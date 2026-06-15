Docling for IBM watsonx: 복잡한 문서를 AI 지원 데이터로 변환

오늘 IBM은 Docling for IBM watsonx의 정식 출시를 발표합니다. 이제 널리 채택된 오픈소스 Docling 툴킷을 관리형 서비스로 제공함으로써 복잡하고 정리가 안 된 문서를 구조화되고 AI 활용이 가능한 데이터로 변환할 수 있게 되었습니다.
엔터프라이즈 AI 이니셔티브는 기반이 되는 데이터의 품질에 따라 성공하거나 실패하는 경우가 많습니다. 그러나 대부분의 기업 지식은 PDF, 이미지, 슬라이드 데크와 같이 AI 사용을 위해 설계되지 않은 복잡한 문서에 갇혀 있습니다. 조직이 RAG 시스템, 엔터프라이즈 검색 경험 및 AI 에이전트를 구축할 때 이러한 문서를 구조화되고 신뢰할 수 있는 데이터로 변환하는 것은 신뢰할 수 있는 대규모 AI를 위한 요구 사항입니다.
4,000만 건 이상의 다운로드를 기록한 오픈 소스 Docling 툴킷은 이 문제에 대한 인기 있는 솔루션으로 부상했으며, 팀이 문서를 레이아웃, 표, 읽기 순서 및 관계를 유지하는 구조화된 형식으로 변환하는 데 도움을 줍니다. 현재 IBM은 Doccling을 엔터프라이즈급 관리형 서비스로 제공하고 있습니다.
Docling for IBM watsonx을 사용하면 팀은 직접 시스템을 구축하고 유지 관리할 필요 없이 원본 문서를 재사용 가능하고 관리 체계가 갖춰진 AI 지원 데이터로 더 빠르고 비용 효율적으로 전환할 수 있습니다. 1,000페이지당 미화 4달러의 고정 가격인 Docling for IBM watsonx는 일부 주요 공급업체*에 비해 20% 저렴한 문서 변환 정가를 제공하며, 팀이 RAG, 엔터프라이즈 검색 및 워크플로를 위한 더 높은 품질의 입력을 준비할 수 있도록 지원합니다.
AI 프로젝트는 일반적으로 지식을 더 쉽게 찾고, 이해하고, 사용할 수 있도록 하겠다는 단순한 목표로 시작됩니다. 하지만 그러한 지식의 상당 부분은 AI 시스템이 아닌 사람이 읽을 수 있도록 설계된 비정형 또는 반정형 형식으로 저장되어 있습니다.
PDF에는 단락, 표, 차트, 페이지 머리글, 각주, 수식 및 이미지가 포함될 수 있습니다. 스캔한 문서에 광학 문자 인식(OCR)이 필요할 수 있습니다. 슬라이드 데크에는 사람에게는 분명하지만 AI 모델이 해석하기 어려운 계층화된 시각적 관계가 포함될 수 있습니다. 해당 문서를 일반 텍스트로 변환하면 중요한 맥락이 사라질 수 있습니다.
하지만 이러한 맥락은 효과적인 AI를 위해 매우 중요합니다. 레이아웃, 계층 구조, 표, 읽기 순서 및 문서 요소 간의 관계는 의미를 파악하는 데 도움이 됩니다. 테이블이 정렬되지 않은 텍스트 블록으로 변환되거나 이미지가 캡션에서 분리되면 다운스트림 AI 시스템이 잘못된 정보를 검색하거나 신뢰할 수 없는 응답을 생성할 수 있습니다. 문서 변환이 제대로 이루어지지 않으면 기본 파운데이션 모델이 강력한 경우에도 검색, RAG 및 에이전트 워크플로가 약화될 수 있습니다.
일부 팀은 원시 문서를 대규모 프론티어 모델에 직접 전송하는 방식으로 이 문제를 해결하려고 시도합니다. 이 방법은 효과가 있을 수 있지만, 규모에 따라 빠르게 비용이 많이 들고 재사용 가능한 구조화된 출력을 생성하지 않습니다. 다른 팀에서는 OCR 도구, 파일 구문 분석기, 청커 및 사용자 지정 인프라를 연결할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 여러 도구를 관리하고, 다양한 파일 유형에 맞게 파이프라인을 조정하고, 인프라를 유지 관리하는 것을 의미하지만, 그럼에도 불구하고 AI 애플리케이션에 필요한 구조를 유지하지 못할 수 있습니다.
Docling for IBM watsonx를 사용하면 팀이 복잡한 다중 형식 문서를 구조화된 아웃풋으로 변환할 수 있습니다. 이를 통해 AI 애플리케이션이 워크플로 전반에서 더 쉽게 검색, 처리, 분석 및 재사용할 수 있습니다.
Docling for IBM watsonx는 문서 처리를 기본 텍스트 추출로 처리하는 대신 레이아웃 분석 및 테이블 인식을 위한 특수 모델과 같은 문서 이해 기능을 적용하여 원본 콘텐츠의 의미를 더 많이 보존합니다.
