Agentic AI의 미래를 준비할 수 있는 도구, IBM API Connect의 API 에이전트 정식 출시

IBM에서는 API 개발팀의 진화하는 요구와 AI 에이전트의 부상을 충족하기 위해 API 에이전트를 설계했습니다. API 연결 플랫폼과 기업의 API 자산에 대해 학습된 지능형 어시스턴트 역할을 하는 API 에이전트는 사용자의 환경과 의도를 모두 이해하여, 자연어 프롬프트를 완전히 관리되는 프로덕션 지원 API로 변환합니다. 팀이 디자인 우선 접근 방식을 따르든, 코드 우선 방식을 따르든, API 에이전트는 워크플로에 적응하여 배포를 가속화하는 동시에, 스프롤을 줄이고 거버넌스를 시행하며 API 품질을 개선합니다.

THINK에서 처음으로 선보인 이 새로운 기능은 이후 IBM 고객 기반 전체의 큰 관심을 모았습니다. 공개 미리 보기 기간 동안 은행에서 식료품 생산에 이르기까지 다양한 산업 분야의 조직이 그 영향을 빠르게 인식했습니다.

얼리 어답터들은 API 수명 주기의 주요 단계를 간소화하고 가속화하는 API 에이전트의 기능을 강조했습니다. 특히 거버넌스 규칙에 대한 AI 기반 검증을 통해 팀은 거버넌스 정책을 보다 일관성 있게 시행하여 수동 오버헤드를 줄이고 규정 준수를 개선할 수 있었습니다. 자동화된 스캐폴딩은 첫 API 생성 시간을 크게 단축했으며, 내장된 테스트 생성은 효율성과 배포 시간 측면에서 눈에 띄는 차이를 만들었습니다.

전반적으로 고객 피드백은 일관되게 '에이전트가 복잡성을 줄이고 생산성을 높이며, 고품질의 잘 관리된 API를 더 빠르게 제공할 수 있게 해준다'는 것이었습니다.