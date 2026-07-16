IBM® watsonx Orchestrate로 실용적인 에이전틱 AI를 구축하는 고객 사례

IBM watsonx Orchestrate는 다양한 산업 분야에서 고객이 에이전트를 신뢰할 수 있는 데이터, 비즈니스 시스템 및 반복 가능한 워크플로와 연결하여 속도, 비용 및 사용자 경험을 개선할 수 있도록 지원합니다.
작업이 여러 문서, 시스템, 팀 및 승인 단계를 거치게 되면 엔터프라이즈 AI를 실제 운영에 적용하기가 더욱 어려워집니다. 모델이 유용한 답변을 생성하더라도 워크플로는 여전히 근거를 검색하고, 접근 규칙을 준수하며, 시스템을 업데이트하고, 예외를 적절히 처리하고, 사용자에게 결과를 신뢰할 수 있는 이유를 제시해야 합니다. 이러한 오케스트레이션이 없으면 우수한 프로토타입을 만들더라도 여전히 수동 검토, 복사 및 붙여넣기 작업, 그리고 사용 사례마다 별도의 맞춤형 통합이 필요할 수 있습니다.
이 블로그에서 소개할 여덟 가지 IBM watsonx Orchestrate 고객 구축 사례는 작동하는 데모와 실제 엔터프라이즈 워크플로 사이의 격차를 어떻게 메울 수 있는지를 공통적으로 보여줍니다. 반복적으로 나타나는 주요 과제는 다음 세 가지입니다.
이 글에서는 watsonx Orchestrate가 에이전트의 동작을 조율하고, 엔터프라이즈 시스템을 연결하며, 통제력을 유지한 채 워크플로를 확장할 수 있는 체계적인 방식을 제공하여 이러한 과제를 어떻게 해결하는지 살펴봅니다.
가장 성공적인 구축 사례는 챗봇 자체를 애플리케이션으로 보지 않습니다. 먼저 비즈니스 프로세스를 설계합니다. 이 방식에서는 사용자가 수행해야 하는 작업의 순서, 각 작업이 의존하는 시스템, 그리고 의사 결정을 내리는 데 필요한 근거를 함께 정의합니다. 또한 예외를 처리하는 규칙과 사람이 결과를 검토하거나 승인해야 하는 지점을 명확히 정의합니다.
이후 팀은 watsonx Orchestrate를 사용해 적절한 단계, 시스템, 모델 및 작업 인계를 조율합니다. 이러한 접근 방식은 예측 가능한 작업은 결정론적으로 처리하고, 언어 이해가 가치를 창출하는 작업에만 AI를 활용합니다.
Claims Connection Group의 Lexxari 애플리케이션은 보험 약관 검토에서 이러한 방식을 보여줍니다. 보험 약관은 보장 한도, 면책 사항, 조건 및 예외 사항이 긴 문서 전반에 흩어져 있는 경우가 많습니다. Lexxari는 이 과정을 단계별로 분리합니다. 사용자가 보험 약관을 업로드하고, 손해 유형을 선택하며, 필요할 경우 광학 문자 인식(OCR)을 실행한 후, 고정된 질문 템플릿을 기반으로 스마트 시트를 생성합니다.
개방형 질문의 경우 AskLexxari는 검색 증강 생성(RAG)을 사용하여 모델의 입력을 해당 보험 약관과 관련된 근거로 제한합니다. watsonx Orchestrate는 대화형 경험을 보험 약관 데이터, 백엔드 서비스 및 출처 기반 검증 단계와 연결합니다. 이 프로세스를 통해 최대 45분이 걸리던 작업을 숙련된 사용자가 검증할 수 있는 더욱 신속한 검토 절차로 단축할 수 있습니다.
Claims Connection Group의 사용 사례 및 아키텍처 자세히 알아보기
AI 솔루션 제공업체 Knockri는 동일한 원칙을 구조화된 채용 프로세스에 적용했습니다. Knockri는 watsonx Orchestrate를 사용하여 평가 시작, 지원자와의 상호작용, 알림, 일정 관리, 작업 라우팅, 완료 추적 및 예외 처리를 조율합니다. 오케스트레이션 계층은 프로세스를 조율할 뿐이며, 독립적인 채용 의사결정 주체로 동작하지는 않습니다.
