IBM® Quantum Safe Migration Orchestrator가 퀀텀 세이프 마이그레이션을 조정하는 방법

IBM Quantum Safe Migration Orchestrator는 IBM Consulting에서 독점적으로 사용하는 AI 기반 플랫폼으로, 조직이 다년간의 퀀텀 세이프 혁신 여정의 복잡성을 헤쳐나갈 수 있도록 설계되었습니다.

게시일 2025년 12월 11일
By Antti Ropponen and Marc Stoecklin

IBM Research에서 제공하는 IBM Quantum Safe Migration Orchestrator(QSMO)는 IBM Consulting에서 독점적으로 사용하는 AI 기반 플랫폼으로, 조직이 다년간의 퀀텀 세이프 전환 여정의 복잡성을 헤쳐나갈 수 있도록 설계되었습니다. IBM® QSMO는 암호화 검색을 넘어 오케스트레이션, 자동화, 전략적 실행을 제공합니다.

퀀텀 세이프 대비의 시급성

양자 컴퓨팅은 산업에 혁명을 일으키고 있지만, 동시에 우리 시대 가장 파괴적인 보안 도전 중 하나를 야기하기도 합니다. 금융 거래, 개인 신원 및 국가 인프라를 보호하는 바로 그 암호화 알고리즘이 위험에 처해 있습니다. 이러한 위협으로 인해 퀀텀 세이프 마이그레이션이 단순한 기술적 문제가 아니라 전략적 비즈니스 우선순위가 되었습니다.

다음의 두 가지 중요한 현실은 즉각적인 조치가 필요함을 강조합니다.

  1. 지금 수집하고 나중에 복호화: 공격자들은 오늘날 이미 암호화된 데이터를 수집하고 있으며, 양자 기능이 성숙하면 암호를 해독할 의도를 가지고 있습니다. 이는 양자 컴퓨터가 대중화되기 훨씬 전부터 민감한 정보가 취약하다는 것을 의미합니다.
  2. 암호화 부채: 기존 암호화 방식을 사용하는 모든 새로운 시스템은 향후 수정 부담을 가중시킵니다. 조직이 대기 시간이 길어질수록 전환이 더 복잡해지고 비용이 많이 듭니다.

암호화 환경은 애플리케이션, API, 네트워크 및 공급업체 플랫폼 전반에 깊이 내장되어 있습니다. 전통적인 도구들은 어느 정도 가시성을 제공하지만, 기업 전반의 위험 우선 전환을 가능하게 하는 데에는 부족합니다.

IBM QSMO의 주요 기능 및 이점

IBM Quantum Safe Migration Orchestrator에는 다음과 같은 7가지 새로운 기능과 이점이 있습니다.

  • 위험 기반 우선 순위 지정: 다차원 양자 위협 모델링을 기반으로 고위험 비즈니스 자산을 식별하고 순위를 지정합니다.
  • 분해: 양자 위협에 대한 노출도에 따라 비즈니스 자산을 관련 IT 구성 요소로 체계적으로 분해합니다.
  • 마이그레이션 계획: 구성 요소의 긴급성, 타당성, 규정 준수 및 양자 준비 상태(예: 제약 조건 관리)의 균형을 맞추는 맞춤형 다중 수평 마이그레이션 로드맵을 수립합니다.
  • 전사적 가시성: 하이브리드 IT 환경 및 인프라 구성 요소 전반에서 알려진 종속성과 숨겨진 종속성을 포착합니다.
  • 거버넌스 및 보고: CISO, CIO 및 이사회를 위한 대시보드와 규정 준수에 대비한 보고를 제공합니다.
  • 전략적 통합: 변화 관리 데이터베이스(CMDB), 암호화 자재 명세서(CBOM), CI/CD 파이프라인, PKI, CLM 및 KMS와의 통합 옵션을 통해 계획을 실행에 옮길 수 있습니다.
  • 비즈니스 컨텍스트 강화: 비즈니스 관련성이 있는 원시 검색 데이터를 개선하여 가장 중요한 곳에 투자가 집중되도록 합니다.

IBM QSMO의 차별화 요소

수동 스캐너 역할을 하는 기존 암호화 인벤토리 도구와 달리 IBM QSMO는 본격적인 오케스트레이터입니다. 즉 단순히 위험이 어디에 있는지 알려주는 데 그치지 않고, 어떤 위험이 가장 중요한지, 어떻게 해결해야 하는지, 그리고 비즈니스 우선순위와 종속성으로 인한 제약 조건에 맞춰 혁신을 어떻게 실행하는지 이해하는 데 도움이 됩니다. 

IBM QSMO는 성공적으로 검증되었으며 IBM의 CIO와 여러 IBM 고객이 퀀텀 세이프 마이그레이션 여정을 지원하기 위해 적극적으로 사용하고 있습니다.

다년간의 여정

퀀텀 세이프 마이그레이션은 다년간의 전략적 혁신입니다. IBM의 QSMO는 조직이 인텔리전스, 오케스트레이션 및 자동화를 통해 인식에서 행동으로 전환할 수 있도록 지원합니다.

NIST PQC 알고리즘과 CBOM 표준 중 세 가지를 주도한 IBM Research의 지원을 받고 Frost & Sullivan이 포스트 퀀텀 암호화 분야의 글로벌 리더로 인정한 IBM Consulting은 이러한 중요한 진화 과정에서 기업을 안내할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

Antti Ropponen

Executive Partner, EMEA CyberDefend and Global Quantum Safe Transformation Leader

Marc Stoecklin

Principal Research Scientist, Security Research Department

IBM Research Europe