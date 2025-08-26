2025년 8월 26일
새 소식: IBM이 watsonx.governance를 통해 Forrester Wave™: AI 거버넌스 솔루션에서 2025년 3분기 리더로 선정되었습니다.
IBM은 순위를 떠나 AI를 더 안전하고 투명하며 책임감 있게 만들기 위해 고객과 함께한 노력을 인정 받았다는 점에서 이번 선정을 자랑스럽게 생각합니다.
지난 10년 동안 IBM은 책임감 있는 AI가 실제로 어떻게 이루어질지 이해하기 위해 다양한 산업 분야의 조직, 특히 규제가 엄격한 조직과 협력해 왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 watsonx.governance®는 AI 위험 관리 및 규정 준수뿐만 아니라 AI 시스템의 평가, 관측 가능성, 가드레일 및 라이프사이클 거버넌스를 지원하는 솔루션으로 발전했습니다.
조직이 AI의 가치를 창출해야 한다는 압박과 함께 증가하는 AI 위험 및 규제에 직면하는 상황에서, IBM의 솔루션은 원칙을 바탕으로 실무를 진행하는 일관된 거버넌스 프레임워크를 중심으로 기술, 비즈니스, 보증, 보안 팀을 조율하는 데 도움이 됩니다.
Forrester는 다양한 역할과 책임에 걸쳐 복잡한 AI 거버넌스를 관리하는 IBM의 역량을 높이 샀습니다. IBM의 전략은 복잡하고 규제가 엄격한 산업 분야의 고객과 수년간의 협업해온 경험을 watsonx.governance에 녹여낸 결과입니다.
watsonx.governance는 정책 관리, 감사 가능성, 관측 가능성과 같은 주요 거버넌스 요구 사항을 지원합니다. 또한 팀이 에이전트와 도구 재고를 관리하고, 에이전트 행동을 모니터링하고, 의사 결정을 평가하고, 할루시네이션과 같은 위험을 감지하도록 지원하는 에이전틱 AI를 위한 새로운 기능도 포함되어 있습니다.
Forrester는 IBM이 탄탄한 비전, 로드맵, 유연한 패키징을 갖췄다고도 언급했습니다. 이는 빠르게 진화하는 AI 기술을 위한 실용적이고 확장 가능한 거버넌스에 대한 IBM의 노력을 보여준다고 믿습니다.
AI 거버넌스는 한 부서만의 과제가 아닙니다. 이를 위해서는 엔지니어링, 법률, 규정 준수, 위험, 보안, 데이터, 비즈니스 팀이 서로 협력해야 합니다. watsonx.governance의 목표는 AI 라이프사이클 전반에 걸쳐 정책 관리, 감사 가능성, 투명성을 지원하는 도구를 제공하여 이러한 협업을 강화하는 것입니다.
IBM과 기타 조직이 AI 거버넌스에 대한 투자를 늘리면서 이러한 솔루션에 대한 인식이 바뀌고 있습니다. 더 이상 규정 준수 도구나 비즈니스 비용으로 간주하지 않고, AI를 확장하고 데이터에서 가치를 창출하기 위한 필수 요소로 간주하는 것입니다. 실상은 이렇습니다.
포춘지 선정 500대 기업의 27%는 연례 보고서(WSJ/2024)에서 AI 규제를 위험으로 언급했습니다.
설문 조사에 참여한 CEO의 68%는 생성형 AI에 대한 거버넌스를 설계 단계에 내장해야 한다고 답했습니다(IBV/2025).
최근 Gartner 컨퍼런스에서 데이터 리더의 65%가 2024년 최우선 관심사로 데이터 거버넌스를 꼽았습니다(IBV/2025).
IBM은 새로운 위험에 대비하고 관리하는 데도 중점을 두었습니다. 에이전트가 의사 결정을 내리고, 도구와 상호 작용하고, 독립적으로 조치를 취하는 등 AI 시스템이 더욱 자율화됨에 따라 이러한 에이전트가 사업적 목표와 정책 표준, 안전 기대치를 충족하도록 거버넌스가 발전해야 합니다
팀이 이러한 에이전트를 더 효과적으로 관리할 수 있도록 IBM은 3가지 기능을 새로 추가했습니다.
