2025년 6월 20일
Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1과 Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1이 이제 정식 출시되었습니다. 출시 이후 IBM Db2 Analytics Accelerator(IDAA) 및 Accelerator Loader는 데이터 분석 기능을 강화하고 의사 결정을 개선하려는 조직에 매우 중요한 역할을 해왔습니다. 이 둘을 함께 사용하면 데이터에서 더 빠르게 인사이트를 얻고 비용을 절감하며 비즈니스 민첩성을 개선하여, 다양한 방식으로 비즈니스에 힘을 실어줄 수 있습니다.
이러한 기존 제품의 업데이트된 버전인 Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 및 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1은 복잡한 분석 워크로드에 대한 고속 쿼리, 확대된 고가용성 및 외부 상태 모니터링을 지원하는 획기적인 솔루션입니다.
최신 버전의 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS(버전 8.1)에는 다음과 같은 몇 가지 새로운 기능과 개선 사항이 도입되었습니다.
변경된 데이터 캡처(CDC) 복제, Data Studio용 Accelerator Studio 플러그인 및 IBM Integrated Analytics System(IIAS)에서의 배포와 관련된 기능은 이 최신 제품에서 더 이상 사용할 수 없습니다.
새로운 IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1은 다음과 같은 몇 가지 주요 기능을 제공합니다.
IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 및 IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1은 조직이 데이터의 모든 기능을 활용할 수 있도록 지원하는 강력한 솔루션입니다.
조직은 분석 기술을 활용하여 실시간 인사이트를 얻고 비용을 절감하며 의사 결정을 개선할 수 있습니다. 분석 능력을 강화하거나 단순히 앞서 나가고 싶다면 IBM Db2 Analytics Accelerator and Loader가 적합한 솔루션입니다.
