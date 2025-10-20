조직이 AI 채택을 가속화함에 따라, 위험을 관리하면서 책임감 있게 혁신하는 것이 점점 더 큰 어려움으로 다가오고 있습니다. 섀도우 AI부터 잘못 구성된 모델과 민감한 데이터 노출에 이르기까지, AI 환경에는 많은 비용이 유출되고 규정이 위배될 수 있는 사각지대가 존재합니다.

Rapid AI Security Assessment는 조직이 숨겨진 위험을 발견해서 AI 배포에 대한 신뢰를 구축하며, 확장가능한 AI 거버넌스의 기반을 마련하는 데 도움이 됩니다.