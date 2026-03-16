책임감 있게 AI를 확장하려는 조직은 이제 측정 가능한 비즈니스 성과를 제공하는 구조화되고 컨텍스트 기반 접근 방식을 통해 고가치 기회를 더 빠르게 식별하고 우선순위를 설정할 수 있습니다.
IBM은 The Hackett Group과 협력하여 Hackett AI XPLR™를 전환 프로그램에 통합함으로써 고객이 환경에 적합하고 측정 가능한 성과를 제공하는 AI 기회를 식별할 수 있도록 지원합니다. 이 접근 방식은 프로세스 인텔리전스와 기술 컨텍스트를 결합하여 팀이 AI가 성과를 향상시킬 수 있는 지점을 파악하고 솔루션이 기존 시스템과 어떻게 연결되는지, 그리고 어떤 가치를 현실적으로 달성할 수 있는지를 명확히 합니다.
기업은 AI 도입을 가속화하고 있지만 많은 조직이 어디서 시작해야 하는지와 어떻게 확장해야 하는지에 여전히 어려움을 겪고 있습니다. IBM은 AI 도입이 업무가 어떻게 수행되는지에 대한 명확한 이해에서 시작되어야 한다고 믿으며 프로세스와 워크플로 단위로 이를 파악하고 기회가 기존 비즈니스 시스템과 어떻게 연결되는지를 이해해야 합니다.
기존의 AI 기회 발굴은 수주에 걸친 워크숍, 인터뷰 및 수작업 분석을 필요로 하는 경우가 많습니다. Hackett AI XPLR를 IBM의 전환 방법론과 함께 적용하면 조직은 이 과정을 크게 간소화하여 철저함, 거버넌스 또는 분석 깊이를 유지하면서도 소요 기간을 수주에서 수일로 단축할 수 있습니다.
이 접근 방식은 프로세스 초기 단계에서 구조화된 평가를 적용하는 방식으로 작동합니다. 디지털 SOP, 프로세스 맵, 시스템 메타데이터, 프로세스 마이닝 결과, 기술 인벤토리 등 기존 자산을 활용하는 것부터 시작하여 수작업 해석과 재작업을 줄입니다. 그런 다음 고객의 실제 시스템 환경 내에서 기회를 평가하여 기존 기능을 중복하지 않고 실질적으로 실행 가능한 권장 사항을 도출합니다.
효과적인 우선순위 설정을 위해 실행 가능성, 예상 가치, 데이터 준비 상태, 통제 요건 및 변화 영향 등 일관된 기준을 사용해 기회를 평가합니다. 이를 통해 더 빠르고 근거 기반의 의사결정이 가능해지며 실행 준비가 완료된 명확한 기회 목록을 도출할 수 있습니다.
그 결과 신뢰할 수 있는 우선순위 기반 AI 기회 목록과 정량화된 가치 분석이 단축된 일정으로 제공됩니다.
Hackett AI XPLR과 IBM의 전환 방법론을 함께 활용하면 조직이 신속하게 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 자산을 제공합니다. 그 예는 다음과 같습니다.
이러한 결과물은 조직이 비즈니스 목표에 부합하는 로드맵을 수립하는 데 필요한 명확성을 바탕으로 발견 단계에서 계획 단계로 효율적으로 이동할 수 있도록 지원합니다.
이 작업은 두 가지 핵심 원칙에 기반합니다.
The Hackett Group의 회장 겸 CEO인 Ted A. Fernandez는 "AI는 고객의 고유한 비즈니스 컨텍스트를 기반으로 도입될 때 성공합니다"라고 말합니다. IBM과 The Hackett Group은 함께 조직이 실용적이고 관련성이 있으며 비즈니스 현실에 기반한 AI 기회를 식별할 수 있도록 지원합니다.
조직이 AI 확장을 추진함에 따라 어디에 집중하고 어떻게 측정 가능한 가치를 창출할지에 대한 명확성이 중요합니다. 이 통합 접근 방식은 팀이 복잡한 정보를 정리하고 환경에 적합한 AI 이니셔티브의 우선순위를 정하며 수주가 아닌 수일 내 구현을 가속화할 수 있도록 지원합니다.