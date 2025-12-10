Match 360부터 IBM® Master Data Management까지 새로운 시대가 시작됩니다
IBM® Match 360은 IBM Master Data Management로 전환되었으며, 이는 InfoSphere MDM 포트폴리오 진화의 다음 단계를 의미합니다.
IBM® Match 360은 IBM Master Data Management로 전환되었으며, 이는 InfoSphere MDM 포트폴리오 진화의 다음 단계를 의미합니다.
IBM Match 360은 IBM Master Data Management(MDM)로 전환되었으며, 이는 InfoSphere 포트폴리오 진화의 다음 단계를 의미합니다. 이러한 발전은 신뢰할 수 있는 원칙과 입증된 능력을 구현하는 동시에 오늘날의 데이터 문제를 해결하기 위한 최신 개선 사항을 도입했습니다.
데이터는 모든 비즈니스 의사 결정과 고객 상호 작용의 기반입니다. 그러나 조직은 종종 시스템 전반에서 단편화되고 일관성이 떨어지고 중복되는 기록으로 인해 어려움을 겪습니다. 조직에서 데이터는 여전히 여러 부서나 시스템이 개별 요구 사항에 맞게 데이터를 독립적으로 저장하는 파편화된 사일로에 존재하며, 이로 인해 정보의 일관성이 떨어지고 비용이 급증합니다.
불완전하고 오래되고 부정확한 데이터는 의사 결정과 운영 효율성에 영향을 미칩니다. 데이터는 신뢰할 수 있는 능력을 상실합니다. 팀은 어떤 데이터가 가장 정확하고 최신인지 알 수 없습니다. 팀은 비효율성, 불필요한 비용, 기회 상실로 이어지는 열악한 데이터 품질과 씨름해야 합니다.
IBM Master Data Management는 다음과 같은 방법으로 이러한 문제를 해결합니다.
고객이 있는 곳에 배포할 수 있고 변화하는 비즈니스 요구사항에 유연하게 적응할 수 있도록 구축된 IBM Master Data Management는 비즈니스 가치를 창출하여 고객이 다음을 수행할 수 있도록 지원합니다.
IBM Master Data Management는 최신 클라우드 네이티브 아키텍처 내에서 뛰어난 투명성, 유연성 및 제어 기능을 모두 제공합니다. 규정 준수, 운영 효율성, 고객 경험 중 무엇에 중점을 두든 이러한 향상된 기능과 새로운 능력을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 더 빠르게 확보할 수 있습니다.