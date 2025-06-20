이 계층 2 네트워크 표준(IEEE 802.1AE)은 몇 가지 주요 메커니즘을 통해 이더넷 연결 장치를 강화합니다.

원본 인증: 피어 MACsec 디바이스는 이름과 시크릿으로 구성된 CAK(Connectivity Association Key)를 사용해 서로를 인증하며, 둘 모두 피어 간 정확히 일치해야 합니다.

이 기능은 구성 가능한 MACsec 정책을 기본 CAK 및 선택적 폴백 CAK와 함께 제공합니다. 폴백 CAK는 백업 역할을 하여 피어 간 기본 CAK와 이름 또는 시크릿 불일치가 발생하는 경우 MACsec 세션을 보호합니다. CAK 시크릿은 고객의 HPCS 인스턴스 내에 HPCS(Hyper Protect Crypto Services) 키 자원으로 안전하게 저장됩니다. 피어에 MACsec 정책 및 CAK가 구성되면 직접 링크가 MACsec 세션을 시작하여 고객의 MACsec 지원 디바이스와 IBM 간 교환되는 데이터 프레임을 보호합니다.