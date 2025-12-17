비즈니스 팀은 더 빠른 인사이트를 필요로 하고, 데이터 팀은 취약하고 파편화된 시스템으로 인해 업무가 가중되며, 규정 준수 책임자는 민감한 데이터가 유출될까 걱정하는 등 모든 조직이 오늘날의 데이터 환경에 부담을 느끼고 있습니다. 이러한 압박은 강력한 모델뿐 아니라 그 밑바탕에 있는 데이터 기반의 힘에 따라 성공 여부가 결정되는 에이전트 AI의 등장으로 더욱 심화되고 있습니다.

이러한 기반의 핵심에는 데이터를 연결, 변환, 전달하여 데이터를 신뢰하고 사용할 수 있도록 하는 파이프라인인 데이터 통합이 있습니다. 통합이 실패하면 AI도 실패합니다. MIT의 The GenAI Divide에 따르면 생성형 AI 파일럿의 95%가 실패하는 이유는 모델이 부족해서가 아니라 데이터 기반이 준비되지 않았기 때문입니다. 동시에 데이터 팀은 더 많은 데이터 유형과 환경에서 더 많은 파이프라인을 구축하고 관리해야 하는 과제를 안고 있지만, 조직의 77%는 필요한 기술이 부족하다고 응답했습니다.

이처럼 수요와 용량 간의 격차가 커지면서 파이프라인 개발은 사용자가 있는 곳에서 사용자를 충족할 수 있는 유연성을 갖춰야 한다는 것이 분명해졌습니다. 전통적인 작성 방식으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 비즈니스 사용자는 자연어를 통해 의도를 표현하고 싶어합니다. 기술 실무자는 코드를 원합니다. 그리고 많은 팀이 신속한 설계를 위해 시각적 캔버스에 의존합니다.

IBM은 이러한 멀티모달 접근 방식에 깊이 투자하여 watsonx.data integration이 모든 사용자가 선호하는 워크플로를 지원할 수 있도록 하고 있습니다.