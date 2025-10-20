인공지능 보안

IBM의 신속한 AI 보안 평가를 통해 숨겨진 AI 위험 찾기

출판된 10/20/2025
작성자

Albert Puah

WW Sales Leader, Data Security & Quantum-Safe

IBM

IBM은 IBM® Consulting Cybersecurity Services와 IBM Guardium AI Security가 공동으로 제공하는 Rapid AI 보안 평가를 출시합니다.

조직이 AI 채택을 가속화함에 따라, 위험을 관리하면서 책임감 있게 혁신하는 것이 점점 더 큰 어려움으로 다가오고 있습니다. 섀도우 AI부터 잘못 구성된 모델과 민감한 데이터 노출에 이르기까지, AI 환경에는 많은 비용이 유출되고 규정이 위배될 수 있는 사각지대가 존재합니다.

Rapid AI Security Assessment는 조직이 숨겨진 위험을 발견해서 AI 배포에 대한 신뢰를 구축하며, 확장가능한 AI 거버넌스의 기반을 마련하는 데 도움이 됩니다.

Rapid AI Security Assessment란 무엇인가요?

Rapid AI Security Assessment는 고객이 몇 주 내에 AI 환경에 대한 가시성을 신속하게 확보하고 중요한 보안 위험을 식별할 수 있도록 설계된 전문가 주도 참여를 통해, 구조화되고 영향력이 큰 방식으로 엔터프라이즈 AI 보안 혁신에 접근합니다.

발견에서 의사 결정까지: 

Assessment에 따른 AI 보안 결과

Rapid AI Security Assessment는 포괄적인 AI 환경 보호 방식을 채택하여, 초기 발견을 시작으로 정보에 입각한 의사 결정에 이르는 명확하고 실행 가능한 결과를 다음과 같이 제공합니다.

  • AI 및 섀도우 AI 자산 발견: 클라우드와 개발 환경을 검토해 모델, 데이터 세트, 엔드포인트ㅇ, 플러그인 등 알려진 AI 구성 요소와 알려지지 않은 AI 구성 요소를 식별합니다
  • 재고 및 맥락화: EU AI 법과 ISO/IEC 42001 같은 비즈니스 사용 사례, 규제 프레임워크에 맞춰 구조화된 AI 자재 명세서(AI-BOM)를 작성합니다.
  • 위험 평가 및 우선 순위 지정: 취약성, 잘못된 구성, 규정 준수의 빈 틈을 평가합니다. 실행 가능한 권고가 있는 위험 순위 보고서를 받아 보세요.

3가지 주요 제공 사항:

AI Security Assessment 참가 시 제공 사항:

  1. AI 자산 인벤토리 보고서: 클라우드 환경 전반에서 AI와 섀도 AI 구성 요소를 자동으로 검색하여 구조화된 AI 자재 명세서(AI-BOM)를 생성합니다.
  2. 우선순위 추천 보고서: 잘못된 구성, 취약성, 규정 준수의 빈 틈을 비롯한 보안 위험을 평가해서 실행 가능한 수정 지침을 제공합니다.
  3. 요약서: 리더십 의사결정을 위해 연구 결과와 전략적 권장 사항을 간단하게 요약해서 정리합니다.

고객이 보안을 위해 IBM을 선택하는 이유

IBM은 심층적인 사이버 보안 전문 지식, 고급 AI 툴, 검증된 거버넌스 프레임워크를 결합하여 연구 주도적이고 확장가능한 AI 보안 접근 방식을 제공합니다.

  • 연구 중심의 가드레일: IBM Research가 지속적인 업데이트를 통해 새로운 위협에 대비합니다.
  • 통합 거버넌스: 기업 전체의 AI 거버넌스와 보안을 연계하여 정보에 기반한 통합형 위험 관리를 제공합니다.
  • 미래 지향적 프레임워크: 생성형 AI 시스템과 진화하는 자율 에이전트를 보호하도록 설계되었습니다.
  • 확장 가능한 운영 모델: 복잡한 환경에서 위험 완화를 자동화하고 간소화합니다.
  • 민첩한 위험 대응: 조기에 위험을 감지하고 신속하게 전환하여 대안을 확보합니다.
  • 하이브리드 AI 보안: 하이퍼스케일러, SaaS, 온프레미스 및 엔터프라이즈 플랫폼 전반에 걸쳐 보안을 일관되게 시행합니다.

엔터프라이즈 AI Security 제어

곧 있을 웨비나에 참여하여, Rapid AI 보안 평가가 조직의 AI 여정을 보호하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

여기서 등록

자세히 알아보기