OCR은 대개 텍스트를 인식하는 데 최적화되어 있을 뿐, 해당 텍스트가 페이지에서 어떻게 구성되어 있는지는 파악하지 못합니다. 가능한 경우 Docling은 OCR을 피하고 시각적 요소를 직접 인식하고 분류하는 접근 방식을 채택하여 레이아웃, 표, 읽기 순서 및 문서 관계와 같은 중요한 컨텍스트를 유지합니다. 스캔한 PDF 또는 이미지에 OCR이 필요한 경우에도 Docling은 이를 처리 파이프라인의 일부로 사용할 수 있습니다.
이러한 구조 인식 접근 방식은 원시 콘텐츠에서 AI 활용 가능 데이터로 가는 더욱 강력한 경로를 제공하여 팀이 수동 준비 작업을 줄이고, 후속 검색 품질을 향상시키고, 운영 오버헤드를 낮추는 데 도움이 됩니다.
IBM Research에서 개발하여 Linux Foundation에 기증한 오픈 소스 Docling 툴킷을 기반으로 구축된 Docling for IBM watsonx는 완전 관리형 IBM 서비스로서 Docling의 강력한 기능을 제공합니다. 오픈 소스 프로젝트는 문서 준비가 RAG, 엔터프라이즈 검색, AI 에이전트에 콘텐츠를 사용할 수 있도록 하는 중요한 단계가 되면서 최근 커뮤니티에서 상당한 채택률을 거두었으며 일일 다운로드 수 50만 건을 기록했습니다.
이제 IBM은 팀들이 기본 인프라를 직접 배포, 구성 및 유지 관리할 필요 없이 Docling을 더욱 쉽게 운영 환경에 도입할 수 있도록 지원합니다.
"우리는 프로덕션 환경에서 오픈 소스 Docling을 사용해 왔습니다. 최근에 [Docling for IBM watsonx]를 테스트한 결과 정확도가 개선된 것으로 나타났습니다. 구문 분석 속도도 두 배로 빨라졌습니다."라고 한 싱가포르 금융 기관의 사용자는 말합니다. "관리형 Docling 서비스를 사용하면 용량 확장을 포함한 인프라 운영을 추상화하여 도입을 더 쉽게 만들어주므로 팀은 플랫폼 유지 관리가 아니라 통합에 집중할 수 있습니다."
이 서비스는 팀이 전용 용량을 계획하고 관리할 필요 없이 즉시 사용 가능한 구성, 워크로드 수요에 따른 자동 확장, 높은 처리량 처리를 통해 가치를 더 빠르게 얻을 수 있도록 설계되었습니다.
팀은 간단한 사용자 인터페이스를 통해 Docling for IBM watsonx를 사용하여 실험, 검사 및 빠른 문서 처리를 수행할 수 있습니다. 대규모 환경에서는 사용하기 쉬운 API를 통해 이러한 기능을 프로덕션 애플리케이션, 자동화 파이프라인, 엔터프라이즈 AI 워크플로에 직접 통합할 수 있습니다.
Docling for IBM watsonx는 복잡한 파일을 보다 정확한 입력으로 전환하여 광범위한 AI 및 데이터 워크플로를 지원하는 데 도움이 됩니다.
Docling for IBM watsonx는 현재 AWS에서 호스팅되는 SaaS 오퍼링으로 정식 사용이 가능합니다. 무료로 체험해 보고 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 문서 처리를 시작하신 후 문서 인텔리전스를 실제 업무 워크플로에 통합할 준비가 되면 API 기반 통합으로 전환할 수 있습니다.
이 서비스는 IBM Marketplace 또는 AWS Marketplace를 통해 1,000페이지당 4달러로 간단하고 예측 가능한 종량제 요금제로 사용할 수 있습니다. 대규모로 사용할 경우, Docling for IBM watsonx*를 사용하면 가장 저렴한 유사 제품과 비교하여 변환된 100만 페이지당 1,000달러를 절약할 수 있습니다. 연간 구독은 연간 100만 페이지부터 시작하며, 여기에는 지원 및 프리미엄 처리량이 포함됩니다.
Docling for IBM watsonx는 복잡한 문서를 재사용 가능한 AI 지원 데이터로 전환할 수 있는 실용적이고 비용 효율적인 방법을 제공하며, AI 이니셔티브를 지연시킬 수 있는 수작업, 비용 및 운영 복잡성을 줄이는 데 도움이 됩니다.
Docling for IBM watsonx 무료로 사용해 보기
*2026년 6월 9일 기준 미국에서 발표된 1,000페이지당 종량제 정가를 기준으로, 기본 OCR을 넘어 레이아웃, 표, 양식 등의 구조화된 결과물을 반환하는 문서 처리 작업 부하에 대한 가격을 여러 주요 공급업체의 제품과 비교한 것입니다. 무료 티어, OCR 전용 서비스, 약정 또는 대량 구매 할인, 협상된 기업 가격, 지역 또는 통화 차이는 제외됩니다. 절감액은 1,000페이지당 4달러인 Docling for IBM watsonx의 정가를 최저 가격의 적격 오퍼링과 비교하여 계산한 것입니다. 실제 절감액은 다를 수 있습니다.