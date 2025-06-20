Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1과 Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1이 이제 정식 출시되었습니다. 출시 이후 IBM Db2 Analytics Accelerator(IDAA) 및 Accelerator Loader는 데이터 분석 기능을 강화하고 의사 결정을 개선하려는 조직에 매우 중요한 역할을 해왔습니다. 이 둘을 함께 사용하면 데이터에서 더 빠르게 인사이트를 얻고 비용을 절감하며 비즈니스 민첩성을 개선하여, 다양한 방식으로 비즈니스에 힘을 실어줄 수 있습니다.

IBM Db2 Analytics Accelerator 는 고객이 실시간에 가까운 IBM Z 데이터를 사용하여 분석 쿼리를 고속으로 실행할 수 있도록 지원했습니다. 이를 통해 고객은 a) Db2 for z/OS 또는 Accelerator에서 각 쿼리 워크로드를 최적의 환경에서 효율적으로 실행하여 Db2 for z/OS를 보완하고 b) 많은 비용이 소요되는 ETL(Extract-Transform-Load) 없이 귀중한 엔터프라이즈 데이터에 대한 고속 분석을 제공하여 조직이 거래 워크로드에 영향을 주지 않고도 현재 거래 데이터를 활용해 거의 실시간으로 분석을 처리하도록 할 수 있습니다.

IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS는 메인프레임 또는 비메인프레임, 관계형 또는 비관계형, 원격 소스 등 다양한 소스에서 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 또는 Db2 for z/OS로 데이터를 효율적으로 로드할 수 있도록 지원하는 강력한 도구입니다. Loader는 수동 단계를 줄이고 효율적인 데이터 로딩을 가능하게 하여 프로세스를 간소화했습니다.

이러한 기존 제품의 업데이트된 버전인 Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 및 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1은 복잡한 분석 워크로드에 대한 고속 쿼리, 확대된 고가용성 및 외부 상태 모니터링을 지원하는 획기적인 솔루션입니다.