FalconStor Habanero, 이제 IBM® Cloud Marketplace에서 이용 가능

기존 재해 복구(DR) 모델은 수동 미디어 관리, 분산된 툴, 드문 DR 테스트에 의존해 복구 준비 상태에 대한 신뢰도를 낮추는 경우가 많습니다. 연결된 시스템은 랜섬웨어 확산과 데이터 손상 위험에 노출되며, 검증 가능한 에어갭 격리나 확실한 클린 복구 경로를 보장하지 못합니다. 여기에 높은 운영 부담, 노후화된 인프라, 전문 기술 인력 부족, 예측하기 어려운 클라우드 및 전송 비용까지 더해져 이러한 환경은 위험하면서도 유지 비용이 높은 구조가 됩니다.

FalconStor Habanero는 예측 가능한 성능으로 백업, 아카이브 및 복구를 가속화하여 물리적 매체 의존도를 제거하고 다운타임을 크게 줄입니다. 엔터프라이즈급 SLA와 최대 20배 빠른 데이터 전송을 통해 IBM® Power 환경에서 신뢰할 수 있고 테스트 가능한 복구 성능을 제공합니다.

Habanero는 변경 불가능한 데이터 금고, 선택적 WORM 보존, 스토리지 고유의 불변성 기능을 통해 사이버 복원력을 강화하고 랜섬웨어 확산을 차단하는 변조 불가 복구 지점을 보장합니다. 내장된 에어갭 보호 기능은 감사 준비를 간소화하고 규제 준수 프레임워크와의 정합성을 지원합니다.

IBM Cloud Object Storage를 활용해 이 서비스는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

업계 최고 수준의 내구성과 복원력

오브젝트 스토리지 경제성을 기반으로 한 대규모 확장성

저비용 장기 보존

글로벌 가용성과 간소화된 라이프사이클 관리

예상치 못한 클라우드 데이터 검색 비용이 없는 예측 가능한 운영 비용

COS는 깨끗하고 신뢰할 수 있으며 랜섬웨어에 강한 복구의 기반이 되며 동시에 총소유비용(TCO)을 낮추고 보조 사이트 운영 부담을 제거합니다.