고객들이 IBM을 2026년 G2 베스트 소프트웨어 어워드에서 상위 엔터프라이즈 소프트웨어 제공업체로 선정

조직이 AI, 하이브리드 인프라, 사이버 보안 투자를 가속화함에 따라 구매자는 복잡한 소프트웨어 결정을 내릴 때 G2와 같은 사이트에서 신뢰할 수 있는 피어 리뷰에 점점 더 많이 의존하고 있습니다.

2026년 G2 최우수 소프트웨어 어워드에서 IBM은 상위 50대 최우수 Enterprise 제품으로 AI, 하이브리드 클라우드, 자동화, 사이버 보안 및 데이터와 분석 분야에서 그 영향력을 가속화하여 인정받았습니다. IBM® Guardium Data Protection은 “최고의 데이터 프라이버시 제품” 부문에서 1위를 차지했으며, 10개의 카테고리에서 13개의 IBM 제품이 추가로 인정받았습니다.