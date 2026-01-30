IBM® Sterling과 함께하는 탄력적인 공급망 구축

변화가 끊이지 않는 오늘날의 환경에서 공급망 책임자들은 더욱 신속하게 움직이고, 긴밀하게 협력하며, 조직 내부를 넘어서는 넓은 시야를 확보해야 한다는 부담을 점점 많이 받고 있습니다. IDC가 언급했듯, 다중 기업 공급망 상거래 네트워크는 복잡한 에코시스템 전반에서 복원력, 가시성, 오케스트레이션을 원하는 조직의 '필수품'으로 빠르게 자리 잡고 있습니다.

IBM Sterling을 사용하는 것은 단순히 제품에 투자하는 것이 아니라, 지속적인 혁신과 검증된 성공을 통해 전략적 우위를 확보하는 행위입니다. 이 보고서는 고급 기술, 심층적인 통합 기능, 타의 추종을 불허하는 운영 인텔리전스의 강력한 조합을 통해 복잡한 대규모 주문 처리 네트워크를 관리하는 IBM Sterling의 속도, 지능, 유연성을 강조합니다. 이러한 특징은 운영 비용 절감, 가시성 향상, 공급업체 협업 개선과 같은 실질적인 비즈니스 이점으로 이어집니다.