이러한 역할 구분을 통해 Knockri는 채용 소요 시간을 60% 이상 단축했습니다. 또한 채용 주기당 채용 담당자의 업무를 최대 하루까지 줄였으며, 지원자 만족도 5점 만점에 4.7점을 기록했습니다.
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Dynamiq는 그럴듯한 답변을 생성하는 것만으로는 충분하지 않은 법률 조사에도 동일한 워크플로 우선 접근 방식을 적용합니다. 사용자가 법률 또는 계약 관련 질문을 제출하면 요청이 분류되고 적절한 조사 경로가 선택됩니다. 그런 다음 관련 문서와 조항을 검색하고, 법률 전문가가 조치를 취하기 전에 추론 과정을 검토할 수 있도록 결과를 구조화합니다.
watsonx Orchestrate는 에이전트 간에 작업을 라우팅하고, 적절한 조사 기능을 호출하며, 일관된 채팅 환경을 통해 법률 워크플로에 접근할 수 있도록 하여 이러한 단계를 조율합니다.
이러한 구조를 통해 Dynamiq는 단순한 요청은 직접 처리하고, 계약 비교 분석이나 조항 수준의 규정 준수 평가와 같은 더 복잡한 작업은 심층 조사를 위해 설계된 에이전트로 라우팅할 수 있습니다.
Dynamiq는 다중 에이전트 법률 조사 워크플로를 외부 에이전트로 watsonx Orchestrate에 가져와, 권한이 있는 사용자가 동일한 워크플로를 시작하고 다른 엔터프라이즈 에이전트와 함께 조율할 수 있도록 했습니다.
이 워크플로를 통해 계약 검토 시간은 90분에서 45분으로, 비즈니스 문의 응답 시간은 2일에서 1시간으로, 조항 식별 시간은 20분에서 2분으로 단축되었습니다. 그 결과는 단순히 조사 속도가 빨라진 것이 아니라, 전문가가 결과를 신뢰하고 검토하며 활용하는 데 필요한 절차를 따르는 법률 워크플로를 구현한 것입니다.
에이전틱 AI는 에이전트가 어떤 정보를 사용할 수 있는지, 그 정보의 출처가 무엇인지, 그리고 누가 결과를 볼 수 있는지를 알고 있을 때 실제 운영 환경에서 가장 효과적으로 작동합니다. watsonx Orchestrate는 지식 소스, 툴, 연결 및 워크플로를 통해 이러한 방식을 지원합니다.
툴을 사용하면 에이전트가 데이터를 조회하고, 문서를 생성하거나, 트랜잭션을 실행할 수 있습니다. 연결은 베어러 토큰, API 키, OAuth 및 키-값 자격 증명과 같은 인증 방식을 처리합니다. 이를 통해 개발자는 통합할 때마다 별도의 맞춤형 구현을 하지 않고도 에이전트를 엔터프라이즈 시스템에 실용적으로 연결할 수 있습니다.
MyLÚA Health는 통제된 컨텍스트를 중심으로 주산기 관리 플랫폼을 구축했습니다. 이 플랫폼은 임신과 출산 전후의 출산 당사자를 지원하는 동시에 둘라, 의료진, 고용주 및 건강보험사가 놓치기 쉬운 요구 사항을 더 잘 파악할 수 있도록 지원합니다. watsonx Orchestrate는 에이전트 실행과 툴 호출을 관리하는 반면, IBM watsonx.ai는 임신, 산후 관리, 간호, 정신 건강 및 영양 분야의 선별된 콘텐츠를 기반으로 한 RAG를 통해 근거 기반 응답을 제공합니다.
이 아키텍처는 역할 기반 동의와 토큰화를 통해 개인 식별 정보와 보호 대상 건강 정보가 대규모 언어 모델로 전달되지 않도록 합니다. 이러한 신뢰 경계의 가치는 사용자 경험에서도 확인됩니다. 사용자 가운데 79%가 민감한 정보를 편안하게 공유할 수 있다고 응답했습니다.
