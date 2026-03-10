IBM이 출시하는 OpenRAG는 기업 지식을 신뢰할 수 있는 AI용 컨텍스트로 대규모로 안전하게 전환하도록 설계된 개방형 에이전트 검색 프레임워크입니다. AI 지원 데이터 접근, 전처리, 제공을 위한 IBM의 개방형 하이브리드 데이터 플랫폼 watsonx.data에서 곧 OpenRAG를 이용하실 수 있습니다.

많은 RAG 솔루션이 검색, 오케스트레이션, 모델을 폐쇄형 시스템에 번들로 제공합니다. OpenRAG를 사용하면 공급업체가 제어하는 단일 스택에 얽매이지 않고 데이터를 수집, 검색 및 추론하는 방식을 제어할 수 있습니다.

OpenRAG는 동급 최고의 오픈 소스 기술 세 가지를 구성 가능한 기반으로 통합합니다. 이 도구들은 종합적으로 20만 개 이상의 GitHub 별과 수백만 건의 다운로드를 축적했습니다.

Docling - 복잡한 파일을 AI 지원 데이터로 변환

- 복잡한 파일을 AI 지원 데이터로 변환 OpenSearch - 하이브리드 검색과 조회용

- 하이브리드 검색과 조회용 Langflow - 워크플로 오케스트레이션용

OpenSearch는 watsonx.data에 내장형 검색과 검색 엔진 형태로 곧 추가될 예정이며, AI가 적절한 시점에 적절한 컨텍스트를 얻을 수 있도록 검색 품질을 개선합니다. watsonx.data에서 OpenSearch와 OpenRag는 오픈 소스 환경을 보존하는 동시에 보안 및 모니터링 기능이 내장된 완전 관리형 SaaS 제품을 제공합니다.