IBM은 순위를 떠나 AI를 더 안전하고 투명하며 책임감 있게 만들기 위해 고객과 함께한 노력을 인정 받았다는 점에서 이번 선정을 자랑스럽게 생각합니다.

지난 10년 동안 IBM은 책임감 있는 AI가 실제로 어떻게 이루어질지 이해하기 위해 다양한 산업 분야의 조직, 특히 규제가 엄격한 조직과 협력해 왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 watsonx.governance®는 AI 위험 관리 및 규정 준수뿐만 아니라 AI 시스템의 평가, 관측 가능성, 가드레일 및 라이프사이클 거버넌스를 지원하는 솔루션으로 발전했습니다.

조직이 AI의 가치를 창출해야 한다는 압박과 함께 증가하는 AI 위험 및 규제에 직면하는 상황에서, IBM의 솔루션은 원칙을 바탕으로 실무를 진행하는 일관된 거버넌스 프레임워크를 중심으로 기술, 비즈니스, 보증, 보안 팀을 조율하는 데 도움이 됩니다.