IBM과 Lenovo는 20년 이상 협력하여 기업 수준의 인프라를 제공해 왔습니다. 오늘날 이 협력은 하이브리드 클라우드와 데이터 주권 환경 전반에서 고객의 AI 도입을 가속화하는 방향으로 발전하고 있습니다.
양사는 이제 AI 추론 GPU, IBM® Storage Scale, 최신 네트워킹 기술 등 주요 제품 혁신을 기반으로 엔드투엔드 라이프사이클 지원을 제공합니다.
조직이 하이브리드 환경 전반에서 AI를 확장함에 따라 데이터 집약적 워크로드는 레거시 시스템이 감당할 수 있는 속도를 넘어 빠르게 증가하고 있습니다. 그 결과 인프라에 대한 부담 증가, 지연 시간 상승, 운영 및 보안 위험 노출 확대가 발생합니다. 이러한 변화에 대응하려면 기업은 운영 복잡성을 줄이면서도 완전한 제어와 데이터 주권을 유지할 수 있는 확장 가능하고 안전하며 통합된 아키텍처가 필요합니다.
대부분의 기업에서 AI를 성공적으로 도입하려면 IT 현대화가 필요합니다. 새로운 AI 최적화 시스템을 기존 환경과 원활하게 통합하는 것은 가장 중요하면서도 어려운 단계 중 하나입니다. 작은 구성 오류도 큰 다운타임을 초래할 수 있습니다. 연구에 따르면 지능형 자동 시스템 모니터링을 활용하면 문제가 비즈니스에 영향을 미치기 전에 사전에 탐지할 수 있어 운영 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
앞으로의 방향은 명확합니다. 전체 IT 라이프사이클 전반에서 전문성과 AI 기반 자동화를 결합하는 것입니다. 이 접근 방식은 운영상의 격차를 해소하고 신뢰성을 강화하며 IT 팀이 혁신과 전환에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 합니다.
IBM® Technology Lifecycle Services(TLS)를 통해 조직은 온프레미스 AI 추론 환경을 포함한 Lenovo의 미션 크리티컬 하이브리드 AI 플랫폼 전반에서 라이프사이클 서비스와 멀티벤더 지원을 제공합니다.
IBM 기술 전문가는 하이브리드 인프라 전반에서 기업 수준 솔루션을 계획, 배포, 지원, 최적화 및 업데이트합니다. 이 협업은 기업급 인프라와 IBM TLS의 글로벌 서비스 역량을 결합하여 프로덕션 수준 하이브리드 AI 환경의 배포, 운영 및 라이프사이클 관리를 지원합니다.
IBM TLS는 단일 책임 창구 역할을 수행하여 인프라 비즈니스 성과를 가속화하는 동시에 IBM 및 멀티벤더 시스템의 운영 부담을 줄여 AI를 위한 멀티벤더 IT 지원을 간소화합니다.
IBM TLS는 에이전틱 AI와 자동화를 활용하여 기존의 사후 대응 중심 지원을 지능형 선제 운영으로 전환합니다.
고객은 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
복잡한 하이브리드 환경을 운영하는 조직의 경우 이러한 효율성은 향상된 복원력, 더 높은 가동 시간, 일관되게 개선된 고객 경험으로 이어집니다.
Lenovo를 위한 IBM® Managed Maintenance Solution(MMS)은 전담 IBM® Technical Account Manager(TAM) 옵션을 포함한 유연한 계층형 지원 모델을 제공합니다. 고객은 맞춤형 가이드, 선제적 계획 수립, 우선 지원 서비스, 향상된 대응 속도를 제공합니다.
Lenovo 인프라와 IBM TLS의 지원을 결합하면 복잡한 기업 환경을 대규모로 운영할 수 있으며 멀티벤더 하드웨어, 소프트웨어 및 네트워킹에 대해 평균 97%¹의 1차 해결률과 92%¹의 OSAT 점수를 달성합니다.
IBM의 지속적인 혁신은 AI 기반 현장 서비스 우수성을 인정받아 IDC MarketScape: Worldwide Hardware Support Services 2025 Vendor Assessment²에서 리더로 선정되었습니다. 이 평가는 변화하는 IT 요구 사항을 조직이 자신감 있고 효율적으로 대응할 수 있도록 지원하는 IBM의 역량을 입증합니다.
IBM과 Lenovo는 함께 복잡한 하이브리드 인프라 전반에서 AI 워크로드를 대규모로 안정적으로 운영할 수 있도록 지원합니다.
IBM과 Lenovo는 San Jose, CA 95113, 402 South Market Street에 위치한 The Lenovo Hub(McEnery Convention Center 뒤편)에서 열리는 NVIDIA GTC에서 이러한 역량을 공동으로 선보일 예정입니다.
라이브 데모에서는 지능형 자동화, 예측 분석, 선제적 지원이 서비스 제공 방식을 혁신하고 문제 해결을 가속화하며 기업 IT 환경 전반의 운영 효율성을 어떻게 향상시키는지 보여줍니다.
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