엔터프라이즈 역량 강화: IBM® MaaS360 App Catalog for iOS 소개

인공지능 컴퓨팅 및 서버 IT 자동화

2025년 7월 22일

작성자

Deviprasad Shetty

R&D Leader for MaaS360 Engineering

IBM

Khushi Kumari

IBM MaaS360 Software Development Engineer

IBM

기업이 iOS 디바이스에서 기업 앱을 쉽게 공유하고 관리할 수 있도록 지원하는 IBM® MaaS360 App Catalog를 소개하게 되어 기쁩니다. 이 새로운 앱 카탈로그는 IBM의 디자인 표준을 따르며, 강력한 보안, 사용의 편리함 및 필요에 따라 성장할 수 있는 능력을 제공합니다.

MaaS360 앱 카탈로그는 사용자 정의 생산성 도구를 실행하고 팀이 내부 애플리케이션에 쉽게 액세스할 수 있도록 하여 모바일 전략을 지원합니다.

네이티브 엔터프라이즈 앱 카탈로그를 선택해야 하는 이유

레거시 도구나 웹 보기를 통해 내부 iOS 앱을 관리하는 것만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. MaaS360 App Catalog를 통해 앱 검색 및 제공 경험을 처음부터 재구상하여 다음을 보장합니다.

  • iOS/iPadOS 15.0 이상에서의 기본 성능
  • 보안 인증 및 액세스 제어
  • 맞춤형 브랜딩 및 다국어 지원
  • 원활한 라이트/다크 모드 호환성
  • 즉시 사용 가능한 접근성 규정 준수

원활한 첫인상

사용자는 MaaS360 앱 카탈로그를 여는 순간부터 앱 검색을 처음부터 간소화하도록 설계된 깔끔한 브랜드 인터페이스를 접하게 됩니다.

  • 추천 섹션: 이 섹션을 사용하면 팀이 실제로 사용하는 도구를 쉽게 찾을 수 있습니다. 상단에는 가장 가치 있는 도구에 빠르게 액세스할 수 있도록 관리자가 엄선한 추천 앱, 번들 목록이 있습니다.
  • 최다 다운로드: 바로 아래의 최다 다운로드 섹션에는 조직 전체의 사용량을 기반으로 인기 있는 앱이 표시되어 신규 사용자가 이미 잘 작동하고 있는 앱을 찾을 수 있습니다.
  • 앱 번들: 작업별 워크플로를 위한 앱 모음과 같은 앱 번들이 통합 세트로 제공되므로 탭 한 번으로 모든 것을 쉽게 설치할 수 있습니다.
  • 내 앱 및 모두 업데이트: 이미 설치한 항목을 추적하거나 새로운 기능을 확인하려는 사용자를 위해 내 앱 보기는 업데이트 알림과 함께 설치된 앱의 개인화된 목록을 제공합니다. 단일 앱을 업데이트하든 모두 업데이트를 탭하든 최신 상태를 유지하는 것은 간단하고 직관적입니다.

MaaS360 App Catalog의 주요 개선 사항

향상된 검색 및 탐색

강력한 검색 엔진을 사용하면 적합한 앱을 쉽게 찾을 수 있습니다. 사용자가 앱 이름을 알고 있든, 기능만 알고 있든 관계없이, 카탈로그는 카테고리 전반에 걸쳐 관련성 높은 일치 항목을 제안합니다.

앱 세부 정보 한눈에 보기

카탈로그의 각 앱에는 전체 설명, 미리보기 스크린샷, 새로운 기능, 지원되는 OS 버전 및 다운로드 통계와 함께 사용자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필요한 모든 것을 제공하는 풍부한 세부 정보 페이지가 포함되어 있습니다.

투명성과 품질을 더욱 지원하기 위해 사용자는 앱의 세부 정보 페이지에서 직접 평점과 후기를 볼 수도 있습니다. 앱을 설치한 사람만 피드백을 제출할 수 있어 관련성과 신뢰성이 보장됩니다. 그러면 관리자는 이 입력을 사용하여 앱 경험을 지속적으로 개선할 수 있습니다.

설정 및 지원

이 앱을 통해 사용자는 계정 세부 정보, 기본 설정 업데이트 및 지원 도구에 쉽게 액세스하여 자신의 경험을 제어할 수 있습니다. 자동 업데이트 활성화, 앱 알림관리, 웰컴 투어 재방문 등 모든 작업이 탭 한 번으로 가능하므로 앱 카탈로그의 작동 방식을 간편하게 개인화할 수 있습니다.

글로벌 기업을 위한 설계

  • 16개 글로벌 언어 지원
  • Apple 접근성 기능과 완벽하게 호환
  • 라이트 모드와 다크 모드 모두에서 원활한 작동

확장 가능한 구축, 보안을 위한 구축

IBM® MaaS360 App Catalog 앱은 소규모 팀부터 대기업에 이르기까지 모든 종류의 조직을 위해 구축되었습니다. 보안과 성능을 강력하게 유지하면서 요구 사항에 따라 성장하도록 설계되었습니다. 이 앱은 MaaS360 포털에 직접 연결되므로 IT 팀이 배포, 액세스 및 업데이트를 쉽게 제어할 수 있습니다. IBM® MaaS360 App Catalog는 다음과 같습니다.

  • iOS/iPadOS 15.0 이상을 실행하는 디바이스에서 사용할 수 있습니다.
  • IBM® MaaS360 포털을 통해 배포되며 App Store에서도 다운로드할 수 있습니다.
  • 조직에 맞춰 브랜딩 지원을 제공하는 맞춤형 서비스를 제공합니다.

iOS용 IBM® MaaS360 App Catalog는 모바일 앱 관리에 있어 획기적인 변화를 가져올 것입니다. 단순한 앱 설치를 위한 플랫폼이 아닙니다. 조직의 보안을 강화하고 IT 감독을 간소화하며 팀의 역량을 강화하도록 설계된 역동적인 디지털 작업 공간입니다.

직접 참여하여 자신의 것으로 만들고 역량이 성장하는 것을 지켜보세요.

내부 앱 에코시스템을 더 스마트하고 효율적인 강국으로 전환하세요. 생산성의 미래는 여기에서 시작됩니다.

IBM MaaS360에 대해 자세히 알아보기

라이브 IBM® MaaS360 데모 예약

IBM® MaaS360 무료 체험

자세히 보기 IBM MaaS360에 대해 자세히 알아보기 라이브 IBM® MaaS360 데모 예약 IBM® MaaS360 무료 체험