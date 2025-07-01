적응형 데이터 통합 도구로 조직의 역량을 강화하세요

지난 10년 동안 데이터 통합 환경은 엄청난 변화를 겪었습니다. 이러한 변화는 민첩성, 확장성, 낮은 소유 비용에 대한 수요가 증가하면서 새로운 도구 에코시스템에 대한 요구가 높아지면서 더욱 가속화되었습니다. 데이터 웨어하우스에서 Hadoop으로, 데이터 레이크에서 클라우드 데이터 웨어하우스로 이동했으며, 이제는 데이터 레이크하우스 아키텍처가 향하고 있습니다.

Hadoop 시대의 데이터 레이크, 클라우드 ELT에서 ETL에 이르기까지 변화하는 데이터 기술 환경의 과제로 인해 시스템 통합업체와 IT 팀은 데이터 전략을 처음부터 재고해야 했습니다. 그러나 조직이 새로운 플랫폼을 채택하려고 할 때, 기술이 겹치고 기술 부채가 증가하는 문제에 직면하는 경우가 많습니다.

27년 이상의 경험을 가진 영국에 본사를 둔 데이터 엔지니어링 시스템 통합업체인 IBM 비즈니스 파트너 Dot Group은 이러한 문제를 직접 파악하고 있습니다. Dot Group은 기업이 이러한 과제를 극복할 수 있도록 IBM과 힘을 합쳐 IBM watsonx.data integration을 사용하여 실용적이고 가치 중심의 데이터 통합 방식을 제공합니다. IBM® watsonx.data integration은 다양한 형식과 파이프라인에서 데이터를 조율하기 위한 광범위한 데이터 통합 기능을 내장한 최신 데이터 통합 도구입니다.