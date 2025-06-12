잠들지 않는 AI 트윈인 Db2 Intelligence Center의 정식 출시 발표

인공지능 컴퓨팅 및 서버 IT 자동화

2025년 6월 12일

작성자

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Ani Joshi

Senior Product Manager

Db2, IBM Data & AI

Miran Badzak

Program Director

Databases

Db2 관리를 위한 차세대 AI 기반 플랫폼인 IBM® Db2 Intelligence Center는 모든 고객이 공식적으로 사용할 수 있습니다. IBM Think 2025에서 처음 발표된 Db2 Intelligence Center는 데이터베이스 관리자(DBA)가 운영을 간소화하고 문제 해결을 단순화하며 복잡한 데이터베이스 환경을 대규모로 자신 있게 관리할 수 있도록 설계되었습니다.

데이터베이스 관리자를 위한 새로운 현실

데이터베이스 관리는 특히 기업이 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경으로 전환하고, 폭발적인 데이터 볼륨에 직면하고, 기술 부족으로 어려움을 겪으면서 점점 더 복잡해지고 있습니다. DBA는 점점 더 부족해지고 있으며, 성능과 가용성을 유지하기 위해 연결이 끊긴 여러 도구, 대시보드 및 스크립트 사이를 전환하는 데 귀중한 시간을 소비하는 경우가 많습니다.

실제로 최근 연구*에서는 다음과 같은 사실이 밝혀졌습니다.

  • DBA의 62%는 성능 문제 해결을 가장 시간이 많이 걸리는 작업으로 꼽습니다.
  • 거의 70%가 매일 3~4개의 연결이 끊긴 도구에 의존하여 가시성이 단편화되고 문제 해결 속도가 느려집니다.

Db2 Intelligence Center는 Db2 팀을 위해 명시적으로 설계된 통합 지능형 컨트롤 플레인을 제공하여 이러한 문제를 정면으로 해결합니다.

AI로 구동되는 DBA를 위한 구축 

Db2 Intelligence Center는 DBA에게 고급 AI 기능이 지원하는 통합되고 직관적인 인터페이스를 제공하여 데이터베이스 팀에 다음과 같은 가치를 더합니다.

  • 중앙 집중식 관리: 온프레미스, 클라우드 또는 SaaS로 실행되는 모든 Db2 데이터베이스에 대해 하나의 통합된 뷰를 확보합니다.
  • Database Assistant로 문제를 더 빠르게 해결: 내장된 AI 기반 Database Assistant는 고급 언어 모델과 심층적인 Db2 관련 지식을 결합하여 팀에서 신속하고 확실하게 문제를 해결할 수 있도록 도와줍니다.
  • 성능을 향상시키기 위한 고급 쿼리 최적화: 새로운 쿼리 최적화 엔진은 실행 계획을 분석하고 병목 현상을 식별하며 실제 워크로드 패턴에 맞춘 더 스마트한 인덱싱 전략을 포함한 지능적인 권장 사항을 제공합니다.
  • 반복적인 관리 자동화: 강력한 내장 자동화를 사용하여 상태 점검, 스키마 업데이트, 백업과 같은 필수적이면서도 일상적인 DBA 작업을 간소화합니다.

실시간 인사이트, 선제적 조치

Db2 Intelligence Center의 모니터링 허브를 사용하면 DBA가 문제를 신속하게 파악하고 데이터베이스 성능 추세를 한 눈에 이해할 수 있습니다. 팀은 지표, 쿼리, 사용자 또는 기간별로 필터링하여 문제가 있는 쿼리, 메모리 병목 현상 또는 리소스 경합 등 속도 저하의 근본 원인을 신속하게 격리할 수 있습니다.

또한 내장된 Database Assistant는 상황에 맞는 실시간 인사이트와 실용적인 조언을 제공하여 진단을 가속화하고 해결 시간을 단축하여 일반적으로 데이터베이스 문제 해결과 관련된 복잡성을 크게 줄입니다.

지금 바로 사용 가능한 미래를 위한 설계

Db2 Intelligence Center는 Db2 관리의 차세대 버전으로, 중요한 워크플로를 강력하고 지능적인 플랫폼으로 통합합니다. 엔터프라이즈 규모의 복잡성을 관리하는 숙련된 DBA든 빠르게 합류하는 새로운 팀원이든, Db2 Intelligence Center를 사용하면 더 빠르고 스마트하며 자신감 있게 운영할 수 있습니다.

오늘부터 Db2 Intelligence Center를 온프레미스, 하이브리드 및 클라우드 환경 전반에 일반적으로 배포할 수 있습니다.

간소화, 지능적, 사전 예방적 측면에서 Db2 관리가 어떤 느낌인지 알아보세요.

지금 시작하기

궁금한 점이 있으면 팀에 문의하세요.

* IBM® Db2 제품 관리 팀이 분기별 워크숍에서 실시한 독립 Db2 전문가 그룹인 24~40명의 Db2 기술 자문 이사회 구성원을 대상으로 한 비공식 설문조사를 기반으로 합니다.

자세히 보기 Db2 Intelligence Center Db2 팀에 문의하세요