IBM® Quantum Safe Migration Orchestrator가 퀀텀 세이프 마이그레이션을 조정하는 방법
IBM Quantum Safe Migration Orchestrator는 IBM Consulting에서 독점적으로 사용하는 AI 기반 플랫폼으로, 조직이 다년간의 퀀텀 세이프 혁신 여정의 복잡성을 헤쳐나갈 수 있도록 설계되었습니다.
IBM Research에서 제공하는 IBM Quantum Safe Migration Orchestrator(QSMO)는 IBM Consulting에서 독점적으로 사용하는 AI 기반 플랫폼으로, 조직이 다년간의 퀀텀 세이프 전환 여정의 복잡성을 헤쳐나갈 수 있도록 설계되었습니다. IBM® QSMO는 암호화 검색을 넘어 오케스트레이션, 자동화, 전략적 실행을 제공합니다.
양자 컴퓨팅은 산업에 혁명을 일으키고 있지만, 동시에 우리 시대 가장 파괴적인 보안 도전 중 하나를 야기하기도 합니다. 금융 거래, 개인 신원 및 국가 인프라를 보호하는 바로 그 암호화 알고리즘이 위험에 처해 있습니다. 이러한 위협으로 인해 퀀텀 세이프 마이그레이션이 단순한 기술적 문제가 아니라 전략적 비즈니스 우선순위가 되었습니다.
다음의 두 가지 중요한 현실은 즉각적인 조치가 필요함을 강조합니다.
암호화 환경은 애플리케이션, API, 네트워크 및 공급업체 플랫폼 전반에 깊이 내장되어 있습니다. 전통적인 도구들은 어느 정도 가시성을 제공하지만, 기업 전반의 위험 우선 전환을 가능하게 하는 데에는 부족합니다.
IBM Quantum Safe Migration Orchestrator에는 다음과 같은 7가지 새로운 기능과 이점이 있습니다.
수동 스캐너 역할을 하는 기존 암호화 인벤토리 도구와 달리 IBM QSMO는 본격적인 오케스트레이터입니다. 즉 단순히 위험이 어디에 있는지 알려주는 데 그치지 않고, 어떤 위험이 가장 중요한지, 어떻게 해결해야 하는지, 그리고 비즈니스 우선순위와 종속성으로 인한 제약 조건에 맞춰 혁신을 어떻게 실행하는지 이해하는 데 도움이 됩니다.
IBM QSMO는 성공적으로 검증되었으며 IBM의 CIO와 여러 IBM 고객이 퀀텀 세이프 마이그레이션 여정을 지원하기 위해 적극적으로 사용하고 있습니다.
퀀텀 세이프 마이그레이션은 다년간의 전략적 혁신입니다. IBM의 QSMO는 조직이 인텔리전스, 오케스트레이션 및 자동화를 통해 인식에서 행동으로 전환할 수 있도록 지원합니다.
NIST PQC 알고리즘과 CBOM 표준 중 세 가지를 주도한 IBM Research의 지원을 받고 Frost & Sullivan이 포스트 퀀텀 암호화 분야의 글로벌 리더로 인정한 IBM Consulting은 이러한 중요한 진화 과정에서 기업을 안내할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.