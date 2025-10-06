Guardium Data Protection 12.2: 지속적인 규정 준수 달성

규정 준수는 더 이상 정기적인 프로세스가 아니라, 지속적인 프로세스입니다. 하지만 더 중요한 것은 단순히 감사를 통과하는 것만이 아니라는 것입니다. 규정은 재무, 평판, 운영과 같은 비즈니스 위험을 줄이기 위해 존재합니다. 규정 준수를 지속적인 위험 관리 분야로 취급하는 조직은 일년에 한 번 감사자를 만족시키는 것이 아니라 비용이 많이 드는 인시던트를 예방하고 신뢰를 유지하는 데 더 유리한 위치에 있습니다.

Guardium은 다음을 통해 규정 준수를 매년 벌어지는 고군분투에서 지속적인 준비 상태로 전환합니다.

규정 준수 관리: 조직이 내부 표준과 외부 규정을 Guardium의 모니터링 및 정책 프레임워크에 직접 매핑할 수 있습니다. 활동 로깅, 변경 제어, 액세스 검토와 같은 요구 사항은 정적 문서가 아닌 운영 프로세스에 연결됩니다.

조직이 내부 표준과 외부 규정을 Guardium의 모니터링 및 정책 프레임워크에 직접 매핑할 수 있습니다. 활동 로깅, 변경 제어, 액세스 검토와 같은 요구 사항은 정적 문서가 아닌 운영 프로세스에 연결됩니다. 규정 준수 임계값: 정의된 기대치에 대비 성능을 측정합니다. 워크플로 작업을 종료하는 데 걸리는 시간을 추적하든 양호한 상태의 컨트롤의 비율을 추적하든, 임계값은 감사 결과가 되기 전에 편차를 강조 표시합니다.

정의된 기대치에 대비 성능을 측정합니다. 워크플로 작업을 종료하는 데 걸리는 시간을 추적하든 양호한 상태의 컨트롤의 비율을 추적하든, 임계값은 감사 결과가 되기 전에 편차를 강조 표시합니다. 규정 준수 허브: 가시성을 단일 대시보드로 통합합니다. CISO와 규정 준수 리더는 제어가 효과적인 곳, 위험이 증가하는 곳, 주의가 필요한 곳을 즉시 확인할 수 있습니다.

이 지속적인 모델은 수작업을 줄이고, 감독을 강화하며, 항상 감사 준비 상태를 보장합니다. 규정 준수는 비즈니스 조력자이자 선제적인 위험 감소 전략으로, 측정, 가시성, 통합성을 모두 갖추고 있습니다.

지속적인 컴플라이언스 기반을 기반으로 구축된 최신 Guardium Data Protection 12.2 릴리스는 하이브리드 데이터 환경 전반에서 보안을 강화하고, 운영을 간소화하며, 감독을 확장하도록 설계된 강력한 새 기능으로 그 가치를 확장합니다.