지능 기반의 새로운 ID 위협 탐지 및 대응 접근 방식
RSA Conference 2026에서 IBM® Consulting은 더 빠른 의사결정과 거버넌스 기반 대응을 위해 설계된 새로운 ID 위협 탐지 및 대응 접근 방식을 소개합니다.
오랜 기간 동안 ID는 액세스를 정의하고 정책을 적용하며 권한을 검토하는 제어 문제로 다뤄져 왔습니다. 이 기반은 여전히 중요하지만 실제 공격이 전개되는 방식을 더 이상 반영하지는 못합니다. 오늘날의 공격자는 침입할 필요가 없습니다. 그냥 로그인하면 됩니다. 이들은 유효한 자격 증명, 휴면 계정, 오용된 권한을 활용해 환경 내부를 조용히 이동하며, 보안 팀이 상황을 파악하기도 전에 빠르게 움직입니다.
ID 기반 공격은 이제 실제 침해의 상당 부분을 차지하며, 많은 경우 악성코드나 제로데이 취약점이 아닌 정상 계정을 활용합니다. ID는 더 이상 단순한 보안 제어 요소가 아닙니다. 이는 운영 복원력, 신뢰, 지속성과 직접적으로 연결된 비즈니스 위험입니다.
이 새로운 서비스는 ID 신호와 실제 대응 사이의 격차를 해소하도록 설계되었습니다.
ITDR은 단순히 경고 계층을 추가하는 것이 아니라 디지털 작업자로서 지속적으로 ID 활동을 모니터링하고 위험을 해석하며 구조화되고 반복 가능한 프로세스를 통해 대응을 조율합니다. 이 서비스는 탐지를 넘어 더 빠른 의사결정과 거버넌스 기반 대응에 초점을 맞춥니다.
대부분의 조직은 이미 강력한 ID 및 액세스 관리 툴을 갖추고 있습니다. 문제는 신호의 부족이 아니라 분산입니다.
ID 활동은 디렉터리, 엔드포인트, 클라우드 플랫폼 및 보안 툴 전반에 분산되어 있습니다. 신호는 서로 다른 속도와 형식으로, 공통 컨텍스트 없이 수신됩니다. 팀은 이벤트를 수동으로 연관 분석하고 개인의 판단에 의존하며 여러 툴을 오가야 하는 상황에 놓여 있고, 그 사이 공격자는 점점 더 빠르고 정교하게 움직입니다.
일반적인 ID 기반 공격 패턴은 다음과 같습니다.
이러한 신호는 개별적으로는 즉각적인 우려를 일으키지 않을 수 있습니다. 그러나 이를 종합하면 실제 침해가 진행 중임을 나타내는 경우가 많으며, 이는 팀이 적시에 전체 상황을 파악할 수 있을 때만 가능합니다. AI 기반 피싱, 가장, 자격 증명 악용의 증가로 이러한 대응 시간은 더욱 짧아지고 있습니다.
ITDR은 멀티 벤더 환경에서 발생하는 ID 신호를 하나의 중앙 집중식 케이스 뷰로 통합합니다. 보안 및 IAM 팀은 툴을 전환하거나 수작업 해석에 의존하지 않고도 활동을 조사하고 위험을 이해하며 대응 조치를 실행할 수 있습니다.
이 서비스의 핵심에는 결정적이고 설명 가능한 의사결정 모델이 있습니다. 팀은 권장 조치가 제안된 이유를 정확히 확인하고 컨텍스트 기반으로 위험을 평가하며 거버넌스와 정책에 따라 자동으로 대응을 적용할 수 있습니다. 모든 조치는 추적 가능하고 감사 가능하며 일관되게 수행됩니다.
ITDR 워크플로는 다음을 포함합니다.
이 통합 워크플로는 분산된 조사 방식을 일관된 정책 기반 대응으로 대체합니다.
보안 책임자에게 ITDR은 수동 트리아지 부담을 줄이고 대응 속도를 높이며 압박 상황에서 내려야 하는 복잡한 의사결정에 일관성을 제공합니다.
비즈니스 리더에게는 운영, 고객 액세스, 디지털 성장을 가능하게 하는 ID 전반에 집중되는 위험으로부터 조직을 보호합니다.
주요 이점은 다음과 같습니다.
ITDR은 조직이 개별 경고에 대응하는 방식에서 벗어나 지능 기반의 지속적인 프로세스로 ID 위험을 관리할 수 있도록 합니다.
IBM® Identity Threat Detection and Remediation 서비스가 RSA Conference 2026에서 공식 출시됩니다.
라이브 ITDR 데모를 확인하고 IBM Consulting 전문가와 연결하여 ID 보안 과제와 우선순위에 대해 논의해 보세요. 비즈니스 속도를 저해하지 않으면서 더 빠르고 더 스마트하며 거버넌스 기반 대응을 가능하게 하는 ID 인텔리전스의 역할을 확인해 보세요.