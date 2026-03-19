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인공지능 IT 자동화

메인프레임 데이터에 AI 적용

IBM® SQL Data Insights Pro를 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 이 새로운 AI 기반 기능은 Db2 for z/OS 내부에서 미션 크리티컬 데이터의 숨겨진 패턴을 직접 찾아냅니다.

게시일 2026년 03월 19일

IBM Z는 수십 년 동안 고부가가치 트랜잭션 처리를 위한 신뢰할 수 있는 기준 시스템 역할을 해왔습니다. 이러한 트랜잭션 데이터에는 사기 위험, 고객 의도, 운영 이상 징후 등을 드러낼 수 있는 행동 패턴이 포함되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 많은 조직은 여전히 메인프레임 데이터를 외부 분석 플랫폼으로 복사하여 불필요한 비용, 운영 복잡성, 데이터 지연, 거버넌스 및 규정 준수 위험을 초래하고 있습니다.

IBM SQL Data Insights Pro 소개

SQL Data Insights Pro는 AI를 Db2 for z/OS에 직접 적용함으로써 이러한 문제를 해결합니다. 데이터를 플랫폼 밖으로 이동하지 않고도 인사이트를 즉시 안전하게 확보할 수 있습니다.

예를 들어 사기 분석가는 알려진 의심 거래를 시작점으로 유사한 패턴을 보이는 다른 거래를 즉시 찾아낼 수 있으며 결제 설명에 숨겨진 신호까지도 데이터 이동 없이 식별할 수 있습니다. 또한 고객 분석 팀은 최근 이탈 고객을 기준으로 유사한 행동을 보이는 다른 고객을 식별하여 보다 빠른 개입을 가능하게 할 수 있습니다.

SQL Data Insights Pro는 단일 통합 모델을 통해 숫자, 카테고리 등 정형 데이터와 비정형 텍스트를 함께 제자리에서 분석할 수 있도록 지원합니다. 익숙한 SQL을 사용해 의미, 행동 또는 컨텍스트가 유사한 레코드를 도출할 수 있으며 기존의 값 기반 쿼리만으로는 발견할 수 없던 인사이트를 확보할 수 있습니다.

SQL Data Insights Pro의 차별점

SQL Data Insights Pro는 다음과 같은 차별화된 기능을 제공합니다.

  • 패턴 및 이상 탐지: 데이터를 이동하거나 애플리케이션 SLA에 영향을 주지 않고도 대규모 데이터 세트 전반에서 신호, 클러스터 및 이상 활동 탐지
  • 정형 및 비정형 통합 분석: 관계형 데이터와 메모, 설명, 로그 등을 결합해 기존에는 드러나지 않던 더 풍부한 인사이트 도출
  • 전문 AI 기술 없이 빠른 가치 실현: 데이터 과학자가 AI 파이프라인을 구축하거나 운영할 필요 없음 SQL Data Insights Pro는 AI 기능을 Db2 for z/OS에 직접 통합하여 데이터베이스 전문가와 분석가가 기존에 보유한 기술을 활용해 AI 기반 쿼리를 실행할 수 있도록 합니다.
  • 위험 없는 AI 모델 학습 및 점진적 재학습: 모델 학습은 IFL에서 실행되어 핵심 Db2 워크로드를 보호합니다. 점진적 재학습 지원을 통해 모델은 신규 또는 변경된 데이터만 활용하여 효율적으로 갱신할 수 있습니다.

비즈니스 영향: 조직이 수행할 수 있는 작업

SQL Data Insights Pro는 다양한 산업 전반에 새로운 가능성을 제공합니다. 다음은 조직 내 팀이 현재 적용할 수 있는 몇 가지 예입니다.

고객 분석 및 개인화

  • 고객 유지: 최근 서비스를 해지한 고객과 유사한 고객을 식별하여 보다 빠른 대응 가능
  • 제품 추천: 특정 제품을 구매한 고객과 유사한 구매 행동을 보이는 고객을 식별하여 보다 정교한 교차 판매 및 업셀 기회 제공

사기, 위험 및 이상 탐지

  • 사기 탐지: 알려진 의심 거래를 시작점으로 유사 거래를 즉시 탐지하고 텍스트 설명에 숨겨진 행동 패턴까지 식별
  • 운영 이상 탐지: 정형 로그와 자유 텍스트 메시지를 함께 분석하여 비정상적인 시스템 또는 운영 이벤트 탐지

데이터 관리

  • 엔터티 정합: 중복되거나 불완전한 고객 프로필을 정리하여 통합 고객 뷰 구축

이러한 인사이트는 데이터 이동 없이, 외부 AI 스택 없이, 데이터 과학 전문 지식 없이 생성됩니다.

데이터가 존재하는 위치에서 바로 제공되는 AI 인사이트

SQL Data Insights Pro는 데이터를 이동하거나 노출하지 않고 모든 데이터 유형에 대해 의미 기반 분석을 가능하게 하여 아키텍처 복잡성을 줄이고 운영 위험을 최소화하며 규제 및 규정 준수를 지원하고 의사결정 속도를 가속화합니다.

IBM SQL Data Insights Pro는 2026년 3월 20일에 정식 출시됩니다.

팀이 빠르게 시작할 수 있도록 정식 출시 직후 산업별 스타터 키트를 제공할 예정입니다. 이 키트에는 선별된 데이터 세트, 사전 구축된 AI 모델, 즉시 사용할 수 있는 SQL AI 쿼리가 포함되어 있으며 팀은 이를 자체 데이터와 비즈니스 시나리오에 맞게 활용할 수 있습니다.

예정된 웨비나 등록

공지 내용 확인

Minaz Merali

Vice President, IBM Z Data & AI

Abhishek Yadav

Director, Db2 for z/OS and Tools

IBM Z Software