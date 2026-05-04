Db2 Genius Hub: Intel Gaudi 3를 통한 신뢰할 수 있는 온프레미스 AI 추론

IBM Db2 Genius Hub는 데이터베이스 운영에 Intel리전스와 자율성을 직접 제공하도록 설계된 AI 기반 콘솔 경험입니다.
기업이 AI 실험에서 대규모 운영으로 방향을 전환함에 따라 한 가지 현실이 분명해지고 있습니다. AI는 엔터프라이즈 데이터가 있는 곳에서 안정적으로 작동해야 한다는 것입니다. 많은 조직에서 이는 AI 모델을 프로덕션 시스템에 더 가까운 로컬에서 실행하고, 엄격하게 관리하며, 타협하지 않고 일관성이 생기도록 구축한다는 의미입니다.
이러한 맥락에서 AI 추론은 중요한 역할을 합니다. 추론은 AI가 신호를 해석하고, 인사이트를 생성하고, 실시간으로 조치를 안내하는 실질적인 가치를 제공하는 분야입니다. 기업 데이터베이스 같은 미션 크리티컬 시스템에서 추론 성능은 운영 신뢰와 사용자 경험에 직접적인 영향을 미칩니다.
이것이 바로 IBM Db2 Genius Hub가 AI 기반 자율성을 제공하는 기반이며, Intel Gaudi 추론은 온프레미스 AI 경험을 향상시키는 데 도움이 되었습니다.
IBM Db2 Genius Hub는 데이터베이스 운영에 Intel리전스와 자율성을 직접 제공하도록 설계된 AI 기반 콘솔 경험입니다. Db2 자산 전반의 성능 신호와 운영 컨텍스트의 상관 관계를 지속적으로 분석하여 팀으로 하여금 전문가가 지원하는 최적의 권장 사항을 통해 무엇이 변경되었는지, 왜 발생했는지, 다음에 무엇을 해야 하는지 빠르게 이해할 수 있도록 도와줍니다.
이 경험의 핵심은 AI 추론입니다. Db2 Genius Hub에서 생성되는 모든 권장 사항, 설명, 인사이트는 복잡한 프로덕션 규모 환경에서 실제 운영 데이터에 대해 AI 모델을 효율적으로 실행하는 능력에 의존하곤 합니다.
이 기능을 온프레미스로 제공하려면 성능, 응답성 및 확장성에 대한 까다로운 요건을 갖춰야 합니다. AI는 실행 가능하고 신뢰할 수 있을 만큼 일관성이 있어야 하며, 기존 엔터프라이즈 인프라에 원활하게 통합되는 효율성도 필요합니다.
바로 이 부분에서 Intel Gaudi 추론이 추론 서버로서 핵심적인 역할을 합니다. Db2 Genius Hub는 Gaudi를 활용하여 AI 추론 워크로드를 가속화함으로써 온프레미스 에어 갭 Db2 환경에서 AI가 작동하는 방식을 강화합니다. Gaudi의 멀티카드 아키텍처와 RedHat vLLM 엔진은 LLM의 동시 인스턴스 실행 지원과 결합되어 추론 워크로드를 효율적으로 분산하고 높은 요청 동시성을 원활하게 처리할 수 있습니다. 이 설계는 각 요청에 대한 지연 시간을 최적으로 유지하여, 온프레미스 배포에서 Db2 Genius Hub를 위해 응답성이 뛰어나고 일관되며 향상된 사용자 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다.
이러한 개선 사항은 프로덕션 환경에서 투명성, 설명 가능성 및 제어를 유지하면서 수동 오버헤드를 줄이고 팀이 문제에 사후 대응하기보다 선제적으로 데이터베이스를 관리하도록 전환하는 Db2 Genius Hub의 사명을 직접적으로 지원합니다.
온프레미스 환경에서 신뢰할 수 있는 고품질 AI 경험을 제공하려면 기술 계층과 팀 간의 긴밀한 협업이 필요합니다. 실제 워크로드, 실제 동시성 및 실제 사용자 경험에 대한 지속적인 검증이 필요합니다.
IBM과 Intel 간의 협력의 일환으로 Db2 Genius Hub는 Intel Gaudi 추론을 위한 실용적이고 실제적인 검증 기반이 되었습니다. 원시 성능뿐만 아니라 여러 요청이 동시에 도착하고 컨텍스트 이해가 중요하며 응답 품질이 일관되게 유지되어야 하는 현실적인 엔터프라이즈 시나리오에서 추론이 어떻게 작동하는지에 초점을 맞췄습니다.
이러한 노력의 핵심은 Gaudi를 추론 서버로 사용하여 Db2 Genius Hub의 AI 에이전트를 평가하는 것이었습니다. 여기에는 사용자가 프로덕션에서 시스템과 상호 작용하는 방식을 반영하는 컨텍스트 검색 및 툴 호출 워크플로와 같은 시나리오 전반에 걸쳐 철저한 스트레스 테스트와 도메인별 평가를 실행하는 것이 포함되었습니다. 추론 성능과 응답 품질이 부하를 받았을 때 어떻게 유지되는지 이해하기 위해, 다양한 수준에서 동시적으로 테스트를 실시했습니다.
각 평가에 대해 자세한 응답 데이터와 점수를 확보해 Intel 팀에 공유했습니다. 이 피드백 루프를 통해 응답 일관성부터 높은 동시성에서의 품질 저하에 이르는 미묘한 문제를 식별하고 반복 작업을 통해 해결할 수 있었습니다. 그런 다음 개선 사항을 다시 테스트하고, 다시 측정하고, 추가로 개선했습니다.
이러한 협업은 AI 혁신에 대한 에코시스템 주도 접근 방식의 가치를 강조합니다. IBM과 Intel은 실제 엔터프라이즈 사용 사례에 맞게 하드웨어 기능을 조정함으로써 Gaudi의 프로덕션 AI에 대한 준비 상태를 발전시킬 수 있었으며, 궁극적으로 응답성이 뛰어나고 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈급 온프레미스 AI 경험을 제공할 수 있었습니다.