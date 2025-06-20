2025년 6월 20일
Direct Link 팀은 Direct Link Dedicated에 대한 MACsec(Media Access Control security) 기능의 정식 출시를 발표하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. MACsec은 하드웨어 기반 암호화를 제공하여 고대역폭 애플리케이션에 대한 지연 시간 최소화와 높은 처리량을 보장합니다. 출시 예정 날짜는 2025년 6월 1일이며, 토론토, 몬트리올, 댈러스와 워싱턴 DC에 가장 먼저 출시됩니다.
IBM Cloud Direct Link Dedicated for VPC는 고객의 온프레미스 인프라와 IBM Cloud VPC 및 기존 인프라 간 고속 OSI 레이어 3 직접 연결을 제공하여 짧은 지연 시간과 최대 10Gbps의 처리량을 제공합니다. 근처에 코로케이션 시설이 있는 기업 또는 고객 회로를 관리하는 서비스 제공업체를 위해 설계된 이 광섬유 기반의 싱글 테넌트 솔루션은 안전하고 원활한 하이브리드 클라우드 연결을 보장합니다.
MACsec은 ARP 및 DHCP와 같은 컨트롤 플레인 프로토콜을 포함한 모든 이더넷 트래픽을 보호합니다. MACsec은 로컬 이더넷 링크에 대한 세분화된 성능 보안을 제공하는 데 탁월합니다. 이외에도 다음과 같은 이점이 있습니다.
이 계층 2 네트워크 표준(IEEE 802.1AE)은 몇 가지 주요 메커니즘을 통해 이더넷 연결 장치를 강화합니다.
이 기능은 구성 가능한 MACsec 정책을 기본 CAK 및 선택적 폴백 CAK와 함께 제공합니다. 폴백 CAK는 백업 역할을 하여 피어 간 기본 CAK와 이름 또는 시크릿 불일치가 발생하는 경우 MACsec 세션을 보호합니다. CAK 시크릿은 고객의 HPCS 인스턴스 내에 HPCS(Hyper Protect Crypto Services) 키 자원으로 안전하게 저장됩니다. 피어에 MACsec 정책 및 CAK가 구성되면 직접 링크가 MACsec 세션을 시작하여 고객의 MACsec 지원 디바이스와 IBM 간 교환되는 데이터 프레임을 보호합니다.
MACsec 커버리지는 현재의 위치를 넘어 계속 확장될 것입니다. 모든 새로운 Direct Link 스위치 설치는 MACsec을 지원합니다. 향후 수명이 있는 여러 기본 CAK이 지원될 예정이므로, 고객은 CAK 순환을 미리 구성할 수 있습니다.
기간 한정 프로모션 코드 VPC1000을 사용하세요. 1,000달러(USD) 상당의 무료 IBM Cloud 크레딧을 받아 IBM Cloud Direct Link Dedicated 여정을 시작할 수 있습니다.