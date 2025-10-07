에이전틱 AI로 IBM® Z 사용자 역량 강화

IBM은 생산성을 높이고 운영을 간소화하며 보다 자연스럽고 목표 중심적인 방식으로 작업할 수 있도록 지원하는 새로운 에이전틱 AI 기능을 출시하여 사용자가 IBM Z와 소통하는 방식을 재정의하고 있습니다.
사용자가 인사이트를 확보하든, 시스템 업그레이드를 가속화하든, 일상적인 작업을 간소화하든, IT 서비스 관리 솔루션을 통해 인시던트 대응을 자동화하든, IBM Z의 에이전트형 프레임워크는 플랫폼 전반에 걸쳐 간소화된 인텔리전스를 제공하도록 구축되었습니다.
올해 초 혁신적인 IBM z17 출시의 모멘텀을 기반에 둔 이 제품은 단순한 진화의 차원을 넘어 IBM Z 경험을 완전히 새롭게 구상힙니다.
IBM은 지극히 단순하지만 강력한 의도가 담긴 전략을 추구합니다. 가장 영향력 있는 두 그룹인 IBM Z®의 IT 운영 팀과 애플리케이션 개발 팀을 시작으로, 실제 사용자와 사용 사례를 중심으로 AI 에이전트를 구축합니다.
이러한 새로운 기능은 IT 운영자가 대화 맥락을 이해하고, 다단계 상호 작용을 통해 추론하고, 목표 중심의 결정을 내리고, 복잡한 워크플로를 자동화하여 문제를 보다 효율적으로 해결하는 데 도움이 됩니다. 이는 문제가 생긴 다음에 대응하는 방식에서 선제적이고 지능적인 시스템 관리로의 의미 있는 전환을 나타냅니다. IBM watsonx Assistant for Z는 IBM Concert 같은 제품의 AI 채팅 및 에이전트 런타임 경험을 지원하여 효과적인 인시던트 해결을 지원하는 맥락 인식 대응을 가능하게 합니다.
IBM watsonx Code Assistant for Z는 AI와 자동화를 활용하여 메인프레임 애플리케이션 개발과 현대화 라이프사이클의 모든 단계를 가속화하도록 지원합니다. 예를 들어 이집트 National Organization for Social Insurance(NOSI)는 증가하는 비즈니스 수요를 충족하고 미래의 확장성을 지원하기 위해 핵심 애플리케이션을 현대화하기 시작했습니다. Watsonx Code Assistant for Z를 사용하니 복잡한 COBOL 코드를 분석하는 데 걸리는 시간이 최대 94% 단축되고 복잡한 애플리케이션을 이해하는 데 걸리는 시간이 최대 79% 단축되었습니다1. 새로 개선된 watsonx Code Assistant for Z는 다음과 같이 활용할 수 있습니다.
IBM Z는 안전하고 확장 가능하며 영향력 있는 AI 통합을 위해 설계된 기본 서비스들을 통해 엔터프라이즈급 AI를 지원하도록 발전하고 있습니다. 이 서비스들은 IBM Z 에코시스템의 중추를 형성하며 조직의 기존 인프라와 함께 작동하여 다음을 수행하도록 구축되었습니다.
IBM Z는 수십 년 동안 전 세계 산업 전반에서 미션 크리티컬 워크로드의 단단한 중추 역할을 해왔습니다. 2025년 4월에는 IBM z17을 출시하여 고객이 플랫폼에서 직접 AI 사용 사례를 배포하고 확장할 수 있도록 지원했습니다. 이는 데이터와 트랜잭션에 대해 더 밀착된 인사이트을 제시하고, 복잡한 워크플로를 간소화하고, 이전에는 불가능했던 방식으로 엔터프라이즈 민첩성을 가속화했습니다.
이러한 추진력을 바탕으로 이번 주에 IBM은 고급 IBM Telum II 프로세서와 매끄럽게 작동하도록 설계된 IBM z17 기반 IBM Spire Accelerator를 출시했습니다. 두 요소는 함께 강력하고 시너지 효과를 내면서 조합으로 IBM Z의 AI 성능을 획기적으로 향상시킵니다. 이 조합은 데이터가 있는 곳에서 생성형 AI를 비롯한 정교한 AI 모델을 실행하는 이상적인 환경을 조성합니다.
IBM Z는 단순한 AI 지원이 아닌 AI 기반입니다. 보안 통합, 확장 가능한 성능 및 실제 비즈니스 영향을 지원하는 AI 기반 서비스를 통해 조직은 AI를 핵심 시스템에 도입하여 새로운 수준의 생산성과 인사이트를 확보할 수 있습니다.
IBM Z에서 제공되는 에이전틱 AI는 기업이 메인프레임의 힘을 활용하는 방식에 대한 전략적 변화입니다. 사용자를 중심에 두고 지능형 맥락 인식 에이전트를 활성화함으로써 생산성, 단순성, 효율성을 높이는 동시에 팀의 기술을 향상시킵니다. 이는 IBM이 보여주는 혁신의 다음 챕터이며 이제 막 시작 단계일 뿐입니다.