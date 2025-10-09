인공지능 IT 자동화

하이브리드 복원력 및 연방 규정 준수를 강화하는 IBM MQ 9.4.4

출판된 10/09/2025
작성자

Amy McCormick

Program Director

IBM MQ Product Management

이제 조직이 좀 더 복원력 뛰어난 메시징 시스템을 구축하고 연방 규정 준수 요구 사항을 충족하며, 하이브리드 환경 전반에서 보다 효율적으로 운영할 수 있도록 지원하는 새로운 기능을 갖춘 IBM MQ 9.4.4를 사용할 수 있습니다.  

MQ 9.4 스트림의 4차 CD(Continuous Delivery, 지속적인 제공) 릴리스는 고가용성 및 재해 복구를 컨테이너를 넘어 네이티브 Linux, 가상 머신 및 베어 메탈 환경으로 확장하고 규제된 워크로드에 대한 보안을 강화하며 분산, MQ Appliance 및 z/OS 플랫폼에 대한 관리를 단순화합니다. 

IBM MQ 9.4.4의 3가지 새로운 이점

2025년 10월 2일에 공식 발표되고 2025년 10월 16일 정식 출시되는 이 릴리스에는 다양한 개선 사항과 새로운 기능을 통해 다음 사항을 제공합니다. 

  • MQ 9.4.3에 도입된 기본 HA 및 CRR 기능을 기반으로 구축된 이번 릴리스는 원래 컨테이너 기반 구현과 더불어 Linux VM 및 베어 메탈 환경에도 동일한 기능을 제공합니다. IBM MQ 자체에서 모든 복제가 진행되어, 이제 종속성 없이 네이티브 HA와 CRR을 배포할 수 있습니다. Linux VM(멀티 인스턴스, RDQM)상의 고가용성 및 재해 복구를 위한 기존 솔루션에는 공유 스토리지나 운영 체제를 추가해야 했습니다.
  • 고객이 미국 연방 표준을 보다 쉽게 처리할 수 있도록 도와서 연방 규정 준수를 촉진합니다. 민감한 데이터를 보호하고 감사 요건을 충족하며 규제된 환경에서 확신을 가지고 제품을 배포하세요.
  • MQ for z/OS에서 자동화된 채널 복구와 대상 객체 필터링을 통해 운영 오버헤드를 줄이는 데 도움을 줍니다. 그래서 대규모 환경에서 MQ를 관리하기가 더 쉬워집니다.

IBM MQ 9.4.4의 8가지 새로운 기능

이 릴리스는 복원력, 규정 준수와 관리 전반에 걸쳐 광범위하게 기술을 개선해 조직이 복잡성을 줄이면서 메시징의 중추를 강화하도록 지원합니다.

  1. Linux VM 및 베어 메탈의 기본 HA 및 CRR: 이전에는 컨테이너에서만 사용할 수 있었던 MQ 네이티브 기능을 사용하여 스토리지나 운영 체제의 특성에 종속되지 않는 고가용성과 재해 복구를 지원합니다. 
  2. AMS용 FIPS 모드: 이제 분산된 구성 요소 전체에서 Advanced Message Security가 완전 FIPS 모드로 실행되어, AWS GovCloud 상의 배포와 FedRamp 워크로드를 지원할 수 있습니다. 
  3. 전송 중 암호화된 RDQM 복제 트래픽: RDQM 복제에 기본 암호화를 추가하여 연방 규정 준수 요건을 충족하고 데이터 노출 위험을 줄입니다.
  4. Global Security Kit(GSKit) v9: Linux 배포판에서 TLS 프로토콜과 암호 지원을 강화하여 성능을 개선하고 보안의 진화에 발맞춥니다. 
  5. z/OS에서의 자가 치료 채널: 시퀀스 불일치를 자동으로 복구하여 수동 재설정을 줄이고 복구 속도를 높입니다. 
  6. MQ 콘솔 필터: 관리자가 맞춤 설정 및 재사용 가능한 필터를 통해 관련 개체에 집중하여, 복잡한 환경에서 시간을 절약할 수 있습니다. 
  7. Java Semeru 21 지원: 이제 모든 비 z/OS 구성 요소가 IBM의 최신 Java 런타임에서 실행되어 성능, 호환성, 보안 태세가 개선되었습니다. 
  8. .NET6 개선 사항: 맞춤 설정 인증서 경로를 지원해 Windows 기반 배포의 유연성을 향상시킵니다. 

미리보기: IBM MQ 에이전트

9.4.4 릴리스에는 포함되어 있지 않지만, 관리자가 자연어를 사용하여 문제를 해결하는 데 도움이 되는 AI 기반 어시스턴트 IBM MQ를 미리 보여드립니다. 복구 시간을 크게 단축하는 데 도움이 되도록 설계된 이 에이전트는 MQ 네트워크를 통해 모든 큐 관리자와 연결해서 근본 원인 분석을 몇 초 만에 제공합니다. 

사용해보기

메시징 현대화

IBM MQ 9.4.4는 하이브리드 클라우드 환경을 위해 강력한 보안과 복원력을 제공하는 최신식 메시징 플랫폼으로서 MQ가 수행하는 역할을 강화합니다. 이를 위해 엔터프라이즈급 HA와 DR을 종래의 배포로 확장하고 규정 준수 기능을 강화하며 운영을 단순화합니다.  

조직이 보안과 민첩성을 유지하고 변화에 대비하는 데 도움이 되도록 개발된 최신 CD 릴리스가 궁금하시면 IBM 담당자에게 문의하세요. 

IBM MQ에 대해 자세히 알아보기  

무료 평가판 시작 

