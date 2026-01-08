인공지능

APAC AI Outlook 2026: 새로운 수익 창출원으로서 AI의 비약적 도약 예고

이번 신규 IBM 보고서는 아시아 태평양 지역의 선도 기업들이 실험적 파일럿 단계를 넘어 AI 기반의 비즈니스 모델 혁신으로 전환하는 방식을 보여줍니다.

게시일 2026년 01월 8일
앞면에 APAC AI Outlook 2026 문구가 적힌 연하늘색 인쇄 보고서 두 권의 디지털 일러스트레이션

IBM 기업가치연구소(IBV)와의 협업을 통해 발간된 신규 보고서인 'APAC AI Outlook 2026: 산업 전반으로 전이 가능한 가치'는 금융, 제조, 통신, 에너지, 공공 서비스 부문 등 14개 우수 선도 조직의 리더들과의 인터뷰를 바탕으로 향후 AI 리더십을 정의할 요인들을 조명했습니다.

가장 시급하게 부상하는 우선순위는 명확합니다. AI가 효율성을 높이는 툴에서 성장을 위한 전략적 동인으로 진화하고 있다는 점입니다. 조직은 이제 점진적인 성과에 안주하지 않습니다. 새로운 수익원을 창출하고 고객 참여를 재설계할 뿐만 아니라 신제품을 개발하고 비즈니스 에코시스템 전반에서 차별화된 가치를 창출하기 위해 AI를 적극 도입하고 있습니다.

새로운 과제: 효율성을 넘어 성장을 위한 AI

지난 수년간 APAC 지역의 기업들은 AI를 주로 생산성 향상을 위한 수단으로 간주해 왔습니다. 하지만 이제 시장의 판도가 바뀌고 있습니다. 최근 IBV 연구에 따르면 조직의 64%가 고객 가치와 매출 성장에 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 핵심 비즈니스 기능으로 AI 투자를 전환하고 있습니다. 또한 2026년까지 글로벌 경영진의 95%는 생성형 AI 이니셔티브가 최소한 부분적으로 스스로 재원을 조달할 수 있을 것으로 기대하고 있으며 이는 AI가 산업 전반에 걸쳐 수익원을 확장하고 있음을 보여줍니다.

이처럼 비용 절감에서 가치 창출로의 인식 전환은 APAC 지역 내 차세대 혁신의 기반이 되고 있습니다. 조직은 목적성과 확장성 그리고 거버넌스를 핵심에 두고 AI를 설계함으로써 완전히 새로운 비즈니스 아키텍처를 구축하기 위한 발판을 마련하고 있습니다.

APAC의 AI 환경을 재편하는 5대 산업 트렌드

아시아 태평양 지역은 AI 여정에서 중대한 전환점에 진입하고 있습니다. 본 보고서에서 다룬 5개 산업 전반에서 비즈니스 리더들은 매우 차별화된 방식으로 AI를 현업에 적용하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이들 전략에는 새로운 수익원 확보라는 공통된 지향점이 자리 잡고 있습니다.

  1. 금융 산업에서는 AI가 새로운 금융 모델을 이끄는 성장 동력으로 자리 잡고 있습니다. APAC 전역의 은행들은 금융 경험을 혁신하고 비전통적인 수익원을 발굴하기 위해 AI를 적극 도입하고 있습니다. 예측 기반의 리스크 관리 및 컴플라이언스 역량이 결합된 임베디드 금융은 기존 뱅킹의 영역을 넘어선 새로운 서비스 계층을 형성하고 있습니다. AI 기반 슈퍼 앱을 통해 제공되는 초개인화 대화형 인터페이스는 고객과 소통 방식을 새롭게 정의하고 있습니다. 동시에 에이전틱 메쉬 아키텍처는 금융 기관이 핵심 업무 흐름을 중단하지 않고도 레거시 시스템을 현대화할 수 있도록 돕고 있습니다.
  2. 제조 분야는 더 스마트하고 깨끗하며 유연한 생산 체계로 진화하고 있습니다. AI 기반 디지털 트윈은 실시간 최적화, 예측 기반의 자율 운영 그리고 대규모 제품 개인화를 실현하고 있습니다. 또한 제조업체들은 탄소 배출을 추적하고 에너지 소비를 최적화하며 공급업체들이 환경 보호 약속을 이행하도록 관리하는 AI 기반의 지속 가능한 공급망 에코시스템을 구축함으로써 지속 가능성을 측정 가능한 경제적 이점으로 전환하고 있습니다.
  3. 통신 업계에서는 AI 네이티브 운영사의 등장이 두드러지고 있습니다. 통신사들은 자가 운영형 네트워크의 신경계 역할을 하는 에이전틱 AI 운영 계층을 구축하고 있습니다. AI 기반의 데이터 수익화 에코시스템은 새로운 수익 창출원으로 부상하고 있으며 AI 네이티브 5G는 IoT, 몰입형 경험, 클라우드 게임, 자율 주행 시스템 전반에서 새로운 가치를 창출하고 있습니다. APAC 통신 사업자들은 타 산업 분야에서 벤치마킹하기 시작한 혁신적인 모델들을 선구적으로 제시하고 있습니다.
  4. 에너지 산업의 순 배출량 제로 전환에서도 AI가 핵심적인 동력이 되고 있습니다. 에너지 기업들은 점차 복잡해지는 전력망을 안정화하고 재생 에너지를 통합하며 자산 효율성을 높여 운영 전반의 탄소 배출을 줄이는 데 AI를 활용하고 있습니다. 특히 워크로드 및 하드웨어 최적화에 집중된 그린 AI의 발전은 에너지 집약도를 낮추고 더 깨끗한 에너지 전환 경로를 설계하는 데 기여하고 있습니다.
  5. 공공 부문은 더 스마트하고 접근성이 높으며 신뢰할 수 있는 서비스를 지향하고 있습니다. APAC 전역의 정부 기관들은 민주화된 AI 도입을 통해 교육, 의료, 재정 지원, 농업에 이르기까지 핵심 공공 서비스에 대한 접근성을 넓혀가고 있습니다. 이와 동시에 강화된 거버넌스 프레임워크는 투명성과 설명 가능성 및 책임성을 확보함으로써 공공 서비스에 대한 신뢰를 높이고 있습니다.

