잠들지 않는 AI 트윈인 Db2 Intelligence Center의 정식 출시 발표

데이터베이스 관리는 특히 기업이 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경으로 전환하고, 폭발적인 데이터 볼륨에 직면하고, 기술 부족으로 어려움을 겪으면서 점점 더 복잡해지고 있습니다. DBA는 점점 더 부족해지고 있으며, 성능과 가용성을 유지하기 위해 연결이 끊긴 여러 도구, 대시보드 및 스크립트 사이를 전환하는 데 귀중한 시간을 소비하는 경우가 많습니다.

실제로 최근 연구*에서는 다음과 같은 사실이 밝혀졌습니다.

DBA의 62%는 성능 문제 해결을 가장 시간이 많이 걸리는 작업으로 꼽습니다.

거의 70%가 매일 3~4개의 연결이 끊긴 도구에 의존하여 가시성이 단편화되고 문제 해결 속도가 느려집니다.

Db2 Intelligence Center는 Db2 팀을 위해 명시적으로 설계된 통합 지능형 컨트롤 플레인을 제공하여 이러한 문제를 정면으로 해결합니다.