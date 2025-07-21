엔터프라이즈 역량 강화: IBM® MaaS360 App Catalog for iOS 소개

IBM® MaaS360 App Catalog 앱은 소규모 팀부터 대기업에 이르기까지 모든 종류의 조직을 위해 구축되었습니다. 보안과 성능을 강력하게 유지하면서 요구 사항에 따라 성장하도록 설계되었습니다. 이 앱은 MaaS360 포털에 직접 연결되므로 IT 팀이 배포, 액세스 및 업데이트를 쉽게 제어할 수 있습니다. IBM® MaaS360 App Catalog는 다음과 같습니다.

iOS/iPadOS 15.0 이상을 실행하는 디바이스에서 사용할 수 있습니다.

IBM® MaaS360 포털을 통해 배포되며 App Store에서도 다운로드할 수 있습니다.

조직에 맞춰 브랜딩 지원을 제공하는 맞춤형 서비스를 제공합니다.

iOS용 IBM® MaaS360 App Catalog는 모바일 앱 관리에 있어 획기적인 변화를 가져올 것입니다. 단순한 앱 설치를 위한 플랫폼이 아닙니다. 조직의 보안을 강화하고 IT 감독을 간소화하며 팀의 역량을 강화하도록 설계된 역동적인 디지털 작업 공간입니다.

직접 참여하여 자신의 것으로 만들고 역량이 성장하는 것을 지켜보세요.

내부 앱 에코시스템을 더 스마트하고 효율적인 강국으로 전환하세요. 생산성의 미래는 여기에서 시작됩니다.

