단일 요금제로 활성 워크로드에 대해 예측 가능하고 저렴한 비용으로 Cloud Object Storage를 이용하세요

기업 데이터 볼륨이 급증하고 워크로드가 점점 더 역동적으로 변화함에 따라 조직은 클라우드 스토리지 비용을 관리하는 데 있어 점점 더 많은 어려움을 겪고 있습니다. 많은 기업, ISV 및 파트너가 Cloud Object Storage에 솔루션을 구축하여 동영상 제작 플랫폼, 미디어 콘텐츠 전송 시스템, 대규모 AI/ML 및 분석 워크로드와 같은 고정 가격 서비스를 통해 대량의 최종 사용자 데이터를 제공합니다. 퍼블릭 엔드포인트를 통해 활동이 많고 데이터 전송이 많은 데이터를 저장하는 클라이언트의 경우 비용 예측 가능성이 필수적입니다.

오늘날에도 선도적인 클라우드 제공업체는 공용 네트워크의 스토리지, 데이터 접근 및 송신에 대해 별도의 요금을 부과하고 있습니다. 이 단편적인 모델은 특히 데이터 활동이 많은 워크로드의 경우 예측할 수 없는 비용을 발생시킵니다. 퍼블릭 엔드포인트를 사용하는 활동량이 많은 워크로드의 경우, 클라이언트는 최대 미화 0.09달러/GB의 송신 수수료, 작업당 API 요금(PUT, GET, LIST), 예측할 수 없는 사용량 기반 청구에 직면하는 경우가 많아 비용을 예측하거나 자체 서비스 가격을 경쟁력 있게 책정하기가 어렵습니다.