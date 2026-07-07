IBM® z17 확장: 더 많은 엔터프라이즈 환경에 대규모 AI 도입

IBM은 IBM z17 포트폴리오를 확장함에 따라 조직이 AI 우선 시대에서 경쟁하는 데 필요한 AI, 보안, 복원력, 성능 향상에 이용할 수 있는 더 많은 방법을 제공합니다.
오늘은 IBM z17 플랫폼의 중요한 확장을 기념하는 날입니다. 작년에 IBM z17을 출시한 이후 조직이 가장 중요한 트랜잭션, 데이터, 미션 크리티컬 애플리케이션에 AI를 직접 도입할 수 있도록 지원해 왔습니다. 이 짧은 기간에 시장에는 상당한 변화가 일어났습니다. AI가 개념 증명과 파일럿 프로젝트를 넘어 프로덕션 비즈니스 프로세스로 이동하고 있는 것입니다. 조직은 더 이상 AI를 도입해야 하는지를 묻는 것이 아니라, 어떻게 해야 ROI를 창출하고 가치를 실현하며 대규모로 안전하고 책임감 있게 AI를 운영할 수 있을지 질문하고 있습니다.
Z 클라이언트의 경우, 그 해답은 매일 처리하는 데이터와 트랜잭션에서 시작됩니다. IBM Z는 언제나 세계에서 가장 중요한 비즈니스 트랜잭션이 발생하는 곳이었습니다. 오늘날 고객은 AI 기반 의사 결정, 사기 탐지, 자동화, 고객 경험을 통해 이러한 트랜잭션을 확장하고 있습니다. IBM z17을 통해 조직은 미션 크리티컬 비즈니스 운영이 이루어지는 곳에 바로 트랜잭션 AI와 데이터 AI를 에이전트 기능과 결합할 수 있습니다.
고객들은 기존 애플리케이션과 기술의 가치를 극대화하는 동시에 최신 운영 방식과 AI 기반 워크플로를 도입할 방법을 모색하고 있습니다. 모든 리소스가 중요한 환경에서 조직은 복잡성을 가중시키지 않으면서 운영을 간소화하고, 개발자 생산성을 개선하고, 보안을 유지하고, 혁신을 가속화하는 데 도움이 되는 인프라가 필요합니다.
그렇기 때문에 IBM은 새로운 단일 프레임 및 랙 마운트 시스템으로 IBM z17 포트폴리오를 확장하여 IBM Z의 핵심 강점을 더 광범위한 배포 모델에 적용하는 동시에 기업이 필요로 하는 보안, 복원력, 성능을 제공합니다. IBM은 늘 그렇듯이 더 적은 리소스로 더 많은 것을 제공하기 위해 지속적으로 혁신하고 있으며, 이를 위해 IBM z16보다 최대 20% 더 높은 용량을 제공하여 트랜잭션 처리 속도를 높이고 증가하는 AI 기반 워크로드를 지원합니다. IBM z17 제품군 중 가장 작은 최신 제품도 조직이 성장 목표와 실제 리소스 제약의 균형을 맞추는 데 필요한 성능, 효율성, 확장성을 제공합니다.
엔터프라이즈 인프라는 이제 새로운 단계에 접어들고 있습니다. 조직은 리소스 제약, 진화하는 비즈니스 요구 사항, 점점 더 복잡해지는 하이브리드 환경을 극복하는 동시에 AI 기반 성장을 지원할 수 있는 플랫폼이 필요합니다. 이러한 플랫폼은 새로운 기술을 배우고, 운영 비용을 제어하고, 기존 애플리케이션 및 인프라의 가치를 극대화하는 동시에 새로운 AI 기능을 배포해야 한다는 요구를 받고 있습니다. 새로운 IBM z17 단일 프레임 및 랙 마운트 시스템은 신뢰할 수 있는 동일한 IBM Z 기반을 제공하는 동시에 보다 민첩하고 유연한 배치 옵션을 제공하여 이러한 문제를 해결합니다.
고객이 복잡성을 증가시키지 않으면서 혁신을 가속화할 수 있도록 포트폴리오 전반에 걸쳐 새로운 기능을 제공하고 있습니다. 새로운 코드 최적화 개선 사항은 애플리케이션 효율성을 개선하고 귀중한 개발 리소스를 확보하여, 팀이 다시 개발하는 프로젝트 대신 새로운 비즈니스 가치를 창출하는 데 집중할 수 있도록 지원합니다. 업계 표준 코드형 인프라 접근 방식을 지원하므로 조직에서 인프라를 더 쉽게 관리할 수 있습니다.
이와 동시에 확장된 자동화 기능은 수작업과 전문 기술에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 되며, OpenTelemetry 지원 및 향상된 I/O 토폴로지 시각화를 통해 점점 복잡해지는 IT 환경에 대한 심층적인 운영 통찰력을 제공합니다. 이러한 기능을 함께 사용하면 조직이 관측 가능성을 개선하고 병목 현상을 더 빠르게 식별하며 운영의 효율성을 더 높일 수 있습니다.
고객은 기술 자체 외에도 새로운 인프라를 첫날부터 성공적으로 배포하고 운영할 수 있다는 확신이 필요합니다. IBM Technology Lifecycle Services는 고객이 IBM z17 Rack Mount를 안전하고 효율적으로 배포할 수 있도록 설계된 전용 1일차 인프라 지원 및 서비스를 제공합니다. 조직은 예측 및 사전 예방적 서비스를 제공하는 프리미엄 지원 서비스를 통해 문제가 운영에 영향을 미치기 전에 이를 예방하여 예기치 않은 다운타임을 줄이고 비즈니스 가용성을 극대화할 수 있습니다.
