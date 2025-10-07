에이전틱 AI로 IBM® Z 사용자 역량 강화

IBM Z는 수십 년 동안 전 세계 산업 전반에서 미션 크리티컬 워크로드의 단단한 중추 역할을 해왔습니다. 2025년 4월에는 IBM z17을 출시하여 고객이 플랫폼에서 직접 AI 사용 사례를 배포하고 확장할 수 있도록 지원했습니다. 이는 데이터와 트랜잭션에 대해 더 밀착된 인사이트을 제시하고, 복잡한 워크플로를 간소화하고, 이전에는 불가능했던 방식으로 엔터프라이즈 민첩성을 가속화했습니다.

이러한 추진력을 바탕으로 이번 주에 IBM은 고급 IBM Telum II 프로세서와 매끄럽게 작동하도록 설계된 IBM z17 기반 IBM Spire Accelerator를 출시했습니다. 두 요소는 함께 강력하고 시너지 효과를 내면서 조합으로 IBM Z의 AI 성능을 획기적으로 향상시킵니다. 이 조합은 데이터가 있는 곳에서 생성형 AI를 비롯한 정교한 AI 모델을 실행하는 이상적인 환경을 조성합니다.