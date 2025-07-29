Datavault AI, IBM® watsonx 기반 AI 에이전트를 통해 엔터프라이즈 데이터 수익화 도입

McKinsey & Company에 따르면 생성형 AI는 핵심 비즈니스 애플리케이션 전반에 걸쳐 연간 미화 2조 6천억 달러에서 4조 4천억 달러까지의 부가가치를 창출할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 AI 기반 자동화가 엔터프라이즈 기술 분야에서 가장 중요한 투자 영역 중 하나로 떠오르고 있습니다.

IBM은 선도적인 소프트웨어 기업과 협력하여 각 파트너사의 전문 역량 내에서 IBM 기술을 접목함으로써 고객의 과제를 해결할 수 있는 새로운 활용 사례를 만들어냅니다. IBM은 인공지능 엔지니어링 역량과 깊이 있는 기술 전문성을 바탕으로 IBM의 솔루션이 고객에게 미치는 효과를 확대하고 빠르게 실현할 수 있도록 지원합니다.

“이번 발표는 Datavault AI에게 전략적인 변곡점이자 당사의 엔터프라이즈급 상업화 로드맵에서 중요한 이정표가 될 것이라고 믿습니다.”라고 Datavault AI의 CEO, Nathaniel Bradley는 말합니다. “IBM watsonx를 기술적으로 통합하고 IBM과 협력함으로써 우리는 데이터 수익화 플랫폼의 글로벌 확장 기반을 갖추게 되었습니다."