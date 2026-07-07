IBM® z17 확장: 더 많은 엔터프라이즈 환경에 대규모 AI 도입

오늘은 IBM z17 플랫폼의 중요한 확장을 기념하는 날입니다. 작년에 IBM z17을 출시한 이후 조직이 가장 중요한 트랜잭션, 데이터, 미션 크리티컬 애플리케이션에 AI를 직접 도입할 수 있도록 지원해 왔습니다. 이 짧은 기간에 시장에는 상당한 변화가 일어났습니다. AI가 개념 증명과 파일럿 프로젝트를 넘어 프로덕션 비즈니스 프로세스로 이동하고 있는 것입니다. 조직은 더 이상 AI를 도입해야 하는지를 묻는 것이 아니라, 어떻게 해야 ROI를 창출하고 가치를 실현하며 대규모로 안전하고 책임감 있게 AI를 운영할 수 있을지 질문하고 있습니다.

Z 클라이언트의 경우, 그 해답은 매일 처리하는 데이터와 트랜잭션에서 시작됩니다. IBM Z는 언제나 세계에서 가장 중요한 비즈니스 트랜잭션이 발생하는 곳이었습니다. 오늘날 고객은 AI 기반 의사 결정, 사기 탐지, 자동화, 고객 경험을 통해 이러한 트랜잭션을 확장하고 있습니다. IBM z17을 통해 조직은 미션 크리티컬 비즈니스 운영이 이루어지는 곳에 바로 트랜잭션 AI와 데이터 AI를 에이전트 기능과 결합할 수 있습니다.

고객들은 기존 애플리케이션과 기술의 가치를 극대화하는 동시에 최신 운영 방식과 AI 기반 워크플로를 도입할 방법을 모색하고 있습니다. 모든 리소스가 중요한 환경에서 조직은 복잡성을 가중시키지 않으면서 운영을 간소화하고, 개발자 생산성을 개선하고, 보안을 유지하고, 혁신을 가속화하는 데 도움이 되는 인프라가 필요합니다.

그렇기 때문에 IBM은 새로운 단일 프레임 및 랙 마운트 시스템으로 IBM z17 포트폴리오를 확장하여 IBM Z의 핵심 강점을 더 광범위한 배포 모델에 적용하는 동시에 기업이 필요로 하는 보안, 복원력, 성능을 제공합니다. IBM은 늘 그렇듯이 더 적은 리소스로 더 많은 것을 제공하기 위해 지속적으로 혁신하고 있으며, 이를 위해 IBM z16보다 최대 20% 더 높은 용량을 제공하여 트랜잭션 처리 속도를 높이고 증가하는 AI 기반 워크로드를 지원합니다. IBM z17 제품군 중 가장 작은 최신 제품도 조직이 성장 목표와 실제 리소스 제약의 균형을 맞추는 데 필요한 성능, 효율성, 확장성을 제공합니다.