ViClinic은 watsonx Orchestrate를 사용하여 여러 팀, 시스템 및 승인 단계를 아우르는 의료 워크플로 전반에서 에이전트를 조율합니다. ViClinic의 에이전틱 의료 운영 체제는 접수, 문서화, 사전 승인, 진료 조율, 코딩, 수익 주기 관리 및 후속 관리의 기반이 되는 공유 임상 컨텍스트를 에이전트에 제공합니다.
watsonx Orchestrate는 작업을 적절한 에이전트로 라우팅하고, 필요한 툴을 실행하며, 작업 인계를 관리하도록 지원합니다. 이러한 접근 방식을 통해 의료진은 여러 시스템에 동일한 정보를 반복 입력하지 않고도 진료 과정을 진행할 수 있습니다.
거버넌스 계층은 각 에이전트의 사용 권한, 접근 가능한 데이터, 필요한 승인 절차 및 모든 작업의 기록 방식을 제어합니다. 의료진은 정보가 의료 기록이나 외부 시스템으로 전달되기 전에 에이전트 작업을 시작하고 결과를 검토합니다. ViClinic은 반복적인 데이터 입력을 줄이고, 사전 승인 준비를 개선하며, 진료 과정 전반의 작업을 조율함으로써 최대 20%의 업무 효율 향상을 달성했다고 보고했습니다.
ViClinic의 사용 사례 및 아키텍처 자세히 알아보기
데이터 솔루션 제공업체 Brighthive는 에이전트가 질문에 답하기 전에 거버넌스가 적용된 컨텍스트가 왜 중요한지를 보여줍니다. BrightAgent는 수집, 품질, 거버넌스, 엔지니어링, 분석 및 시각화 전반에서 전문 에이전트를 조율하여 정리되지 않은 엔터프라이즈 데이터를 다운스트림 AI 워크플로에서 활용할 수 있도록 합니다.
Airbyte를 통해 600개 이상의 사전 구축된 데이터 커넥터를 지원하며, 에이전트가 데이터를 사용하기 전에 정책, 품질, 계보 및 접근 제어를 적용합니다. BrightAgent는 watsonx Orchestrate를 통해 에이전트 카탈로그에서 배포할 수 있으므로, 기업은 보다 광범위한 오케스트레이션 계층 내에서 거버넌스가 적용된 데이터 준비 기능을 활용할 수 있습니다.
고객 구축 사례 전반에서 일관되게 나타나는 세 번째 패턴은 재사용성입니다. watsonx Orchestrate는 여러 워크플로에서 에이전트, 툴, 지식 소스 및 통합 패턴을 재사용할 수 있을 때 더 큰 가치를 제공합니다.
IBM Cloud, AWS 및 AWS GovCloud에서 관리형 SaaS 배포를 지원하며, IBM® Cloud Pak for Data 또는 IBM® Software Hub를 통한 온프레미스 배포도 지원합니다. 또한 external chat 및 Agent-to-Agent(A2A)와 같은 프로토콜을 통해 외부 에이전트를 지원하므로 Orchestrate 외부에서 구축한 에이전트도 기본 에이전트와 협업할 수 있습니다.
CrushBank는 재사용이 AI 도입의 경제성을 어떻게 바꾸는지 보여줍니다. CrushBank의 IT 서비스 플랫폼은 watsonx.data를 사용하여 watsonx.ai, watsonx Orchestrate 및 IBM Cloud를 사용하여 티켓을 분류하고, 우선순위를 설정하며, 비즈니스 컨텍스트를 반영하고, 적절한 팀이나 엔지니어에게 작업을 라우팅합니다. watsonx Orchestrate는 데이터를 가져오고, 다운스트림 툴을 호출하며, 워크플로를 실행하는 에이전트를 위한 오케스트레이션 계층 역할을 합니다. 그 결과 평균 문제 해결 시간은 약 25% 감소했고, 최초 문의 해결률은 20% 향상되었습니다. 이러한 지표는 지원 비용, 엔지니어링 역량 및 사용자 만족도와 직접적으로 연결됩니다.