AI 도입이 성숙해짐에 따라 AI가 실행되는 환경이 모델 자체만큼이나 중요해졌습니다. 조직은 대량의 민감한 데이터를 외부 환경으로 이전할 때 비용, 지연 시간, 거버넌스 및 보안 문제가 발생할 수 있다는 사실을 발견하고 있습니다. 점점 더 많은 기업들이 AI를 데이터에 더 가깝게, 트랜잭션에 더 가깝게, 비즈니스 의사 결정이 이루어지는 곳에 더 가깝게 배치하기를 바라고 있습니다.
이것이 바로 IBM z17이 제공하고자 하는 바입니다. 조직은 신뢰할 수 있는 환경에서 민감한 정보를 다른 곳으로 옮기지 않고도 사기를 식별하고, 이상 징후를 감지하고, 고객 경험을 개인화하고, 실시간으로 지능적인 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있습니다. Telum II 프로세서로 구동되는 IBM z17은 트랜잭션 처리 내에서 바로 실시간 AI 추론을 지원합니다.
조직은 IBM Spyre Accelerator에 대한 지원을 통해 이러한 기능을 확장하여 생성형 AI 및 에이전틱 AI 워크로드를 확장할 수도 있습니다. Telum II와 Spyre를 함께 사용하면 AI를 실험 단계에서 프로덕션 단계로 옮기려는 조직에 강력한 기반을 제공합니다.
조직이 AI 투자를 통해 측정 가능한 수익을 창출하고자 함에 따라 기능만큼이나 효율성도 중요해지고 있습니다. IBM 테스트에 따르면 OpenShift 컨테이너 플랫폼의 AI 기반 온라인 트랜잭션 처리(OLTP) 워크로드는 x86 플랫폼에서 유사한 워크로드를 실행하는 것에 비해 최대 4배 적은 코어를 필요로 합니다.1. 이를 통해 조직은 미션 크리티컬 환경과 관련된 보안, 복원력, 거버넌스를 유지하면서 AI를 보다 효율적으로 확장할 수 있습니다.
확장된 IBM z17 포트폴리오는 AI 기반 비즈니스 프로세스, 지능형 운영, 산업별 AI 솔루션에 대한 지원 여부에 관계없이, AI를 엔터프라이즈 데이터에 직접 적용할 수 있는 더 많은 선택지를 조직에 제공합니다.
신뢰를 기반으로 구축되지 않으면 AI의 가치는 실현될 수 없습니다. 민감한 데이터, 비즈니스 프로세스, AI 워크로드가 통합될 때에도 보안은 여전히 중요합니다. 조직이 자동화된 AI 기반 의사 결정에 점점 더 의존함에 따라 복원력의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 기업이 매일 수백만 건의 트랜잭션을 처리하는 상황에서 대규모 성능은 여전히 타협할 수 없는 필수 요소입니다.
확장된 IBM z17 포트폴리오는 이러한 핵심 강점을 폭넓은 배포 옵션에 통합합니다. 조직은 업계 최고의 보안 기능, 퀀텀 세이프 준비 상태, 기밀 컴퓨팅 기술, 첨단 사이버 복원력 기능을 통해 중요한 자산을 보호하는 동시에 미래의 위협에 대비할 수 있습니다. 동시에 이 플랫폼은 세계에서 가장 까다로운 워크로드에 필요한 신뢰성, 가용성, 확장성을 지속적으로 제공합니다.
AI 우선 운영 및 비즈니스 프로세스를 채택하는 조직에게 이러한 기능은 선택 사항이 아니라, 기업이 신뢰를 손상시키지 않으면서 자신 있게 혁신하고 책임감 있게 확장하며 AI의 가치를 실현할 수 있도록 하는 기반입니다.
엔터프라이즈 컴퓨팅의 미래는 AI와 거버넌스, 혁신과 안정성, 현대화와 연속성 중 하나를 선택하는 것이 아니며, 비즈니스 혁신과 운영 우수성을 모두 지원하도록 설계된 플랫폼에서 이 모든 것을 하나로 모으는 것입니다.
IBM은 IBM z17 포트폴리오를 확장함에 따라 조직이 AI 우선 시대에서 경쟁하는 데 필요한 AI, 보안, 복원력, 성능 향상에 이용할 수 있는 더 많은 방법을 제공합니다. 새로운 단일 프레임 및 랙 마운트 시스템을 통해 IBM z17의 적용 범위를 확장하여, 조직이 비즈니스 요구 사항에 맞게 인프라 선택을 더 쉽게 조정하는 동시에 가장 중요한 워크로드를 안정적으로 계속 실행할 수 있도록 지원합니다.
AI가 실험 단계에서 벗어나 프로덕션 단계에 접어듦에 따라 데이터, 트랜잭션, 비즈니스 프로세스에 안전하면서도 안정적으로 대규모로 인텔리전스를 직접 제공할 수 있는 조직이 승리할 것이라고 믿습니다.
이것이 바로 IBM z17이 설계된 목적입니다. IBM z17의 차세대 혁신에 오신 것을 환영합니다. 미래는 바로 그 핵심에서 만들어지고 있습니다.