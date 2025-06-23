Agentic AI의 미래를 준비할 수 있는 도구, IBM API Connect의 API 에이전트 정식 출시

2025년 6월 23일
올해 5월 THINK에서 출시된 기능인 IBM API Connect의 API 에이전트가 정식 출시되었음을 알려드립니다.
API 에이전트는 에이전트 시대의 비즈니스를 지원하기 위한 IBM 여정의 중요한 순간입니다. 이번 출시를 통해 오늘날의 AI 기반 환경에 필요한 인텔리전스와 유연성을 갖춘 API를 구축, 관리 및 확장할 수 있는 툴을 조직에 제공한다는 목표에 더 가까워졌습니다.
IBM에서는 API 개발팀의 진화하는 요구와 AI 에이전트의 부상을 충족하기 위해 API 에이전트를 설계했습니다. API 연결 플랫폼과 기업의 API 자산에 대해 학습된 지능형 어시스턴트 역할을 하는 API 에이전트는 사용자의 환경과 의도를 모두 이해하여, 자연어 프롬프트를 완전히 관리되는 프로덕션 지원 API로 변환합니다. 팀이 디자인 우선 접근 방식을 따르든, 코드 우선 방식을 따르든, API 에이전트는 워크플로에 적응하여 배포를 가속화하는 동시에, 스프롤을 줄이고 거버넌스를 시행하며 API 품질을 개선합니다.
THINK에서 처음으로 선보인 이 새로운 기능은 이후 IBM 고객 기반 전체의 큰 관심을 모았습니다. 공개 미리 보기 기간 동안 은행에서 식료품 생산에 이르기까지 다양한 산업 분야의 조직이 그 영향을 빠르게 인식했습니다.
얼리 어답터들은 API 수명 주기의 주요 단계를 간소화하고 가속화하는 API 에이전트의 기능을 강조했습니다. 특히 거버넌스 규칙에 대한 AI 기반 검증을 통해 팀은 거버넌스 정책을 보다 일관성 있게 시행하여 수동 오버헤드를 줄이고 규정 준수를 개선할 수 있었습니다. 자동화된 스캐폴딩은 첫 API 생성 시간을 크게 단축했으며, 내장된 테스트 생성은 효율성과 배포 시간 측면에서 눈에 띄는 차이를 만들었습니다.
전반적으로 고객 피드백은 일관되게 '에이전트가 복잡성을 줄이고 생산성을 높이며, 고품질의 잘 관리된 API를 더 빠르게 제공할 수 있게 해준다'는 것이었습니다.
API 검색, 생성, 테스트, API 거버넌스 지원 등 API Management 작업을 자율적으로 계획하고 실행하는 것 외에도, GA 릴리스는 API 에이전트를 통한 코드 배포라는 또 다른 주요 개선 사항으로 이 모멘텀을 이어갑니다.
사용자는 에이전트에 마이크로 서비스를 배포하라는 프롬프트를 표시할 수 있으며, 에이전트는 무료 임시 IBM Code Engine 인스턴스에 애플리케이션을 자동으로 배포합니다. 배치 후 에이전트는 API를 API Connect에 게시하고 라이프사이클을 관리할 수 있습니다.
AI 에이전트는 여행을 예약하고, 물류를 관리하고, 서비스를 통합하는 등 사용자 대신 점점 더 많은 행동을 하게 될 것입니다. 따라서 API는 검색 가능하고 재사용이 가능하며 설계에 따라 관리되어야 합니다. API 에이전트는 이 문제를 자신 있게 해결합니다. API 에이전트는 모든 작업을 처음부터 다시 하는 대신 먼저 기존 API 카탈로그를 확인하여 불필요한 중복을 방지하고 API 확산을 관리하도록 돕습니다. 또한 처음부터 API를 회사 표준에 맞게 유지하여 잠재적인 문제를 조기에 포착하고 라이프사이클 전체에 걸쳐 모범 사례를 따릅니다.
API 에이전트는 API 생성 및 관리의 근본적인 변화를 의미합니다. 이는 단순히 자동화의 점진적인 단계가 아니라, 지능적이고 적응력이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 API 에코시스템으로의 전환을 의미합니다. API 에이전트를 사용하면 팀은 흐름을 유지하고 혁신에 집중하며, AI 기반 미래에 대비할 수 있는 API를 제공할 수 있습니다.
API Agent는 이제 모든 IBM API Connect 고객에게 제공되므로, 오늘부터 API Connect 환경에서 사용할 수 있습니다. 모든 통합 시나리오에서 통일된 경험을 원하는 기업의 경우, 새로 출시된 IBM WebMethods Hybrid Integration의 기능으로 API 에이전트를 사용할 수도 있습니다. IBM webMethods Hybrid Integration은 온프레미스 및 멀티클라우드 환경 전반에서 다양한 통합 패턴을 포괄적으로 개발, 배포, 관리 및 모니터링하기 위한 플랫폼입니다.
점점 더 에이전트가 많아지는 세상에서 API 에이전트가 어떻게 더 스마트하게 구축하고, 더 잘 관리하고, 더 빠르게 움직일 수 있는지 자세히 알아보고 싶다면 라이브 데모에 등록하거나 30일 무료 평가판을 요청하세요.