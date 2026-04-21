Azure 클라우드를 위한 자율형 보안: 정책 의도와 실제 적용 간의 격차 해소

Microsoft Azure 환경에서 워크로드, 인프라 및 권한의 보안은 궁극적으로 Azure Policy, Microsoft Defender for Cloud 또는 Azure RBAC 구성을 통해 적용됩니다. 그리고 대규모 환경에서의 구성은 종종 문제가 발생하는 지점입니다.

대부분의 조직에는 이미 잘 정의된 보안 정책이 있습니다. 많은 기업이 Azure Policy와 같은 Azure 네이티브 제어를 도입했습니다. 그러나 신속한 리소스 공급, 일관되지 않은 정책 변환 또는 구독 및 지역 전반의 구성 편차로 인해 정책 의도와 실제 적용 간의 격차는 여전히 큽니다.

그 결과 어떻게 될까요? 잘못된 구성이 지속되고, 규정 준수는 특정 시점에 그치며, 보안팀은 예방이 아닌 사후 대응에 급급하게 됩니다. IBM의 Autonomous Security for Cloud(ASC) for Azure는 바로 이러한 격차를 해소하기 위해 설계되었습니다.