Db2 Genius Hub: Intel Gaudi 3를 통한 신뢰할 수 있는 온프레미스 AI 추론

IBM Db2 Genius Hub는 데이터베이스 운영에 Intel리전스와 자율성을 직접 제공하도록 설계된 AI 기반 콘솔 경험입니다. Db2 자산 전반의 성능 신호와 운영 컨텍스트의 상관 관계를 지속적으로 분석하여 팀으로 하여금 전문가가 지원하는 최적의 권장 사항을 통해 무엇이 변경되었는지, 왜 발생했는지, 다음에 무엇을 해야 하는지 빠르게 이해할 수 있도록 도와줍니다.



이 경험의 핵심은 AI 추론입니다. Db2 Genius Hub에서 생성되는 모든 권장 사항, 설명, 인사이트는 복잡한 프로덕션 규모 환경에서 실제 운영 데이터에 대해 AI 모델을 효율적으로 실행하는 능력에 의존하곤 합니다.



이 기능을 온프레미스로 제공하려면 성능, 응답성 및 확장성에 대한 까다로운 요건을 갖춰야 합니다. AI는 실행 가능하고 신뢰할 수 있을 만큼 일관성이 있어야 하며, 기존 엔터프라이즈 인프라에 원활하게 통합되는 효율성도 필요합니다.

바로 이 부분에서 Intel Gaudi 추론이 추론 서버로서 핵심적인 역할을 합니다. Db2 Genius Hub는 Gaudi를 활용하여 AI 추론 워크로드를 가속화함으로써 온프레미스 에어 갭 Db2 환경에서 AI가 작동하는 방식을 강화합니다. Gaudi의 멀티카드 아키텍처와 RedHat vLLM 엔진은 LLM의 동시 인스턴스 실행 지원과 결합되어 추론 워크로드를 효율적으로 분산하고 높은 요청 동시성을 원활하게 처리할 수 있습니다. 이 설계는 각 요청에 대한 지연 시간을 최적으로 유지하여, 온프레미스 배포에서 Db2 Genius Hub를 위해 응답성이 뛰어나고 일관되며 향상된 사용자 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다.



이러한 개선 사항은 프로덕션 환경에서 투명성, 설명 가능성 및 제어를 유지하면서 수동 오버헤드를 줄이고 팀이 문제에 사후 대응하기보다 선제적으로 데이터베이스를 관리하도록 전환하는 Db2 Genius Hub의 사명을 직접적으로 지원합니다.