IBM Concert로 설계 단계부터 탄력적이며 감사 대비가 가능한 시스템 구축하기

애플리케이션 복원력이 약하면 가동 시간만 위협하는 것이 아니라, 규정 준수 표준을 충족할 수 있는 능력도 약화됩니다.

규제 당국의 규제가 강화되고 있습니다. GDPR과 같은 프레임워크에 따라 조직은 최대 2천만 유로 또는 연간 매출의 4%에 해당하는 벌금을 물게 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 기업의 84%는 여전히 사후 대응적으로 운영하여 감사 주기 동안에만 규정 준수 사안을 처리하기 때문에, 나머지 시간에는 취약한 상태로 남아 있습니다.

규정 준수는 날이 갈수록 복잡해지고 있습니다. 클라우드 네이티브 및 레거시 시스템에서 DORA, SOC 2, FedRAMP, PCI 등의 프레임워크를 관리하는 것은 수동적이고 단편화되어 있으며 오류가 발생하기 쉽습니다. 잘못된 시스템, 누락된 제어, 만료된 인증서와 같이 다운타임을 유발하는 동일한 시스템적 취약점도 감사 실패로 이어집니다.

IBM Concert는 두 가지 문제를 한 번에 해결하여, 보다 탄력적인 시스템을 구축함으로써 규정 준수가 자연스럽게 이루어지도록 합니다.