하이브리드 복원력 및 연방 규정 준수를 강화하는 IBM MQ 9.4.4

이제 조직이 좀 더 복원력 뛰어난 메시징 시스템을 구축하고 연방 규정 준수 요구 사항을 충족하며, 하이브리드 환경 전반에서 보다 효율적으로 운영할 수 있도록 지원하는 새로운 기능을 갖춘 IBM MQ 9.4.4를 사용할 수 있습니다.
MQ 9.4 스트림의 4차 CD(Continuous Delivery, 지속적인 제공) 릴리스는 고가용성 및 재해 복구를 컨테이너를 넘어 네이티브 Linux, 가상 머신 및 베어 메탈 환경으로 확장하고 규제된 워크로드에 대한 보안을 강화하며 분산, MQ Appliance 및 z/OS 플랫폼에 대한 관리를 단순화합니다.
2025년 10월 2일에 공식 발표되고 2025년 10월 16일 정식 출시되는 이 릴리스에는 다양한 개선 사항과 새로운 기능을 통해 다음 사항을 제공합니다.
이 릴리스는 복원력, 규정 준수와 관리 전반에 걸쳐 광범위하게 기술을 개선해 조직이 복잡성을 줄이면서 메시징의 중추를 강화하도록 지원합니다.
9.4.4 릴리스에는 포함되어 있지 않지만, 관리자가 자연어를 사용하여 문제를 해결하는 데 도움이 되는 AI 기반 어시스턴트 IBM MQ를 미리 보여드립니다. 복구 시간을 크게 단축하는 데 도움이 되도록 설계된 이 에이전트는 MQ 네트워크를 통해 모든 큐 관리자와 연결해서 근본 원인 분석을 몇 초 만에 제공합니다.
IBM MQ 9.4.4는 하이브리드 클라우드 환경을 위해 강력한 보안과 복원력을 제공하는 최신식 메시징 플랫폼으로서 MQ가 수행하는 역할을 강화합니다. 이를 위해 엔터프라이즈급 HA와 DR을 종래의 배포로 확장하고 규정 준수 기능을 강화하며 운영을 단순화합니다.
조직이 보안과 민첩성을 유지하고 변화에 대비하는 데 도움이 되도록 개발된 최신 CD 릴리스가 궁금하시면 IBM 담당자에게 문의하세요.