IBM Cloud Object Storage 및 IBM Storage Defender Data Protect로 사이버 복원력 강화

랜섬웨어, 내부자 위협 및 데이터 유출 이벤트는 그 빈도와 정교함이 모두 증가하고 있습니다. (많은 경우 해당 백업으로 보호되는 프로덕션 환경과 동일한 네트워크에 있는)온프레미스에 백업이 저장되는 기존 모델은 사이버 공격이 조직 전체를 무력화할 수 있는 쉬운 기회를 허용합니다. 백업 사본이 프로덕션 데이터와 동일한 환경에 남아 있으면 공격자가 백업 사본을 암호화하거나 삭제하여 복구 옵션을 제거할 수 있습니다.

이를 해결하기 위해 오프사이트 백업 및 데이터 보호를 제공하기 위해 클라우드를 찾는 조직이 점점 더 많아지고 있습니다. 그러나 많은 조직은 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경으로 전환했음에도 불구하고 데이터를 효과적으로 보호하고 격리하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 문제는 종종 다음과 같은 이유로 인해 발생합니다.

클라우드 보안 아키텍처에 대한 전문 지식 부족

부적절한 사이버 인시던트 탐지 및 대응 제어

저장 데이터 보호를 고려하지 않고 기존 백업 시스템에 지나치게 의존

클라우드 환경에서 데이터 무결성에 대한 가시성과 모니터링이 제한적임

이로 인해 데이터 보호 전략과 실제 사이버 복원력 사이의 격차가 커지고 있습니다.