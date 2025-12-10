Match 360부터 IBM® Master Data Management까지 새로운 시대가 시작됩니다

데이터는 모든 비즈니스 의사 결정과 고객 상호 작용의 기반입니다. 그러나 조직은 종종 시스템 전반에서 단편화되고 일관성이 떨어지고 중복되는 기록으로 인해 어려움을 겪습니다. 조직에서 데이터는 여전히 여러 부서나 시스템이 개별 요구 사항에 맞게 데이터를 독립적으로 저장하는 파편화된 사일로에 존재하며, 이로 인해 정보의 일관성이 떨어지고 비용이 급증합니다.

불완전하고 오래되고 부정확한 데이터는 의사 결정과 운영 효율성에 영향을 미칩니다. 데이터는 신뢰할 수 있는 능력을 상실합니다. 팀은 어떤 데이터가 가장 정확하고 최신인지 알 수 없습니다. 팀은 비효율성, 불필요한 비용, 기회 상실로 이어지는 열악한 데이터 품질과 씨름해야 합니다.

IBM Master Data Management는 다음과 같은 방법으로 이러한 문제를 해결합니다.