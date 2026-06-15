Docling for IBM watsonx: 복잡한 문서를 AI 지원 데이터로 변환

엔터프라이즈 AI 이니셔티브는 기반이 되는 데이터의 품질에 따라 성공하거나 실패하는 경우가 많습니다. 그러나 대부분의 기업 지식은 PDF, 이미지, 슬라이드 데크와 같이 AI 사용을 위해 설계되지 않은 복잡한 문서에 갇혀 있습니다. 조직이 RAG 시스템, 엔터프라이즈 검색 경험 및 AI 에이전트를 구축할 때 이러한 문서를 구조화되고 신뢰할 수 있는 데이터로 변환하는 것은 신뢰할 수 있는 대규모 AI를 위한 요구 사항입니다.

4,000만 건 이상의 다운로드를 기록한 오픈 소스 Docling 툴킷은 이 문제에 대한 인기 있는 솔루션으로 부상했으며, 팀이 문서를 레이아웃, 표, 읽기 순서 및 관계를 유지하는 구조화된 형식으로 변환하는 데 도움을 줍니다. 현재 IBM은 Doccling을 엔터프라이즈급 관리형 서비스로 제공하고 있습니다.

Docling for IBM watsonx을 사용하면 팀은 직접 시스템을 구축하고 유지 관리할 필요 없이 원본 문서를 재사용 가능하고 관리 체계가 갖춰진 AI 지원 데이터로 더 빠르고 비용 효율적으로 전환할 수 있습니다. 1,000페이지당 미화 4달러의 고정 가격인 Docling for IBM watsonx는 일부 주요 공급업체*에 비해 20% 저렴한 문서 변환 정가를 제공하며, 팀이 RAG, 엔터프라이즈 검색 및 워크플로를 위한 더 높은 품질의 입력을 준비할 수 있도록 지원합니다.