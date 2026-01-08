APAC AI Outlook 2026: 새로운 수익 창출원으로서 AI의 비약적 도약 예고

IBM 기업가치연구소(IBV)와의 협업을 통해 발간된 신규 보고서인 'APAC AI Outlook 2026: 산업 전반으로 전이 가능한 가치'는 금융, 제조, 통신, 에너지, 공공 서비스 부문 등 14개 우수 선도 조직의 리더들과의 인터뷰를 바탕으로 향후 AI 리더십을 정의할 요인들을 조명했습니다.

가장 시급하게 부상하는 우선순위는 명확합니다. AI가 효율성을 높이는 툴에서 성장을 위한 전략적 동인으로 진화하고 있다는 점입니다. 조직은 이제 점진적인 성과에 안주하지 않습니다. 새로운 수익원을 창출하고 고객 참여를 재설계할 뿐만 아니라 신제품을 개발하고 비즈니스 에코시스템 전반에서 차별화된 가치를 창출하기 위해 AI를 적극 도입하고 있습니다.