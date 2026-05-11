watsonx Orchestrate Agent Catalog에서 Box MCP(모델 컨텍스트 프로토콜) 서버를 사용할 수 있음게 되었음을 알려드립니다. 이를 통해 조직은 개방형 표준을 사용하여 AI 에이전트를 엔터프라이즈 콘텐츠에 직접 연결할 수 있습니다.
이번 출시는 중요한 순간에 이루어졌습니다. AI 에이전트를 구축하는 것이 비교적 쉬워졌지만, 대부분의 이니셔티브는 통합 불편, 데이터 접근 병목 현상 및 보안 문제로 인해 시범 단계를 넘는 데 어려움을 겪고 있습니다.
그 결과 아키텍처상의 긴장감이 고조되고 있습니다. 에이전트는 만들기는 쉽지만 엔터프라이즈 데이터에 안전하게 연결할 수 없는 경우 대규모로 운영하기가 어렵습니다. 따라서 에이전틱 AI를 도입하는 조직이 가장 먼저 해야 할 일은 기존 시스템을 교체하지 않고도 에이전트를 실제 엔터프라이즈 콘텐츠 및 데이터에 빠르고 안전하게 연결하는 것입니다.
watsonx Orchestrate의 Box MCP 서버는 이러한 문제를 정확히 해결하도록 설계되었습니다. 즉, 에이전트가 복잡한 통합 없이도 Box 콘텐츠에 안전하게 액세스하고 추론하여 조치를 취할 수 있습니다. MCP를 통해 Box의 콘텐츠 기능을 watsonx Orchestrate 에코시스템에 도입함으로써 고객은 첫날부터 실제 작업을 지원할 준비가 되어 있으며 엔터프라이즈의 지식에 기반한 에이전트라는 새로운 생산성 이점을 얻을 수 있습니다.
watsonx Orchestrate Agent Catalog에서 Box MCP 서버를 사용할 수 있게 된 것은 에이전트를 엔터프라이즈 시스템에 연결하는 보다 표준화되고 유연하며 안전한 방법으로 전환함에 따라 기업이 에이전틱 AI에 접근하는 방식이 광범위하게 변화하고 있음을 반영합니다.
이 통합은 근본적으로 에이전트 연결에 대한 보다 개방적인 접근 방식을 강조합니다. Box MCP 서버는 에이전트가 엔터프라이즈 콘텐츠에 안전하게 연결할 수 있는 표준화된 비독점 방법을 제공하므로 사용자 지정 통합이 필요하지 않으며, 보다 확장가능하고 미래 지향적인 아키텍처를 구현할 수 있습니다.
이 접근 방식도 본질적으로 하이브리드입니다. Box는 강력한 시작점이지만, 동일한 MCP 기반 패턴을 분산 환경 전반의 콘텐츠 플랫폼, SaaS 애플리케이션 및 내부 도구에 이르기까지 다른 엔터프라이즈 시스템으로 확장할 수 있습니다. watsonx Orchestrate는 조직이 단일 통합뿐만 아니라 시스템 전반에서 원활하게 작동하는 에이전트 에코시스템을 설계, 관리 및 확장할 수 있도록 하는 컨트롤 플레인 역할을 합니다.
이에 못지않게 중요한 사실은 이 연결성이 신뢰할 수 있도록 구축되었다는 점입니다. Box MCP 서버를 통해 에이전트는 기존 Box 권한 모델, 액세스 제어 및 감사 가능성을 상속하여 엔터프라이즈 콘텐츠와의 상호 작용이 안전하고 규정을 준수하며 조직 정책에 부합하도록 유지합니다.
이러한 원칙은 격리된 AI 실험에서 프로덕션 준비가 된 전사적 에이전트 배포로 전환하기 위한 일관되고 확장가능한 기반을 제공합니다.
이제 watsonx Orchestrate Agent Catalog에서 Box MCP 서버를 사용할 수 있게 됨에 따라 조직은 즉각적인 가치를 실현하는 동시에 에이전트를 엔터프라이즈 데이터에 연결하기 위한 확장가능한 기반을 구축할 수 있습니다.
종합하면 이러한 이점은 조직이 격리된 AI 실험에서 일상적인 생산성을 지원하는 에이전트 배포로 전환하는 데 도움이 됩니다.
이 기능은 개별 사용 사례에만 국한되지 않으며, 조직은 이를 통해 팀, 워크플로 및 산업 전반에 걸쳐 적용할 수 있는 반복 가능한 엔터프라이즈 패턴을 구현할 수 있습니다.
기존에 팀은 올바른 문서를 검색하고, 버전을 검증하고, 컨텍스트를 통합하는 데 상당한 시간을 소모했습니다. MCP 연결 에이전트를 사용하면 다음으로 전환할 수 있습니다.
그 결과, 수작업을 줄이고 더 빠른 결과를 얻을 수 있습니다.
엔터프라이즈 작업이 단일 시스템에서 이루어지는 경우는 거의 없지만, 대다수의 AI 도구는 그러한 방식으로 작동합니다. 표준화된 인터페이스를 통해 에이전트를 Box 콘텐츠에 연결함으로써 조직은 다음을 수행할 수 있습니다.
이를 통해 에이전트가 단순히 지원하는 데 그치지 않고 시스템 전반에서 작업을 오케스트레이션하는 보다 원활한 경험이 제공됩니다.
엔터프라이즈 콘텐츠는 끊임없이 진화하고 있지만, 기존의 자동화는 정적이거나 오래된 데이터에 의존하는 경우가 많습니다. Box 콘텐츠에 대한 안전한 실시간 액세스를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
이는 오래된 정보로 인해 위험이 발생할 가능성이 높은 환경에서 특히 중요합니다.
초기의 AI 작업은 대부분 개인의 생산성에 중점을 두었지만, MCP를 통한 연결성은 조직 전반의 가치를 실현합니다.
이 패턴은 표준화되어 있으므로, 여러 기능에서 복제하여 개별적된 이점을 확장가능한 혁신으로 전환할 수 있습니다.
이러한 모든 시나리오에서 가치는 동일한 방식으로 배가됩니다. 즉, 에이전트는 컨텍스트에서 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 데이터에 안전하게 액세스하고 이에 따라 조치를 취할 수 있을 때 훨씬 더 유용해집니다.
watsonx Orchestrate Agent Catalog에서 Box MCP 서버를 사용할 수 있게 된 것은 보다 연결되고 안전하며 생산적인 에이전트 경험을 향한 중요한 발전입니다. 고객은 Box의 콘텐츠 파운데이션과 watsonx Orchestrate의 오케스트레이션, 모니터링, 제어 및 관리 카탈로그 기능을 함께 활용하여 일상적인 업무의 현실에 기반한 에이전트를 구축할 수 있습니다.