팀에서 사용하는 도구와 에이전트의 중앙 집중식 재고이며 소유권, 설명, 사용 내역과 같은 거버넌스 메타데이터가 포함되어 있습니다. 사용자는 지표(품질, 비용, 지연 시간, 성증)를 사용해 자산들을 나란히 비교하며 재사용과 채택에 대한 결정을 더 현명하게 내릴 수 있고, 검증되지 않았거나 중복되는 기능을 보유하는 위험을 줄일 수 있습니다.
평가자는 개발 과정에서 애플리케이션의 성능을 측정하는 데 도움을 줍니다. IBM의 SDK는 충실성, 문맥 관련성, 답변 관련성과 같은 즉시 사용 가능한 지표를 제공합니다. 이는 인더루프(에이전트의 플로 진행 중 논리를 제어하기 위해 또는 의사 결정 지점으로) 또는 오프라인(에이전트 플로가 끝난 다음에 에이전트 품질 전반을 평가하기 위해)에서 사용할 수 있습니다. 이는 에이전트의 각 노드에 평가자를 추가할 수 있는 단일 라인을 호출하는 간단한 데코레이터 기반 접근 방식을 통해 사용할 수 있어 평가를 쉽게 구현할 수 있습니다. 덕분에 개발자는 복원력이 뛰어나고 신뢰할 수 있으며 검증 및 생산에 바로 사용할 수 있는 고품질 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.
실험 추적은 개발에서 배포에 이르기까지, 에이전트와 도구가 어떻게 작동하고 있는지를 시간의 흐름에 따라 완전하게 보여줍니다. 맞춤형 비즈니스, 안전 및 품질 지표를 사용하여 실행을 기록하고, 결과를 비교하고, 구성의 순위를 지정해서 지표 데이터를 기반으로 가장 효과적인 접근 방식을 더 쉽게 선택할 수 있습니다.
고객들은 watsonx.governance가 AI를 자신있게 확장하는 데 도움이 된다고 일관되게 말합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
미국 테니스 협회(USTA)는 watsonx를 사용하여 US 오픈 경기 보고서와 AI 해설 같은 생성형 AI 기능을 구축했습니다. 이들은 모델을 성능, 규정 준수, 편집 목표에 부합하게 하는 데 거버넌스 도구가 도움이 된다고 강조했습니다.
Deloitte는 watsonx.governance가 책임 있는 AI 도입을 지원하여 고객이 AI 워크플로에 신뢰성과 투명성을 더하도록 지원한다고 했습니다.
Forrester 보고서는 특히 IBM 고객들이 "정책과 승인에 대해 기술, 비즈니스, 위험, 법무 팀을 조율하는 기능"을 높이 평가했습니다. 이런 점은 AI가 조직 전체로 확장되면서 더 중요해지고 있습니다.
이 고객들은 AI 활동을 확장함에 따라 더 심층적인 모델 위험 평가를 요구하고 있습니다. 이는 IBM 제품 로드맵과 미래 능력을 적극적으로 형성하는 피드백입니다.
조직이 에이전트 개발에 일관성, 제어, 가시성을 확보할 실용적인 방안을 모색함에 따라 관리형 에이전틱 카탈로그에 대한 수요가 계속 늘고 있습니다. 이를 통해 팀은 프로젝트 전반에 걸쳐 도구 사용, 계보 및 재사용을 관리해서 감독을 유지하면서 책임감 있게 확장할 수 있습니다. 에이전틱 AI를 위한 프로덕션 모니터링과 가드레일도 수요가 많으며 로드맵에는 이러한 영역을 해결하기 위한 새 기능이 있습니다.
거버넌스는 규정 준수에 국한되지 않고 인공 지능과 같은 기술을 효율적이고 안전하며 신뢰할 수 있게 사용하는 방안을 다룹니다. Forrester가 IBM을 리더로 선정한 것처럼, 복잡하고 규제가 심한 산업 분야의 고객과 협력한 경험은 IBM이 오늘날의 AI 거버넌스 문제를 해결하고 내일의 AI 거버넌스를 준비하는 솔루션을 형성했습니다.
AI가 계속 발전함에 따라 우리는 고객이 이러한 기술의 가치를 실현하는 동시에 위험을 앞지르도록 돕기 위해 최선을 다하고 있습니다. watsonx.governance는 현실 세계의 복잡성을 염두에 두고 구축되었으며, 책임감 있는 AI를 구현하는 조직의 실질적 요구 사항에 따라 확장 가능한 자동화와 로드맵을 구축했습니다.
watsonx.governance가 여러분의 조직에 어떻게 도움이 될 수 있는지 궁금하시면 IBM 팀에 라이브 데모를 문의하세요.