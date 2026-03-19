SQL Data Insights Pro는 AI를 Db2 for z/OS에 직접 적용함으로써 이러한 문제를 해결합니다. 데이터를 플랫폼 밖으로 이동하지 않고도 인사이트를 즉시 안전하게 확보할 수 있습니다.

예를 들어 사기 분석가는 알려진 의심 거래를 시작점으로 유사한 패턴을 보이는 다른 거래를 즉시 찾아낼 수 있으며 결제 설명에 숨겨진 신호까지도 데이터 이동 없이 식별할 수 있습니다. 또한 고객 분석 팀은 최근 이탈 고객을 기준으로 유사한 행동을 보이는 다른 고객을 식별하여 보다 빠른 개입을 가능하게 할 수 있습니다.

SQL Data Insights Pro는 단일 통합 모델을 통해 숫자, 카테고리 등 정형 데이터와 비정형 텍스트를 함께 제자리에서 분석할 수 있도록 지원합니다. 익숙한 SQL을 사용해 의미, 행동 또는 컨텍스트가 유사한 레코드를 도출할 수 있으며 기존의 값 기반 쿼리만으로는 발견할 수 없던 인사이트를 확보할 수 있습니다.