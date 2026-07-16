IBM® watsonx Orchestrate로 실용적인 에이전틱 AI를 구축하는 고객 사례

가장 성공적인 구축 사례는 챗봇 자체를 애플리케이션으로 보지 않습니다. 먼저 비즈니스 프로세스를 설계합니다. 이 방식에서는 사용자가 수행해야 하는 작업의 순서, 각 작업이 의존하는 시스템, 그리고 의사 결정을 내리는 데 필요한 근거를 함께 정의합니다. 또한 예외를 처리하는 규칙과 사람이 결과를 검토하거나 승인해야 하는 지점을 명확히 정의합니다.

이후 팀은 watsonx Orchestrate를 사용해 적절한 단계, 시스템, 모델 및 작업 인계를 조율합니다. 이러한 접근 방식은 예측 가능한 작업은 결정론적으로 처리하고, 언어 이해가 가치를 창출하는 작업에만 AI를 활용합니다.

Claims Connection Group의 Lexxari 애플리케이션은 보험 약관 검토에서 이러한 방식을 보여줍니다. 보험 약관은 보장 한도, 면책 사항, 조건 및 예외 사항이 긴 문서 전반에 흩어져 있는 경우가 많습니다. Lexxari는 이 과정을 단계별로 분리합니다. 사용자가 보험 약관을 업로드하고, 손해 유형을 선택하며, 필요할 경우 광학 문자 인식(OCR)을 실행한 후, 고정된 질문 템플릿을 기반으로 스마트 시트를 생성합니다.

개방형 질문의 경우 AskLexxari는 검색 증강 생성(RAG)을 사용하여 모델의 입력을 해당 보험 약관과 관련된 근거로 제한합니다. watsonx Orchestrate는 대화형 경험을 보험 약관 데이터, 백엔드 서비스 및 출처 기반 검증 단계와 연결합니다. 이 프로세스를 통해 최대 45분이 걸리던 작업을 숙련된 사용자가 검증할 수 있는 더욱 신속한 검토 절차로 단축할 수 있습니다.

Claims Connection Group의 사용 사례 및 아키텍처 자세히 알아보기

AI 솔루션 제공업체 Knockri는 동일한 원칙을 구조화된 채용 프로세스에 적용했습니다. Knockri는 watsonx Orchestrate를 사용하여 평가 시작, 지원자와의 상호작용, 알림, 일정 관리, 작업 라우팅, 완료 추적 및 예외 처리를 조율합니다. 오케스트레이션 계층은 프로세스를 조율할 뿐이며, 독립적인 채용 의사결정 주체로 동작하지는 않습니다.