IBM z17로 AI의 미래를 위한 IBM Z 보안 강화

민감한 데이터를 보호하기 위한 또 다른 방어 계층으로 기밀 관리 프로세스를 표준화하고 간소화하는 것이 필수적입니다. 이를 지원하기 위해 우리는 최근 HashiCorp를 인수하면서 IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE을 출시했습니다. 이 솔루션은 ID 기반 보안을 사용하여 최소한의 권한으로 기밀에 액세스할 수 있도록 설계되었습니다. 기업은 IBM Vault Self-Managed on Linux on Z and LinuxONE을 실행함으로써 기밀 컴퓨팅의 보안 능력을 볼트 인스턴스로 확장할 수 있습니다 . 이러한 능력과 추가 솔루션을 갖춘 IBM z17은 조직이 보안 태세를 강화할 수 있는 업계 최고의 플랫폼으로 자리매김했습니다.

