Db2 인텔리전스 센터 1.1.3: 더 높은 가시성, 더 높은 유연성, 더 빠른 속도
최신 인텔리전스 센터 업데이트는 호환성을 확장하고, 모니터링 깊이를 강화하며, 배포를 간소화하여 팀이 더욱 빠르고, 자신 있게, 안전하게 Db2를 실행할 수 있도록 지원합니다.
현대의 데이터베이스 팀은 더 많은 환경, 더 많은 복잡성, 모든 관리에 소요되는 시간 단축이라는 어려운 현실에 직면해 있습니다. 데이터베이스 관리자(DBA)의 약 2/3는 문제 해결이 가장 시간이 많이 소요되는 작업이라고 답했으며, 68%는 매일 여러 툴을 사용하기 때문에 진단 속도가 느려지고 운영 위험이 증가한다고 합니다.*
Db2 인텔리전스 센터는 이러한 워크플로를 한 곳으로 가져옵니다. 인텔리전스 센터는 온프레미스, 클라우드, PureScale 및 컨테이너화된 배포 전반의 Db2용 AI 기반 통합 데이터베이스 관리 콘솔로서 팀에 빠르고 일관된 가시성을 제공하고 워크로드를 건강하게 유지하는 데 필요한 수작업을 줄여줍니다.
이 릴리스는 모니터링 성능, 플랫폼 유연성 및 설치 단순성 전반에 걸쳐 개선된 기능을 제공합니다.
주요 특징은 다음과 같습니다.
이 업데이트는 이전 릴리스의 추진력을 바탕으로 모니터링 깊이를 개선하고 플랫폼 호환성을 확대하며 배포를 간소화하는 향상된 기능을 제공하여 복잡한 Db2 환경에서 인텔리전스 센터를 더 빠르고 쉽게 운영할 수 있도록 합니다.
PureScale 고객은 문제를 더 빠르게 진단하고 대량의 미션 크리티컬 워크로드에서 지속적인 가용성을 유지할 수 있습니다.
이번 릴리스에서는 풍부한 멤버별 및 CF 상태 보기, 더 빠른 노드 수준 지표, 잠금, 버퍼풀 동작 및 리소스 활용에 대한 향상된 통찰력을 포함하여 PureScale 환경에 대한 심층적이고 효율적인 가시성을 제공합니다.
팀은 원하는 곳에서 작업할 수 있으므로 테스트, 반복 및 부서 간 협업 속도가 빨라집니다.
Db2 인텔리전스 센터는 이제 macOS에서 완벽하게 지원되므로 개발자, 분석가 및 설계자가 기본 장치에서 직접 IC를 실행할 수 있어 로컬 개발 및 워크플로가 가속화됩니다.
더 빠르고 반복 가능한 배포는 I & O 팀의 마찰을 줄이고 조직 전체에서 인텔리전스 센터를 더 쉽게 채택할 수 있도록 합니다.
새로운 컨테이너화된 설치 옵션은 설정을 크게 간소화하고 여러 환경에 걸쳐 보다 일관된 배포를 보장합니다. 컨테이너 기반 설치를 통해 팀은 개발, 테스트, 온프레미스 및 에어 갭 설정에 적합한 예측 가능한 버전별 구성으로 몇 분 안에 인텔리전스 센터를 시작할 수 있습니다.
이 릴리스에는 성능을 개선하고 보안 태세를 강화하며 전반적인 시스템 복원력을 강화하도록 설계된 여러 핵심 플랫폼 업데이트가 포함되어 있습니다.
이러한 개선 사항을 통해 최신 Db2 팀을 지원하기 위해 보다 접근성이 뛰어나고 복원력이 뛰어난 인텔리전스 센터를 구축할 수 있습니다.
Db2 환경이 온프레미스, 클라우드, 컨테이너화된 환경 전반에 걸쳐 발전함에 따라 이러한 업데이트를 통해 팀은 엄격한 운영과 AI 기반 효율성을 위해 구축된 플랫폼을 통해 복잡성을 극복할 수 있습니다.
모니터링, 데이터베이스 어시스턴트, 쿼리 튜너, AI 기반 워크플로 및 최신 기능을 보여주는 최신 인텔리전스 센터 데모를 시청하세요.
Db2는 수십 년간 쌓아온 엔터프라이즈 신뢰와 새로운 AI 기반 성능, 자동화 및 엔터프라이즈급 거버넌스를 결합합니다. 최신 인텔리전스 센터 혁신을 통해 Db2는 상시 가용성, 엔터프라이즈급 거버넌스, 실시간으로 조정되는 사전 예방적 운영 등 기업이 최신 데이터베이스에서 기대할 수 있는 것에 대한 표준을 지속적으로 높이고 있습니다.
가입하여 Db2 인텔리전스 센터 에이전트에 미리 액세스하세요
* 30명 이상의 전문 Db2 데이터베이스 관리자를 대상으로 한 설문조사를 기반으로 합니다.