IBM® SQL Data Insights Pro를 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 이 새로운 AI 기반 기능은 Db2 for z/OS 내부에서 미션 크리티컬 데이터의 숨겨진 패턴을 직접 찾아냅니다.
IBM Z는 수십 년 동안 고부가가치 트랜잭션 처리를 위한 신뢰할 수 있는 기준 시스템 역할을 해왔습니다. 이러한 트랜잭션 데이터에는 사기 위험, 고객 의도, 운영 이상 징후 등을 드러낼 수 있는 행동 패턴이 포함되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 많은 조직은 여전히 메인프레임 데이터를 외부 분석 플랫폼으로 복사하여 불필요한 비용, 운영 복잡성, 데이터 지연, 거버넌스 및 규정 준수 위험을 초래하고 있습니다.
SQL Data Insights Pro는 AI를 Db2 for z/OS에 직접 적용함으로써 이러한 문제를 해결합니다. 데이터를 플랫폼 밖으로 이동하지 않고도 인사이트를 즉시 안전하게 확보할 수 있습니다.
예를 들어 사기 분석가는 알려진 의심 거래를 시작점으로 유사한 패턴을 보이는 다른 거래를 즉시 찾아낼 수 있으며 결제 설명에 숨겨진 신호까지도 데이터 이동 없이 식별할 수 있습니다. 또한 고객 분석 팀은 최근 이탈 고객을 기준으로 유사한 행동을 보이는 다른 고객을 식별하여 보다 빠른 개입을 가능하게 할 수 있습니다.
SQL Data Insights Pro는 단일 통합 모델을 통해 숫자, 카테고리 등 정형 데이터와 비정형 텍스트를 함께 제자리에서 분석할 수 있도록 지원합니다. 익숙한 SQL을 사용해 의미, 행동 또는 컨텍스트가 유사한 레코드를 도출할 수 있으며 기존의 값 기반 쿼리만으로는 발견할 수 없던 인사이트를 확보할 수 있습니다.
SQL Data Insights Pro는 다음과 같은 차별화된 기능을 제공합니다.
SQL Data Insights Pro는 다양한 산업 전반에 새로운 가능성을 제공합니다. 다음은 조직 내 팀이 현재 적용할 수 있는 몇 가지 예입니다.
이러한 인사이트는 데이터 이동 없이, 외부 AI 스택 없이, 데이터 과학 전문 지식 없이 생성됩니다.
SQL Data Insights Pro는 데이터를 이동하거나 노출하지 않고 모든 데이터 유형에 대해 의미 기반 분석을 가능하게 하여 아키텍처 복잡성을 줄이고 운영 위험을 최소화하며 규제 및 규정 준수를 지원하고 의사결정 속도를 가속화합니다.
IBM SQL Data Insights Pro는 2026년 3월 20일에 정식 출시됩니다.
팀이 빠르게 시작할 수 있도록 정식 출시 직후 산업별 스타터 키트를 제공할 예정입니다. 이 키트에는 선별된 데이터 세트, 사전 구축된 AI 모델, 즉시 사용할 수 있는 SQL AI 쿼리가 포함되어 있으며 팀은 이를 자체 데이터와 비즈니스 시나리오에 맞게 활용할 수 있습니다.