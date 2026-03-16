기업은 AI 도입을 가속화하고 있지만 많은 조직이 어디서 시작해야 하는지와 어떻게 확장해야 하는지에 여전히 어려움을 겪고 있습니다. IBM은 AI 도입이 업무가 어떻게 수행되는지에 대한 명확한 이해에서 시작되어야 한다고 믿으며 프로세스와 워크플로 단위로 이를 파악하고 기회가 기존 비즈니스 시스템과 어떻게 연결되는지를 이해해야 합니다.

기존의 AI 기회 발굴은 수주에 걸친 워크숍, 인터뷰 및 수작업 분석을 필요로 하는 경우가 많습니다. Hackett AI XPLR를 IBM의 전환 방법론과 함께 적용하면 조직은 이 과정을 크게 간소화하여 철저함, 거버넌스 또는 분석 깊이를 유지하면서도 소요 기간을 수주에서 수일로 단축할 수 있습니다.

이 접근 방식은 프로세스 초기 단계에서 구조화된 평가를 적용하는 방식으로 작동합니다. 디지털 SOP, 프로세스 맵, 시스템 메타데이터, 프로세스 마이닝 결과, 기술 인벤토리 등 기존 자산을 활용하는 것부터 시작하여 수작업 해석과 재작업을 줄입니다. 그런 다음 고객의 실제 시스템 환경 내에서 기회를 평가하여 기존 기능을 중복하지 않고 실질적으로 실행 가능한 권장 사항을 도출합니다.

효과적인 우선순위 설정을 위해 실행 가능성, 예상 가치, 데이터 준비 상태, 통제 요건 및 변화 영향 등 일관된 기준을 사용해 기회를 평가합니다. 이를 통해 더 빠르고 근거 기반의 의사결정이 가능해지며 실행 준비가 완료된 명확한 기회 목록을 도출할 수 있습니다.

그 결과 신뢰할 수 있는 우선순위 기반 AI 기회 목록과 정량화된 가치 분석이 단축된 일정으로 제공됩니다.