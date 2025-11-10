사용 중인 데이터 보호: IBM Cloud 상의 Red Hat OpenShift 및 Kubernetes on에 기밀 컴퓨팅 도입

하이브리드 및 멀티 클라우드 도입이 가속화되면서 미사용 데이터와 전송 중인 데이터를 보호하는 것이 중요해졌습니다. 하지만 다음 단계는 사용 중인 데이터를 보호하는 것입니다. 기밀 컨테이너는 신뢰할 수 있는 실행 환경(TEE) 내부에서 워크로드를 격리하여 권한이 있는 인프라 또는 플랫폼 관리자도 실행 중인 컨테이너 워크로드를 관찰하거나 변조할 수 없도록 합니다.

대기업과 클라우드 인프라 엔지니어들에게 이 기술이 가지는 의미를 알아봅시다.

민감한 워크로드 : 더 강력한 격리를 통해 AI/ML 모델 추론, 금융 처리, 규제 대상 데이터 처리와 같은 민감한 워크로드를 실행합니다.

: 더 강력한 격리를 통해 AI/ML 모델 추론, 금융 처리, 규제 대상 데이터 처리와 같은 민감한 워크로드를 실행합니다. 업무 분리 : 플랫폼 또는 클라우드 운영자가 런타임 시 컨테이너를 '들여다 볼' 수 없는 제로 트러스트 및 업무 분리 원칙을 유지합니다.

: 플랫폼 또는 클라우드 운영자가 런타임 시 컨테이너를 '들여다 볼' 수 없는 제로 트러스트 및 업무 분리 원칙을 유지합니다. 보안 강화: 하드웨어 기반 보안 경계를 추가하면서 가동 중단을 최소화하고 기존 컨테이너(Kubernetes) 툴을 활용합니다.

또한 Red Hat OpenShift 샌드박스 컨테이너 기능을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.