단일 요금제로 활성 워크로드에 대해 예측 가능하고 저렴한 비용으로 Cloud Object Storage를 이용하세요

2025년 7월 1일
기업 데이터 볼륨이 급증하고 워크로드가 점점 더 역동적으로 변화함에 따라 조직은 클라우드 스토리지 비용을 관리하는 데 있어 점점 더 많은 어려움을 겪고 있습니다. 많은 기업, ISV 및 파트너가 Cloud Object Storage에 솔루션을 구축하여 동영상 제작 플랫폼, 미디어 콘텐츠 전송 시스템, 대규모 AI/ML 및 분석 워크로드와 같은 고정 가격 서비스를 통해 대량의 최종 사용자 데이터를 제공합니다. 퍼블릭 엔드포인트를 통해 활동이 많고 데이터 전송이 많은 데이터를 저장하는 클라이언트의 경우 비용 예측 가능성이 필수적입니다.
오늘날에도 선도적인 클라우드 제공업체는 공용 네트워크의 스토리지, 데이터 접근 및 송신에 대해 별도의 요금을 부과하고 있습니다. 이 단편적인 모델은 특히 데이터 활동이 많은 워크로드의 경우 예측할 수 없는 비용을 발생시킵니다. 퍼블릭 엔드포인트를 사용하는 활동량이 많은 워크로드의 경우, 클라이언트는 최대 미화 0.09달러/GB의 송신 수수료, 작업당 API 요금(PUT, GET, LIST), 예측할 수 없는 사용량 기반 청구에 직면하는 경우가 많아 비용을 예측하거나 자체 서비스 가격을 경쟁력 있게 책정하기가 어렵습니다.
IBM Cloud Object Storage의 단일 요금 요금제는 저장된 데이터의 GB당 단일 월별 요금을 제공하여 비용 복잡성을 줄여 검색, API 요청 또는 데이터 전송에 대한 별도의 요금 없이 넉넉한 기본 제공 허용량 내에서 사용할 수 있습니다. 요금은 스토리지 볼륨에 따라 계층화됩니다. 저장량이 많을수록 USD/GB 요금이 낮아지며, 전체 스토리지 용량에 단일 요금이 적용됩니다.
용량 범위에 따라 계층화되고 유지 관리하는 월별 스토리지에 따라 결정되는 포괄적인 요금입니다. 액세스 패턴이나 전송 볼륨에 관계없이 저장된 데이터 GB당 고정 요금을 지불하면 됩니다. 매월 데이터 활동이 증가함에 따라 스토리지 비용을 더 쉽게 예측하고 예산을 책정하며 예상치 못한 비용을 피할 수 있습니다.
1북미 및 유럽 지역에는 요금이 적용됩니다(남미 및 AP 요금은 요금표에 게시됨).
2송신은 월별 저장된 용량의 최대 100%까지 무료입니다(송신 사용량이 스토리지 용량보다 큰 경우 USD 0.05/GB/월의 초과분이 적용됨).
3클래스 A 작업(PUT, COPY, LIST)은 최대 1,000 ×GB까지 무료로 저장됩니다(사용량이 스토리지 용량보다 큰 경우 USD 0.005/1,000 Ops의 초과분).
4 클래스 B 작업(GET, HEAD)은 최대 5,000×GB까지 무료로 저장됩니다(사용량이 스토리지 용량보다 큰 경우 USD 0.004/10,000 Ops의 초과분).
더 많이 저장할수록 더 많이 절약됩니다. 볼륨이 증가함에 따라 월별 요금(USD/GB)이 낮아집니다. 송신 및 API 작업에 대한 허용량은 스토리지 용량에 따라 자동으로 확장됩니다.
2025년 7월 1일부터 9월 30일까지 IBM Cloud Object Storage의 단일 요금제를 최대 70% 할인된 가격으로 제공합니다. 코드는 필요 없지만, 기간 한정으로 제공됩니다.
면책 조항: 프로모션 기간은 2025년 7월 1일부터 9월 30일까지입니다. 이 혜택은 새로운 IBM Cloud Object Storage 워크로드에만 적용됩니다. 프로모션 기간에 등록한 고객은 프로모션 가격을 현재 요금으로 유지합니다. 이 혜택은 다른 Cloud Object Storage 할인과 함께 적용할 수 없습니다. 연중 가격이 인상될 수 있습니다. IBM은 30일 전에 통지하여 이 프로모션을 철회하거나 수정할 권리를 보유합니다.