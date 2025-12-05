현대의 데이터베이스 팀은 더 많은 환경, 더 많은 복잡성, 모든 관리에 소요되는 시간 단축이라는 어려운 현실에 직면해 있습니다. 데이터베이스 관리자(DBA)의 약 2/3는 문제 해결이 가장 시간이 많이 소요되는 작업이라고 답했으며, 68%는 매일 여러 툴을 사용하기 때문에 진단 속도가 느려지고 운영 위험이 증가한다고 합니다.*

Db2 인텔리전스 센터는 이러한 워크플로를 한 곳으로 가져옵니다. 인텔리전스 센터는 온프레미스, 클라우드, PureScale 및 컨테이너화된 배포 전반의 Db2용 AI 기반 통합 데이터베이스 관리 콘솔로서 팀에 빠르고 일관된 가시성을 제공하고 워크로드를 건강하게 유지하는 데 필요한 수작업을 줄여줍니다.

이 릴리스는 모니터링 성능, 플랫폼 유연성 및 설치 단순성 전반에 걸쳐 개선된 기능을 제공합니다.

주요 특징은 다음과 같습니다.