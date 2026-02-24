FalconStor Habanero, 이제 IBM® Cloud Marketplace에서 이용 가능

FalconStor는 Habanero가 이제 IBM Cloud Marketplace를 통해 직접 제공되어 전 세계 클라우드 사용자로 이용 범위가 확대되었음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.
오늘날 조직은 점점 더 정교해지는 사이버 위협에 대응하는 동시에 데이터 보호를 현대화해야 하는 강한 압박을 받고 있습니다. 그러나 많은 조직이 여전히 운영 속도를 늦추고 위험을 높이며 불필요한 비용을 초래하는 기존 복구 아키텍처에 의존하고 있습니다.
FalconStor Habanero는 현대적인 데이터 보호 기능과 IBM® Cloud Object Storage(COS)의 내구성과 글로벌 확장성을 결합해 혁신적인 경험을 제공합니다.
기존 재해 복구(DR) 모델은 수동 미디어 관리, 분산된 툴, 드문 DR 테스트에 의존해 복구 준비 상태에 대한 신뢰도를 낮추는 경우가 많습니다. 연결된 시스템은 랜섬웨어 확산과 데이터 손상 위험에 노출되며, 검증 가능한 에어갭 격리나 확실한 클린 복구 경로를 보장하지 못합니다. 여기에 높은 운영 부담, 노후화된 인프라, 전문 기술 인력 부족, 예측하기 어려운 클라우드 및 전송 비용까지 더해져 이러한 환경은 위험하면서도 유지 비용이 높은 구조가 됩니다.
FalconStor Habanero는 예측 가능한 성능으로 백업, 아카이브 및 복구를 가속화하여 물리적 매체 의존도를 제거하고 다운타임을 크게 줄입니다. 엔터프라이즈급 SLA와 최대 20배 빠른 데이터 전송을 통해 IBM® Power 환경에서 신뢰할 수 있고 테스트 가능한 복구 성능을 제공합니다.
Habanero는 변경 불가능한 데이터 금고, 선택적 WORM 보존, 스토리지 고유의 불변성 기능을 통해 사이버 복원력을 강화하고 랜섬웨어 확산을 차단하는 변조 불가 복구 지점을 보장합니다. 내장된 에어갭 보호 기능은 감사 준비를 간소화하고 규제 준수 프레임워크와의 정합성을 지원합니다.
IBM Cloud Object Storage를 활용해 이 서비스는 다음과 같은 이점을 제공합니다.
COS는 깨끗하고 신뢰할 수 있으며 랜섬웨어에 강한 복구의 기반이 되며 동시에 총소유비용(TCO)을 낮추고 보조 사이트 운영 부담을 제거합니다.
FalconStor Habanero는 IBM® i 및 IBM Power 환경을 위한 안전한 오프사이트 데이터 보호를 간소화하도록 설계된 완전 관리형 스토리지 서비스입니다. 이 서비스는 새로운 인프라 구축이나 기존 백업 프로세스 변경 없이도 오브젝트 스토리지와 유사한 비용 구조로 랜섬웨어 대응 보존, 재해 복구 복제본, 장기 아카이빙을 제공합니다.
이 서비스는 FalconStor의 특허받은 데이터 보호 기술과 IBM Cloud Object Storage를 포함한 IBM의 검증된 Power 플랫폼 및 클라우드 서비스를 기반으로 합니다. 이를 통해 내구성이 높고 변경 불가능하며 전 세계에서 이용 가능한 현대적 복구 기반을 제공합니다.
Habanero는 다음을 지원합니다.
단순한 2단계 요금 체계와 수천 개 IBM Power 고객이 신뢰하는 기술을 기반으로 Habanero는 현대적이고 탄력적이며 비용 효율적인 미래 방향을 제공합니다.
IBM Cloud Marketplace는 엔터프라이즈 솔루션을 구매하고 판매할 수 있는 중앙화된 채널을 제공하여 고객이 다음을 수행할 수 있도록 지원합니다.
Habanero는 IBM Cloud Marketplace의 400개 이상의 에코시스템 솔루션에 합류하며, IBM의 글로벌 네트워크와 엔터프라이즈 기반, 그리고 Fortune 500 기업 사용자들을 포함한 월 60만 명 이상의 방문자와의 접점을 활용하게 됩니다.
IBM Cloud Marketplace에서 FalconStor Habanero를 통해 조직은 현대적인 클라우드 최적화 데이터 보호로의 전환을 가속화하고, IBM Cloud Object Storage 기반의 강력한 사이버 복원력, 예측 가능한 비용, 간소화된 운영을 확보할 수 있습니다.
