이번 출시는 중요한 순간에 이루어졌습니다. AI 에이전트를 구축하는 것이 비교적 쉬워졌지만, 대부분의 이니셔티브는 통합 불편, 데이터 접근 병목 현상 및 보안 문제로 인해 시범 단계를 넘는 데 어려움을 겪고 있습니다.

그 결과 아키텍처상의 긴장감이 고조되고 있습니다. 에이전트는 만들기는 쉽지만 엔터프라이즈 데이터에 안전하게 연결할 수 없는 경우 대규모로 운영하기가 어렵습니다. 따라서 에이전틱 AI를 도입하는 조직이 가장 먼저 해야 할 일은 기존 시스템을 교체하지 않고도 에이전트를 실제 엔터프라이즈 콘텐츠 및 데이터에 빠르고 안전하게 연결하는 것입니다.

watsonx Orchestrate의 Box MCP 서버는 이러한 문제를 정확히 해결하도록 설계되었습니다. 즉, 에이전트가 복잡한 통합 없이도 Box 콘텐츠에 안전하게 액세스하고 추론하여 조치를 취할 수 있습니다. MCP를 통해 Box의 콘텐츠 기능을 watsonx Orchestrate 에코시스템에 도입함으로써 고객은 첫날부터 실제 작업을 지원할 준비가 되어 있으며 엔터프라이즈의 지식에 기반한 에이전트라는 새로운 생산성 이점을 얻을 수 있습니다.