IBM® Quantum Safe Migration Orchestrator가 퀀텀 세이프 마이그레이션을 조정하는 방법

양자 컴퓨팅은 산업에 혁명을 일으키고 있지만, 동시에 우리 시대 가장 파괴적인 보안 도전 중 하나를 야기하기도 합니다. 금융 거래, 개인 신원 및 국가 인프라를 보호하는 바로 그 암호화 알고리즘이 위험에 처해 있습니다. 이러한 위협으로 인해 퀀텀 세이프 마이그레이션이 단순한 기술적 문제가 아니라 전략적 비즈니스 우선순위가 되었습니다.

다음의 두 가지 중요한 현실은 즉각적인 조치가 필요함을 강조합니다.

지금 수집하고 나중에 복호화: 공격자들은 오늘날 이미 암호화된 데이터를 수집하고 있으며, 양자 기능이 성숙하면 암호를 해독할 의도를 가지고 있습니다. 이는 양자 컴퓨터가 대중화되기 훨씬 전부터 민감한 정보가 취약하다는 것을 의미합니다. 암호화 부채: 기존 암호화 방식을 사용하는 모든 새로운 시스템은 향후 수정 부담을 가중시킵니다. 조직이 대기 시간이 길어질수록 전환이 더 복잡해지고 비용이 많이 듭니다.

암호화 환경은 애플리케이션, API, 네트워크 및 공급업체 플랫폼 전반에 깊이 내장되어 있습니다. 전통적인 도구들은 어느 정도 가시성을 제공하지만, 기업 전반의 위험 우선 전환을 가능하게 하는 데에는 부족합니다.