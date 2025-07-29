Datavault AI, IBM® watsonx 기반 AI 에이전트를 통해 엔터프라이즈 데이터 수익화 도입

2025년 7월 29일
오늘 IBM® Partner Plus의 플래티넘 파트너사인 Datavault AI는 주력 AI 에이전트인 DataScore®와 DataValue에 IBM watsonx.ai를 통합 적용하여 상업 활동의 영역을 확대한다고 발표했습니다. 이를 통해 AI 데이터 경험, 가치 평가 그리고 수익화 분야를 선도해 나가겠다고 밝혔습니다. 이번 확장은 고객이 온프레미스, 클라우드 그리고 하이브리드 환경 전반에서 엔터프라이즈 재무 모델링, 위험 평가 및 가격 책정 전략을 간소화할 수 있도록 설계되었습니다.
McKinsey & Company에 따르면 생성형 AI는 핵심 비즈니스 애플리케이션 전반에 걸쳐 연간 미화 2조 6천억 달러에서 4조 4천억 달러까지의 부가가치를 창출할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 AI 기반 자동화가 엔터프라이즈 기술 분야에서 가장 중요한 투자 영역 중 하나로 떠오르고 있습니다.
IBM은 선도적인 소프트웨어 기업과 협력하여 각 파트너사의 전문 역량 내에서 IBM 기술을 접목함으로써 고객의 과제를 해결할 수 있는 새로운 활용 사례를 만들어냅니다. IBM은 인공지능 엔지니어링 역량과 깊이 있는 기술 전문성을 바탕으로 IBM의 솔루션이 고객에게 미치는 효과를 확대하고 빠르게 실현할 수 있도록 지원합니다.
“이번 발표는 Datavault AI에게 전략적인 변곡점이자 당사의 엔터프라이즈급 상업화 로드맵에서 중요한 이정표가 될 것이라고 믿습니다.”라고 Datavault AI의 CEO, Nathaniel Bradley는 말합니다. “IBM watsonx를 기술적으로 통합하고 IBM과 협력함으로써 우리는 데이터 수익화 플랫폼의 글로벌 확장 기반을 갖추게 되었습니다."
IBM 에코시스템은 파트너사와의 시장 진출(GTM) 활동을 긴밀히 협업하며 Datavault AI와 같은 기업이 금융, 헬스케어, 스포츠, 엔터테인먼트, 정부 기관 등 주요 산업에서 AI 도입을 가속화할 수 있도록 솔루션의 배포, 테스트 그리고 개발을 지원합니다.
예를 들어 플래티넘 IBM Partner인 Datavault AI는 IBM의 영업 조직과 파트너 네트워크와 협업하여 Datavault의 고객 참여 및 도입 속도를 높일 계획입니다.
IBM은 Datavault AI가 세 가지 주력 AI 에이전트를 바탕으로 조직의 데이터 자산을 수익화할 수 있도록 설계된 완전히 통합된 AI 기반 에코시스템을 선보이는 것을 기대하고 있습니다.
또한 Datavault AI의 특허받은 Data Vault Web 3.0 플랫폼은 통합이 완료되어 산업 전반에 걸쳐 안전하고 규정을 준수하며 확장 가능한 데이터 수익화를 가능하게 합니다.
이 플랫폼은 데이터 인덱싱, 인식 및 수익화 기능의 지속적인 발전과 함께 계속 진화하고 있습니다. 실제 현장에서 watsonx가 적용되어 혁신 기술로 구현되는 모습을 확인한 것이 IBM이 Datavault AI와 같은 기업과 파트너 관계를 맺는 이유입니다.