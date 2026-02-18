고객들이 IBM을 2026년 G2 베스트 소프트웨어 어워드에서 상위 엔터프라이즈 소프트웨어 제공업체로 선정

실제 사용자 경험, 업계 수상, 분석가 연구는 기술 구매자가 공급업체의 불필요한 잡음을 줄이고 진정 성능을 발휘하는 솔루션을 선택하는 데 필요한 신뢰할 수 있는 근거를 제공합니다.
조직이 AI, 하이브리드 인프라, 사이버 보안 투자를 가속화함에 따라 구매자는 복잡한 소프트웨어 결정을 내릴 때 G2와 같은 사이트에서 신뢰할 수 있는 피어 리뷰에 점점 더 많이 의존하고 있습니다.
2026년 G2 최우수 소프트웨어 어워드에서 IBM은 상위 50대 최우수 Enterprise 제품으로 AI, 하이브리드 클라우드, 자동화, 사이버 보안 및 데이터와 분석 분야에서 그 영향력을 가속화하여 인정받았습니다. IBM® Guardium Data Protection은 “최고의 데이터 프라이버시 제품” 부문에서 1위를 차지했으며, 10개의 카테고리에서 13개의 IBM 제품이 추가로 인정받았습니다.
G2의 베스트 소프트웨어 어워드는 전년도 고객 평가와 후기만을 바탕으로 세계 최고의 소프트웨어 기업과 제품을 선정합니다.
이 방법론은 고객 만족도와 시장 입지를 결합한 독자적인 점수 알고리즘을 사용하여 매년 순위를 산출합니다. 2026년 최고의 소프트웨어 기업 또는 최고의 소프트웨어 제품 목록에 포함될 자격을 얻으려면 기업이 2025년 동안 G2에 등재된 모든 제품에 대해 50개 이상의 승인된 후기를 받았어야 합니다.
이를 통해 의미 있고 투명한 고객 피드백으로 각 인정을 뒷받침할 수 있습니다.
다음은 수상 제품 목록입니다.
이러한 인정은 확장 가능한 아키텍처, 강력한 보안 프레임워크, 글로벌 프로덕션 환경 전반에서 측정 가능한 가치를 창출하는 운영 효율성을 기반으로 엔터프라이즈급 혁신을 제공하려는 IBM의 노력에 힘을 실어줍니다.