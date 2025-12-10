인공지능 IT 자동화

Match 360부터 IBM® Master Data Management까지 새로운 시대가 시작됩니다

IBM® Match 360은 IBM Master Data Management로 전환되었으며, 이는 InfoSphere MDM 포트폴리오 진화의 다음 단계를 의미합니다.

By Katie Kupec and Lin Alzein

IBM Match 360은 IBM Master Data Management(MDM)로 전환되었으며, 이는 InfoSphere 포트폴리오 진화의 다음 단계를 의미합니다. 이러한 발전은 신뢰할 수 있는 원칙과 입증된 능력을 구현하는 동시에 오늘날의 데이터 문제를 해결하기 위한 최신 개선 사항을 도입했습니다.

오늘날 Master Data Management가 중요한 이유

데이터는 모든 비즈니스 의사 결정과 고객 상호 작용의 기반입니다. 그러나 조직은 종종 시스템 전반에서 단편화되고 일관성이 떨어지고 중복되는 기록으로 인해 어려움을 겪습니다. 조직에서 데이터는 여전히 여러 부서나 시스템이 개별 요구 사항에 맞게 데이터를 독립적으로 저장하는 파편화된 사일로에 존재하며, 이로 인해 정보의 일관성이 떨어지고 비용이 급증합니다.

불완전하고 오래되고 부정확한 데이터는 의사 결정과 운영 효율성에 영향을 미칩니다. 데이터는 신뢰할 수 있는 능력을 상실합니다. 팀은 어떤 데이터가 가장 정확하고 최신인지 알 수 없습니다. 팀은 비효율성, 불필요한 비용, 기회 상실로 이어지는 열악한 데이터 품질과 씨름해야 합니다.

IBM Master Data Management는 다음과 같은 방법으로 이러한 문제를 해결합니다.

  • 데이터 사일로 제거: ML 기반 매칭을 사용하여 사일로 간 데이터를 통합하여 신뢰할 수 있는 360° 엔티티 뷰를 생성합니다.
  • 복잡한 데이터 관계 파악: 엔터티 간의 관계를 식별하고 관리하여 완전하고 연결된 보기를 구축합니다.
  • 데이터 거버넌스 및 관리 강화: 매치 결정을 위한 감사 추적 및 ML 지침이 포함된 기본 제공 스튜어드십 도구를 제공합니다.
  • 확장성 및 성능 제공: 속도와 민첩성에 최적화된 SaaS 또는 하이브리드 클라우드 기반의 확장 가능한 아키텍처에 배포합니다.

IBM 마스터 데이터 기능의 차세대 진화

고객이 있는 곳에 배포할 수 있고 변화하는 비즈니스 요구사항에 유연하게 적응할 수 있도록 구축된 IBM Master Data Management는 비즈니스 가치를 창출하여 고객이 다음을 수행할 수 있도록 지원합니다.

  • 비즈니스 요구 사항에 적응: 조직과 함께 확장할 수 있는 포괄적인 다중 도메인 360° 뷰를 생성합니다. 변화하는 다운스트림 요구 사항에 맞게 Master Data Management(MDM) 모델을 쉽게 조정할 수 있습니다.
  • 위험 감소 및 데이터 신뢰도 구축: 머신 러닝, 데이터 표준화 및 검증을 통해 매칭 정확도를 높입니다. 견고한 데이터 품질 관리를 통해 유연한 매칭을 보장합니다.
  • 레코드 매칭 자동화: AI 기반 매칭을 활용하여 도메인 전반의 마스터 데이터를 통합하여 수동 작업 없이 신뢰할 수 있는 단일 소스를 제공합니다.
  • 데이터 품질 달성 및 모니터링: 중복 및 불일치를 제거합니다. 비즈니스 사용 사례에 최적화된 깨끗하고 정확하며 상황에 맞는 데이터에 액세스합니다.
  • 생산성 향상: 노코드 툴, 지능형 알고리즘, AI 통합으로 팀의 역량을 강화하여 워크플로를 간소화하고 신뢰할 수 있는 데이터 제공을 가속화합니다.
  • 인사이트 가속화: 마스터 데이터를 원활하게 연결하고 프로비저닝하여 AI, 머신 러닝 및 분석 이니셔티브를 촉진하여 더 빠른 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
  • 임베디드 머신 러닝으로 정확한 데이터를 더 빠르게 확보: 엔터프라이즈급 성능을 위해 설계된 사전 학습된 모델을 통해 관리 오버헤드를 줄이고 매치 정확도를 개선합니다.

신뢰할 수 있는 데이터를 더 빠르게 확보

IBM Master Data Management는 최신 클라우드 네이티브 아키텍처 내에서 뛰어난 투명성, 유연성 및 제어 기능을 모두 제공합니다. 규정 준수, 운영 효율성, 고객 경험 중 무엇에 중점을 두든 이러한 향상된 기능과 새로운 능력을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 더 빠르게 확보할 수 있습니다.

