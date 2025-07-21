엔터프라이즈 역량 강화: IBM® MaaS360 App Catalog for iOS 소개

2025년 7월 22일
기업이 iOS 디바이스에서 기업 앱을 쉽게 공유하고 관리할 수 있도록 지원하는 IBM® MaaS360 App Catalog를 소개하게 되어 기쁩니다. 이 새로운 앱 카탈로그는 IBM의 디자인 표준을 따르며, 강력한 보안, 사용의 편리함 및 필요에 따라 성장할 수 있는 능력을 제공합니다.
MaaS360 앱 카탈로그는 사용자 정의 생산성 도구를 실행하고 팀이 내부 애플리케이션에 쉽게 액세스할 수 있도록 하여 모바일 전략을 지원합니다.
레거시 도구나 웹 보기를 통해 내부 iOS 앱을 관리하는 것만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. MaaS360 App Catalog를 통해 앱 검색 및 제공 경험을 처음부터 재구상하여 다음을 보장합니다.
사용자는 MaaS360 앱 카탈로그를 여는 순간부터 앱 검색을 처음부터 간소화하도록 설계된 깔끔한 브랜드 인터페이스를 접하게 됩니다.
강력한 검색 엔진을 사용하면 적합한 앱을 쉽게 찾을 수 있습니다. 사용자가 앱 이름을 알고 있든, 기능만 알고 있든 관계없이, 카탈로그는 카테고리 전반에 걸쳐 관련성 높은 일치 항목을 제안합니다.
카탈로그의 각 앱에는 전체 설명, 미리보기 스크린샷, 새로운 기능, 지원되는 OS 버전 및 다운로드 통계와 함께 사용자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필요한 모든 것을 제공하는 풍부한 세부 정보 페이지가 포함되어 있습니다.
투명성과 품질을 더욱 지원하기 위해 사용자는 앱의 세부 정보 페이지에서 직접 평점과 후기를 볼 수도 있습니다. 앱을 설치한 사람만 피드백을 제출할 수 있어 관련성과 신뢰성이 보장됩니다. 그러면 관리자는 이 입력을 사용하여 앱 경험을 지속적으로 개선할 수 있습니다.
이 앱을 통해 사용자는 계정 세부 정보, 기본 설정 업데이트 및 지원 도구에 쉽게 액세스하여 자신의 경험을 제어할 수 있습니다. 자동 업데이트 활성화, 앱 알림관리, 웰컴 투어 재방문 등 모든 작업이 탭 한 번으로 가능하므로 앱 카탈로그의 작동 방식을 간편하게 개인화할 수 있습니다.
IBM® MaaS360 App Catalog 앱은 소규모 팀부터 대기업에 이르기까지 모든 종류의 조직을 위해 구축되었습니다. 보안과 성능을 강력하게 유지하면서 요구 사항에 따라 성장하도록 설계되었습니다. 이 앱은 MaaS360 포털에 직접 연결되므로 IT 팀이 배포, 액세스 및 업데이트를 쉽게 제어할 수 있습니다. IBM® MaaS360 App Catalog는 다음과 같습니다.
iOS용 IBM® MaaS360 App Catalog는 모바일 앱 관리에 있어 획기적인 변화를 가져올 것입니다. 단순한 앱 설치를 위한 플랫폼이 아닙니다. 조직의 보안을 강화하고 IT 감독을 간소화하며 팀의 역량을 강화하도록 설계된 역동적인 디지털 작업 공간입니다.
직접 참여하여 자신의 것으로 만들고 역량이 성장하는 것을 지켜보세요.
내부 앱 에코시스템을 더 스마트하고 효율적인 강국으로 전환하세요. 생산성의 미래는 여기에서 시작됩니다.