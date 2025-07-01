적응형 데이터 통합 도구로 조직의 역량을 강화하세요

2025년 7월 1일
지난 10년 동안 데이터 통합 환경은 엄청난 변화를 겪었습니다. 이러한 변화는 민첩성, 확장성, 낮은 소유 비용에 대한 수요가 증가하면서 새로운 도구 에코시스템에 대한 요구가 높아지면서 더욱 가속화되었습니다. 데이터 웨어하우스에서 Hadoop으로, 데이터 레이크에서 클라우드 데이터 웨어하우스로 이동했으며, 이제는 데이터 레이크하우스 아키텍처가 향하고 있습니다.
Hadoop 시대의 데이터 레이크, 클라우드 ELT에서 ETL에 이르기까지 변화하는 데이터 기술 환경의 과제로 인해 시스템 통합업체와 IT 팀은 데이터 전략을 처음부터 재고해야 했습니다. 그러나 조직이 새로운 플랫폼을 채택하려고 할 때, 기술이 겹치고 기술 부채가 증가하는 문제에 직면하는 경우가 많습니다.
27년 이상의 경험을 가진 영국에 본사를 둔 데이터 엔지니어링 시스템 통합업체인 IBM 비즈니스 파트너 Dot Group은 이러한 문제를 직접 파악하고 있습니다. Dot Group은 기업이 이러한 과제를 극복할 수 있도록 IBM과 힘을 합쳐 IBM watsonx.data integration을 사용하여 실용적이고 가치 중심의 데이터 통합 방식을 제공합니다. IBM® watsonx.data integration은 다양한 형식과 파이프라인에서 데이터를 조율하기 위한 광범위한 데이터 통합 기능을 내장한 최신 데이터 통합 도구입니다.
"데이터를 민주화하고 사람들에게 데이터에 대한 셀프 서비스 액세스를 제공하겠다는 약속은 실제로 실현되지 않았습니다."라고 Dot Group의 전무 이사인 Simon Parkinson은 말합니다. "저희가 만나는 대부분의 고객은 여러 ERP, ETL 도구, 데이터베이스, BI 플랫폼을 사용하고 있지만 여전히 엔터프라이즈 인사이트를 얻으려는 야망은 동일합니다."
그 결과 팀은 혁신 대신 기존 시스템을 유지 관리하는 데 대부분의 시간을 소비하는 어려운 환경에 처하게 됩니다. "많은 기업이 이러한 악순환에서 벗어나기 위해 단계별 로드맵을 작성하는 데 어려움을 겪고 있습니다."라고 Parkinson은 설명합니다. "문제는 첫 번째 디딤돌을 어떻게 설계하고 그 이후의 모든 디딤돌이 계속해서 가치를 제공하도록 보장할 것인가 하는 것입니다."
이러한 환경에서 가장 큰 과제는 올바른 도구를 찾는 것뿐만 아니라 어디서부터 시작하고, 어떻게 간소화하며, 다년간의 혁신 프로젝트에 착수하지 않고도 점진적인 가치를 제공할 수 있는지 아는 것입니다.
"여기서는 도구의 확산이 핵심입니다."라고 Parkinson은 말을 이어갑니다. "고객들은 하나의 마켓플레이스에서 간단한 라이선스 모델과 잘 상호 운용되는 하나의 도구를 찾고 있습니다. IBM watsonx.data integration을 통해 고객은 ELT/ETL, 데이터 관측성, 실시간 스트리밍 또는 데이터 복제 등 단일 사용 사례로 시작하여 필요에 따라 확장할 수 있습니다."라고 Parkinson은 설명합니다. "예전에는 유조선을 통째로 사야 했습니다. 훨씬 더 가볍고 유동적입니다."
"시간과 비용이 많이 드는 모든 아키텍처 검토 위원회와 구매를 거치지 않고도 고객이 한 부품에 대한 라이선스를 취득한 다음 다른 기능에 대한 미니 파일럿 및 POC를 손쉽게 시작할 수 있다는 아이디어입니다."라고 Parkinson은 말합니다.
AI 도입은 모든 산업 분야의 비즈니스 리더에게 최우선 과제이지만, 시스템 통합업체와 IT 팀은 여전히 근본적인 데이터 품질 문제로 어려움을 겪고 있습니다. "우리의 경험에 따르면 기업들은 데이터의 품질 부족으로 인해 여전히 AI 실험 단계에 머물러 있습니다."라고 Parkinson은 말합니다. "AI 성숙의 다음 단계로 넘어가기 전에 먼저 데이터를 수정해야 합니다."
일단 구현되면 IBM watsonx.data integration을 통해 Dot Group과 IBM 고객은 다음을 수행할 수 있습니다.
"하나의 통합 컨트롤 플레인 내에서 다양한 데이터 통합 기능을 제공함으로써 기업이 민첩성, 생산성 및 확장성을 확보할 수 있기를 바랍니다. 이것은 새로운 사용자 경험과 결합되어 데이터 엔지니어 또는 데이터 아키텍트가 7가지 도구에 대한 전문가가 될 필요가 없다는 것을 의미합니다."라고 Parkinson은 계속합니다. "한 명의 전문가가 7가지 도구를 사용할 수 있습니다. 바로 시작할 수 있습니다."
watsonx.data integration을 통해 데이터 팀이 모든 통합 스타일을 사용하여 정형 및 비정형 데이터를 통합하는 통합 컨트롤 플레인을 통해 AI 및 분석을 위한 데이터 제공을 가속화할 수 있는 방법을 알아보세요.
IBM watsonx.data integration을 무료로 경험해 보세요.
Dot Group 소개
IBM 비즈니스 파트너 Dot Group은 조직이 데이터를 관리, 이동 및 최적화할 수 있도록 지원한 27년 이상의 경험을 가진 영국 기반 데이터 엔지니어링 시스템 통합업체입니다. DataStage 및 Informix의 원저자인 Ascential Software를 인수한 Dot Group은 깊은 기술적 뿌리와 엔터프라이즈 규모 데이터 시스템 작업의 오랜 역사를 가지고 있습니다.
Simon Parkinson 소개
Simon Parkinson은 Dot Group의 전무 이사로 재직하며 IBM 기술 및 데이터 엔지니어링 솔루션에 대한 회사의 전문 지식을 이끌고 있습니다. 조직이 데이터 병목 현상을 제거하고 데이터 통합 전략을 혁신하여 실시간 통찰력과 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 지원하는 데 특화되어 있습니다.