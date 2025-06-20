새로운 Db2 Analytics Accelerator and Accelerator Loader for Z 소개

인공지능 컴퓨팅 및 서버 IT 자동화

2025년 6월 20일

작성자

Mohamed Elmougi

Product Manager- IBM Z Data and AI

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

IBM

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1이 이제 정식 출시되었습니다. 출시 이후 IBM Db2 Analytics Accelerator(IDAA) 및 Accelerator Loader는 데이터 분석 기능을 강화하고 의사 결정을 개선하려는 조직에 매우 중요한 역할을 해왔습니다. 이 둘을 함께 사용하면 데이터에서 더 빠르게 인사이트를 얻고 비용을 절감하며 비즈니스 민첩성을 개선하여, 다양한 방식으로 비즈니스에 힘을 실어줄 수 있습니다.

  • IBM Db2 Analytics Accelerator는 고객이 실시간에 가까운 IBM Z 데이터를 사용하여 분석 쿼리를 고속으로 실행할 수 있도록 지원했습니다. 이를 통해 고객은 a) Db2 for z/OS 또는 Accelerator에서 각 쿼리 워크로드를 최적의 환경에서 효율적으로 실행하여 Db2 for z/OS를 보완하고 b) 많은 비용이 소요되는 ETL(Extract-Transform-Load) 없이 귀중한 엔터프라이즈 데이터에 대한 고속 분석을 제공하여 조직이 거래 워크로드에 영향을 주지 않고도 현재 거래 데이터를 활용해 거의 실시간으로 분석을 처리하도록 할 수 있습니다.
  • IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS는 메인프레임 또는 비메인프레임, 관계형 또는 비관계형, 원격 소스 등 다양한 소스에서 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 또는 Db2 for z/OS로 데이터를 효율적으로 로드할 수 있도록 지원하는 강력한 도구입니다. Loader는 수동 단계를 줄이고 효율적인 데이터 로딩을 가능하게 하여 프로세스를 간소화했습니다.

이러한 기존 제품의 업데이트된 버전인 Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 및 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1은 복잡한 분석 워크로드에 대한 고속 쿼리, 확대된 고가용성 및 외부 상태 모니터링을 지원하는 획기적인 솔루션입니다.

Db2 Analytics Accelerator 8.1의 새로운 개선 사항

최신 버전의 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS(버전 8.1)에는 다음과 같은 몇 가지 새로운 기능과 개선 사항이 도입되었습니다.

  • 대용량 객체(LOB) 데이터 지원: 단계별 제공 계획을 통해 대용량 객체(LOB) 데이터는 IBM Db2 13에서만 지원되는 구조화된 기존 데이터와 동일한 방식으로 가속화되었습니다.​ 이를 통해 지원되는 데이터 유형의 범위를 확장하여 Accelerator의 사용 사례를 더 많이 확보할 수 있습니다.​
  • 테이블 복사: 한 액셀러레이터에서 다른 액셀러레이터로 테이블을 복사하는 기능은 여러 액셀러레이터 간 중복 처리를 제거하여, IBM Z의 성능을 향상하고 CPU 소비를 줄입니다. 지원되는 테이블은 액셀러레이터-섀도 테이블, 액셀러레이터-아카이브 테이블, 액셀러레이터 전용 테이블(AOT)입니다.
  • 통합 모니터링 인프라: 내장된 모니터링 인프라는 통합 모니터링 웨어하우스를 제공하여 모든 모니터링 데이터를 일관성 있는 단일 리포지토리로 통합합니다.

변경된 데이터 캡처(CDC) 복제, Data Studio용 Accelerator Studio 플러그인 및 IBM Integrated Analytics System(IIAS)에서의 배포와 관련된 기능은 이 최신 제품에서 더 이상 사용할 수 없습니다.

Db2 Analytics Accelerator Loader 3.1의 새로운 개선 사항

새로운 IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1은 다음과 같은 몇 가지 주요 기능을 제공합니다.

  • IBM Db2 Analytics Accelerator 7.5.x 및 8.1을 지원합니다.
  • IBM Db2 Administration Foundation for z/OS 및 IBM Unified Management Server for z/OS에서 Db2 Analytics Accelerator Loader를 검색할 수 있습니다.
  • 외부 로드 프로세스를 모니터링하고 관리하는 데 도움이 되는 상황 모니터를 제공합니다.
  • 장애 처리 시 여러 액셀러레이터에 대한 외부 또는 고가용성 부하를 더 많이 제어할 수 있는 권한을 사용자에게 부여합니다.
  • 10진수 부동 소수점(DECFLOAT) 데이터 유형을 지원합니다.

Z 데이터의 모든 잠재력 실현

IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 및 IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1은 조직이 데이터의 모든 기능을 활용할 수 있도록 지원하는 강력한 솔루션입니다.

조직은 분석 기술을 활용하여 실시간 인사이트를 얻고 비용을 절감하며 의사 결정을 개선할 수 있습니다. 분석 능력을 강화하거나 단순히 앞서 나가고 싶다면 IBM Db2 Analytics Accelerator and Loader가 적합한 솔루션입니다.

