Azure 클라우드를 위한 자율형 보안: 정책 의도와 실제 적용 간의 격차 해소

IBM의 Autonomous Security for Cloud(ASC)는 해당 모델로의 전환을 의미하며, Azure Policy가 더 이상 단순히 구성되는 수준에 그치지 않고 지속적으로 생성되고 최적화되는 방식을 반영합니다.
Microsoft Azure 환경에서 워크로드, 인프라 및 권한의 보안은 궁극적으로 Azure Policy, Microsoft Defender for Cloud 또는 Azure RBAC 구성을 통해 적용됩니다. 그리고 대규모 환경에서의 구성은 종종 문제가 발생하는 지점입니다.
대부분의 조직에는 이미 잘 정의된 보안 정책이 있습니다. 많은 기업이 Azure Policy와 같은 Azure 네이티브 제어를 도입했습니다. 그러나 신속한 리소스 공급, 일관되지 않은 정책 변환 또는 구독 및 지역 전반의 구성 편차로 인해 정책 의도와 실제 적용 간의 격차는 여전히 큽니다.
그 결과 어떻게 될까요? 잘못된 구성이 지속되고, 규정 준수는 특정 시점에 그치며, 보안팀은 예방이 아닌 사후 대응에 급급하게 됩니다. IBM의 Autonomous Security for Cloud(ASC) for Azure는 바로 이러한 격차를 해소하기 위해 설계되었습니다.
ASC는 Azure에서 보안 정책이 운영되는 방식을 근본적으로 변화시킵니다. ASC는 수동으로 해석하고 작성해야 하는 정적인 정책 정의에 의존하는 대신 생성형 AI와 실제 데이터를 활용하여 다음을 수행합니다.
이는 보안이 더 이상 방대한 정책 라이브러리를 수동으로 유지 관리하는 데 의존하지 않음을 의미합니다. 대신, 정책 이니셔티브는 실제 클라우드 상황에 따라 지속적으로 생성, 개선 및 시행됩니다.
ASC는 다음 세 가지 핵심 기능을 아우르는 지속적인 제어 루프로 작동합니다.
그 결과, 정책이 구식이 되는 대신 환경 변화에 따라 진화하는 자체 업데이트형 Azure Policy 프레임워크가 구축됩니다.
ASC를 통해 조직은 다음을 활용하여 사후 대응형 거버넌스에서 사전 예방적 제어 방식으로 전환할 수 있습니다.
가장 중요한 점은 Azure에 배포된 모든 리소스가 최신이고 관련성이 있으며 적용되는 정책에 의해 관리되도록 보장한다는 것입니다.
ASC는 이러한 모델로의 전환을 보여주며, Azure Policy가 단순히 설정되는 데 그치지 않고 지속적으로 생성되고 최적화되는 방식으로 운영됩니다.현대 클라우드 환경에서 보안은 올바른 정책을 정의하는 것뿐만 아니라, 해당 정책이 항상 적용되도록 보장하는 것이기 때문입니다.