APAC AI Outlook 2026: 새로운 수익 창출원으로서 AI의 비약적 도약 예고
이번 신규 IBM 보고서는 아시아 태평양 지역의 선도 기업들이 실험적 파일럿 단계를 넘어 AI 기반의 비즈니스 모델 혁신으로 전환하는 방식을 보여줍니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)와의 협업을 통해 발간된 신규 보고서인 'APAC AI Outlook 2026: 산업 전반으로 전이 가능한 가치'는 금융, 제조, 통신, 에너지, 공공 서비스 부문 등 14개 우수 선도 조직의 리더들과의 인터뷰를 바탕으로 향후 AI 리더십을 정의할 요인들을 조명했습니다.
가장 시급하게 부상하는 우선순위는 명확합니다. AI가 효율성을 높이는 툴에서 성장을 위한 전략적 동인으로 진화하고 있다는 점입니다. 조직은 이제 점진적인 성과에 안주하지 않습니다. 새로운 수익원을 창출하고 고객 참여를 재설계할 뿐만 아니라 신제품을 개발하고 비즈니스 에코시스템 전반에서 차별화된 가치를 창출하기 위해 AI를 적극 도입하고 있습니다.
지난 수년간 APAC 지역의 기업들은 AI를 주로 생산성 향상을 위한 수단으로 간주해 왔습니다. 하지만 이제 시장의 판도가 바뀌고 있습니다. 최근 IBV 연구에 따르면 조직의 64%가 고객 가치와 매출 성장에 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 핵심 비즈니스 기능으로 AI 투자를 전환하고 있습니다. 또한 2026년까지 글로벌 경영진의 95%는 생성형 AI 이니셔티브가 최소한 부분적으로 스스로 재원을 조달할 수 있을 것으로 기대하고 있으며 이는 AI가 산업 전반에 걸쳐 수익원을 확장하고 있음을 보여줍니다.
이처럼 비용 절감에서 가치 창출로의 인식 전환은 APAC 지역 내 차세대 혁신의 기반이 되고 있습니다. 조직은 목적성과 확장성 그리고 거버넌스를 핵심에 두고 AI를 설계함으로써 완전히 새로운 비즈니스 아키텍처를 구축하기 위한 발판을 마련하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 AI 여정에서 중대한 전환점에 진입하고 있습니다. 본 보고서에서 다룬 5개 산업 전반에서 비즈니스 리더들은 매우 차별화된 방식으로 AI를 현업에 적용하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이들 전략에는 새로운 수익원 확보라는 공통된 지향점이 자리 잡고 있습니다.
이번 보고서는 산업별 트렌드를 넘어 2026년까지 APAC 지역의 AI 성숙도를 좌우할 5가지 근본적인 전환을 강조합니다.
본 보고서에는 BharatGen, C-Metric, Delta Electronics, EastWest Bank, 경기도의회, IOH, MGEN, MBRDI, Neurogaint System, Pronto Software, PSSLAI, Stretch 365, Telkom, TruCarbon 등 다양한 조직의 인사이트와 사례를 담고 있습니다. 이들의 경험은 AI가 비즈니스 우선순위와 일치하고 강력한 거버넌스의 지원 아래 워크플로에 전략적으로 통합될 때 비로소 성공적인 규모의 확장이 가능하다는 공통된 패턴을 보여줍니다.
이 보고서의 가장 중요한 인사이트 중 하나는 AI를 통해 축적된 지식과 워크플로 및 모델이 산업 간에 유연하게 이전될 수 있다는 전이 가능한 가치의 등장입니다. 이를 통해 조직은 처음부터 다시 만드는 대신 기존 개발 경로를 뛰어넘을 수 있어 AI 성숙도가 가속화됩니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
이러한 산업 간 가치 전이는 APAC 지역의 핵심 경쟁력으로 빠르게 자리 잡고 있습니다. 기업은 AI를 핵심 비즈니스 모델에 통합함으로써 새로운 수익원을 창출하고 대규모 혁신을 가속화하고 있습니다. APAC 지역에서 가장 주목할 점은 AI 혁신이 더 이상 특정 산업 영역에 국한되지 않는다는 사실입니다. 한 분야의 획기적인 성과가 다른 분야의 발전을 이끄는 영감이 되고 있습니다. 이처럼 산업 전반에 걸쳐 전이되는 가치는 지역 전체의 AI 성숙도를 높이고 기업이 기존의 발전 주기를 단축하며 도약하는 데 도움을 줄 것입니다.
APAC 지역의 AI 미래는 기술 그 자체뿐 아니라 조직이 이를 어떻게 배포하고 활용하느냐에 달려 있습니다. 향후 2년은 AI를 체계적으로 확장하고 거버넌스에 기반한 설계와 명확한 방향성을 통해 성장을 추구하는 기업이 그 결실을 거두게 될 것입니다.
APAC AI Outlook 2026 보고서가 명시하듯 APAC 지역은 단순히 AI를 도입하는 수준을 넘어 전 세계 AI 리더십의 표준을 만들어가고 있습니다.