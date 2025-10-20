IBM은 IBM® Consulting Cybersecurity Services와 IBM Guardium AI Security가 공동으로 제공하는 Rapid AI 보안 평가를 출시합니다.
조직이 AI 채택을 가속화함에 따라, 위험을 관리하면서 책임감 있게 혁신하는 것이 점점 더 큰 어려움으로 다가오고 있습니다. 섀도우 AI부터 잘못 구성된 모델과 민감한 데이터 노출에 이르기까지, AI 환경에는 많은 비용이 유출되고 규정이 위배될 수 있는 사각지대가 존재합니다.
Rapid AI Security Assessment는 조직이 숨겨진 위험을 발견해서 AI 배포에 대한 신뢰를 구축하며, 확장가능한 AI 거버넌스의 기반을 마련하는 데 도움이 됩니다.
Rapid AI Security Assessment는 고객이 몇 주 내에 AI 환경에 대한 가시성을 신속하게 확보하고 중요한 보안 위험을 식별할 수 있도록 설계된 전문가 주도 참여를 통해, 구조화되고 영향력이 큰 방식으로 엔터프라이즈 AI 보안 혁신에 접근합니다.
Rapid AI Security Assessment는 포괄적인 AI 환경 보호 방식을 채택하여, 초기 발견을 시작으로 정보에 입각한 의사 결정에 이르는 명확하고 실행 가능한 결과를 다음과 같이 제공합니다.
AI Security Assessment 참가 시 제공 사항:
IBM은 심층적인 사이버 보안 전문 지식, 고급 AI 툴, 검증된 거버넌스 프레임워크를 결합하여 연구 주도적이고 확장가능한 AI 보안 접근 방식을 제공합니다.
곧 있을 웨비나에 참여하여, Rapid AI 보안 평가가 조직의 AI 여정을 보호하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.