IBM Concert로 설계 단계부터 탄력적이며 감사 대비가 가능한 시스템 구축하기

2025년 7월 23일
오늘날의 하이브리드 규제 환경을 위해 설계된 강력한 새 규정 준수 기능과 함께, 두 가지 새로운 AI 에이전트인 CISO 에이전트 및 Resilience 에이전트 등 IBM Concert의 주요 발전 사항을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.
조직은 IBM Concert를 통해 인시던트나 규제 기관과 대면하기 전에 위험을 사전에 식별하고, 문제 해결을 자동화하며, 감사 대비 증거를 생성하는 애플리케이션 중심의 복원력 및 규정 준수 허브를 확보할 수 있습니다.
애플리케이션 복원력이 약하면 가동 시간만 위협하는 것이 아니라, 규정 준수 표준을 충족할 수 있는 능력도 약화됩니다.
규제 당국의 규제가 강화되고 있습니다. GDPR과 같은 프레임워크에 따라 조직은 최대 2천만 유로 또는 연간 매출의 4%에 해당하는 벌금을 물게 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 기업의 84%는 여전히 사후 대응적으로 운영하여 감사 주기 동안에만 규정 준수 사안을 처리하기 때문에, 나머지 시간에는 취약한 상태로 남아 있습니다.
규정 준수는 날이 갈수록 복잡해지고 있습니다. 클라우드 네이티브 및 레거시 시스템에서 DORA, SOC 2, FedRAMP, PCI 등의 프레임워크를 관리하는 것은 수동적이고 단편화되어 있으며 오류가 발생하기 쉽습니다. 잘못된 시스템, 누락된 제어, 만료된 인증서와 같이 다운타임을 유발하는 동일한 시스템적 취약점도 감사 실패로 이어집니다.
IBM Concert는 두 가지 문제를 한 번에 해결하여, 보다 탄력적인 시스템을 구축함으로써 규정 준수가 자연스럽게 이루어지도록 합니다.
IBM Concert는 조직이 위험을 조기에 감지하고, 규정 준수를 지속적으로 시행하며, 애플리케이션 환경 전반에서 자동으로 문제를 해결할 수 있는 AI 기반 공유 솔루션을 제공합니다. 감사를 준비하든, 서비스 중단을 복구하든, 핵심 서비스를 강화하든, Concert를 통해 사후 대응 방식에서 벗어나 사전 예방적 거버넌스로 전환할 수 있습니다.
5가지 비즈니스 성과
현재 기술 미리보기 버전으로 제공되는 CISO 에이전트는 전체 규정 준수 라이프사이클을 자동화하는 지능적인 자기 주도형 AI 시스템입니다. 정책을 기계가 시행 가능한 제어로, 제어를 실시간 평가 및 실행 계획으로 전환합니다.
핵심 기능
이제 마감 직전에 감사 준비에 급급할 필요가 없습니다. CISO 에이전트는 사용자 환경에 맞게 확장할 수 있는 사전 예방적이고 지속적인 규정 준수를 제공하고 팀의 업무 부담을 덜어줍니다.
복원력을 정의하고 추적하는 작업은 오랫동안 리소스를 많이 사용하는 수동 작업이었습니다. Resilience 에이전트는 에이전틱 AI를 사용해 아키텍처 다이어그램, 매니페스트, 런북 등 애플리케이션 아티팩트를 분석하고, 복원력 프로필 및 모니터링 전략을 자동으로 생성합니다.
작동 방식:
분석 시간을 며칠에서 몇 분으로 단축할 수 있습니다. 모든 애플리케이션이 아키텍처와 비즈니스 중요도에 따라 적절한 위험에 대해 모니터링되고 있는지 확인하세요.
이 두 가지 AI 에이전트 외에도 IBM Concert에는 이제 보고를 간소화하고 문제 해결을 가속화하며 향상된 규정 준수 도구 제품군이 포함되어 있습니다.
새로운 기능
단편화된 증거 추적을 제거하고 규정 준수 데이터를 추적하는 데 소요되는 시간을 줄이세요. 위험 및 감사 프로세스를 동등하게 지원하는 공유 정보 소스로 팀의 역량을 강화할 수 있습니다.
IBM Concert는 다음과 같은 오늘날의 복잡한 엔터프라이즈 환경을 위해 특별히 제작되었습니다.
AWS에서 미션 크리티컬 앱을 실행하든, EKS에서 컨테이너를 실행하든, z/OS에서 코어 시스템을 실행하든, Concert는 환경과 규제 현실에 맞게 조정됩니다.
복원력은 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 규정 준수는 사후 대응적이어서는 안 되기 때문입니다.
IBM Concert를 사용하면 민첩성과 거버넌스 중 하나를 선택할 필요가 없습니다. 복원력 엔지니어링과 규정 준수 자동화를 통합함으로써 타협 없이 비즈니스, 규제 및 운영 요구 사항을 충족할 수 있는 가시성, 제어, 속도를 얻을 수 있습니다.
IBM Concert는 CISO Agent, Resilience Agent 및 차세대 규정 준수 기능을 출시하여 다음과 같은 이점을 제공합니다.
위험에서 준비 상태로, 혼란에서 통제된 상태로 전환할 수 있습니다. 이것이 바로 IBM Concert가 구현하는 규정 준수와 복원력의 미래입니다.