CrushBank는 내장형 사용자 경험이 왜 중요한지도 보여줍니다. 동일한 데이터와 에이전틱 계층은 웹 인터페이스, ConnectWise와 같은 IT 서비스 관리 시스템 또는 Microsoft Teams와 Slack 같은 협업 툴에서 사용할 수 있습니다. 이러한 전략을 통해 AI를 지원팀이 이미 사용하고 있는 툴 내에서 활용할 수 있습니다. 또한 CrushBank는 동일한 기반을 IT 지원을 넘어 레거시 애플리케이션 현대화, 보험 청구 및 의료 청구 업무까지 확장할 수 있습니다.
CrushBank의 사용 사례 및 아키텍처 자세히 알아보기
Avid Solutions는 GovPulse.io를 통해 공공 조달 분야에 재사용 패턴을 적용했습니다. 이 애플리케이션은 연방, 주, 카운티 및 지방자치단체의 조달 정보를 수집한 다음 watsonx Orchestrate를 사용하여 툴 호출을 조율하고 질의부터 결과 생성까지의 응답 파이프라인을 관리합니다. 미국 50개 주 전역의 주, 카운티 및 지방자치단체 도메인 13,662개를 색인화하고, SAM.gov 및 USAspending.gov와 같은 소스를 통합하여 소규모 정부 계약업체가 더 빠르게 기회를 발굴할 수 있도록 지원합니다. Avid는 사용자가 수작업 조사 시간을 약 70% 단축했으며, 전담 분석 인력을 두지 않고도 소규모 팀이 조달 인텔리전스를 활용할 수 있게 되었다고 추정합니다.
Dynamiq는 재사용을 통해 전문화된 에이전트 워크플로를 더 광범위한 엔터프라이즈 기능으로 확장할 수 있는 방법도 보여줍니다. Dynamiq는 다중 에이전트 법률 조사 워크플로를 구축한 후 API를 통해 이를 외부 에이전트로 watsonx Orchestrate에 가져왔습니다. 이를 통해 권한이 있는 사용자는 인터페이스, 팀 또는 비즈니스 시스템마다 다시 구축하지 않고도 채팅을 통해 동일한 법률 조사 워크플로를 실행할 수 있습니다.
이후 watsonx Orchestrate는 SAP, Salesforce 및 ServiceNow와 같은 시스템에 연결된 에이전트와 함께 해당 외부 에이전트를 조율할 수 있습니다.
그 결과 재사용 가능한 패턴이 완성됩니다. 전문적인 법률 추론은 그대로 유지하면서도 IT 및 규정 준수 팀은 새로운 사용 사례 전반에서 모니터링하고, 거버넌스를 적용하며, 확장할 수 있는 공통 오케스트레이션 계층을 활용할 수 있습니다.
이러한 구축 사례 전반에서 watsonx Orchestrate는 에이전트가 실제 비즈니스 워크플로를 따르도록 하는 실용적인 방법을 제공합니다. 또한 에이전트의 작업을 신뢰할 수 있는 컨텍스트에 기반하도록 지원하고, 동일한 에이전트, 툴 및 통합 패턴을 새로운 사용 사례 전반에서 재사용할 수 있도록 합니다. 이러한 균형을 통해 규칙이 중요한 영역에서는 결정론적 로직을 유지하고, 정확성이나 규정 준수가 필요한 경우에는 사람의 검토를 추가할 수 있습니다. 또한 구축할 때마다 처음부터 맞춤형으로 다시 개발하지 않고도 확장할 수 있는 기반을 제공합니다. 그렇기 때문에 동일한 제품으로 보험 약관 분석부터 채용, 의료에 이르기까지 다양한 사용 사례를 지원할 수 있습니다.
개발자와 기술 제품 관리자에게 적용되는 구축 원칙은 일관됩니다.
고객 사례에서 확인할 수 있듯이 고객은 향상된 운영 지표와 더 낮은 총소유비용(TCO)이라는 이점을 얻을 수 있습니다.
사용자에게 제공되는 가치는 명확합니다.
watsonx Orchestrate는 팀이 에이전트를 신뢰할 수 있는 데이터에 연결하고, 시스템 간에 작업을 라우팅하며, 필요한 툴을 실행할 수 있는 반복 가능한 방식을 제공함으로써 이를 가능하게 합니다.