬 시스템을 연결하고, 이벤트를 해석하고, 가치를 더하는 부분에 AI를 적용하고, 올바른 채널을 통해 적절한 조치를 오케스트레이션할 수 있습니다.
IBM의 스택은 해당 패턴에 필요한 엔터프라이즈 기반을 제공합니다. Watsonx.data는 분산된 소스 전반의 관리형 데이터 계층을 지원합니다. Watsonx.ai는 컨텍스트를 권장 사항 및 대화로 전환하는 데 도움이 됩니다. Watsonx Orchestrate는 인사이트를 실행으로 옮깁니다. Spark Compass는 watsonx.governance를 사용하여 공항, 경기장, 기타 시설 전반에서 실행되는 AI 기반 권장 사항 및 운영 조치가 여러 위치로 확장되는 동시에 투명하게 유지되고, 모니터링되고, 규정을 준수하고, 신뢰할 수 있도록 합니다.
Spark Compass는 IBM의 데이터, AI, 거버넌스 및 오케스트레이션 제품과 통합하여 물리적 세계의 가시성 격차를 재사용 가능한 실시간 인텔리전스 아키텍처로 전환합니다. 그 결과 공항에서 경기장, 소매 환경, 기타 연결된 장소에 이르기까지 고객을 추적할 수 있을 만큼 유연한 플랫폼이 탄생했습니다.