RSA Conference 2026에서 IBM® Consulting은 더 빠른 의사결정과 거버넌스 기반 대응을 위해 설계된 새로운 ID 위협 탐지 및 대응 접근 방식을 소개합니다.

오랜 기간 동안 ID는 액세스를 정의하고 정책을 적용하며 권한을 검토하는 제어 문제로 다뤄져 왔습니다. 이 기반은 여전히 중요하지만 실제 공격이 전개되는 방식을 더 이상 반영하지는 못합니다. 오늘날의 공격자는 침입할 필요가 없습니다. 그냥 로그인하면 됩니다. 이들은 유효한 자격 증명, 휴면 계정, 오용된 권한을 활용해 환경 내부를 조용히 이동하며, 보안 팀이 상황을 파악하기도 전에 빠르게 움직입니다.

ID 기반 공격은 이제 실제 침해의 상당 부분을 차지하며, 많은 경우 악성코드나 제로데이 취약점이 아닌 정상 계정을 활용합니다. ID는 더 이상 단순한 보안 제어 요소가 아닙니다. 이는 운영 복원력, 신뢰, 지속성과 직접적으로 연결된 비즈니스 위험입니다.