향후 2년을 정의할 5가지 핵심적 AI 변화

이번 보고서는 산업별 트렌드를 넘어 2026년까지 APAC 지역의 AI 성숙도를 좌우할 5가지 근본적인 전환을 강조합니다.

  1. AI의 인터넷화가 진행되면서 생성형 AI와 에이전틱 AI는 클라우드나 인터넷처럼 핵심 인프라로 자리 잡고 있습니다. 이에 따라 APAC 기업들은 중앙 집중형 데이터 센터에서 벗어나 스마트폰, IoT 및 엣지 디바이스 전반에서 모델이 학습하는 분산형 프라이버시 우선 에코시스템으로 이동하고 있습니다. 온디바이스 추론, 지속성 메모리 및 프라이버시 중심 설계는 AI 도입을 확산하고 대규모 확장의 장벽을 낮추고 있습니다.
  2. AI가 성장의 승수 역할을 하기 시작했습니다. 효율성 증대도 중요하지만 이제는 출발점에 불과합니다. 선도 기업들은 AI를 성장 승수로 인식할 뿐만 아니라 이를 통해 비즈니스 모델을 재구성하고 신제품을 만들며 차별화된 시장 지위를 확보하고 있습니다. AI는 수익원을 확장하는 동시에 수익률을 극대화하는 자급자족형 투자 모델로 자리잡고 있습니다.
  3. 신뢰할 수 있는 AI가 가져다주는 투자 수익률(ROI) 또한 명확해지고 있습니다. 윤리와 거버넌스에 대한 투자가 비즈니스 성과의 직접적인 동력이 된다는 사실이 증명되고 있기 때문입니다. 보고서에 따르면 AI 윤리 관련 지출과 AI 기반 이익 사이에는 뚜렷한 정(+)의 상관관계가 있음을 보여줍니다. 투명성, 공정성 및 책임성을 바탕으로 책임 있는 AI를 우선시하는 조직일수록 더 높은 수익과 더 낮은 운영 리스크를 달성하고 있습니다.
  4. 소버린 AI가 본격화되면서 APAC 지역에서는 자국 기반 AI 모델과 주권형 인프라가 빠르게 부상하고 있습니다. 이들 모델은 현지 언어와 문화적 맥락, 규제 요구 및 국가 안보 요건에 맞게 설계되어 다양한 인구 집단을 포괄하는 포용성과 활용도를 높이고 있습니다.
  5. 새로운 우위를 점할 영역으로 양자 컴퓨팅과 AI의 결합이 떠오르고 있습니다. 양자 컴퓨팅이 기존 방식의 한계를 넘어서는 ‘양자 우위’ 단계에 가까워짐에 따라 AI 학습, 최적화 및 시뮬레이션 속도는 비약적으로 빨라질 전망입니다. 결과적으로 AI는 양자 알고리즘을 최적화하고 오류 수정 및 자원 할당을 고도화하는 데 기여하고 있습니다. 특히 양자 컴퓨팅 시대를 준비하는 기업들은 다자간 에코시스템에 참여할 가능성이 3배 더 높게 나타났으며 이는 새로운 기술의 영역에서 협업이 얼마나 중요한지를 잘 보여줍니다.

APAC 선도 혁신 기업들의 모범 사례

본 보고서에는 BharatGen, C-Metric, Delta Electronics, EastWest Bank, 경기도의회, IOH, MGEN, MBRDI, Neurogaint System, Pronto Software, PSSLAI, Stretch 365, Telkom, TruCarbon 등 다양한 조직의 인사이트와 사례를 담고 있습니다. 이들의 경험은 AI가 비즈니스 우선순위와 일치하고 강력한 거버넌스의 지원 아래 워크플로에 전략적으로 통합될 때 비로소 성공적인 규모의 확장이 가능하다는 공통된 패턴을 보여줍니다.

산업 전반으로 전이 가능한 가치: APAC의 AI 성장 가속기

이 보고서의 가장 중요한 인사이트 중 하나는 AI를 통해 축적된 지식과 워크플로 및 모델이 산업 간에 유연하게 이전될 수 있다는 전이 가능한 가치의 등장입니다. 이를 통해 조직은 처음부터 다시 만드는 대신 기존 개발 경로를 뛰어넘을 수 있어 AI 성숙도가 가속화됩니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

  • 통신에서 제조로: 통신사가 선구적으로 도입한 예측 기반 '서비스형' 모델은 제조업체가 장비 유지보수를 중심으로 지속적인 수익 구조를 구축하도록 돕고 있습니다.
  • 금융에서 리테일로: 소매업체는 은행 수준의 AI 리스크 모델을 도입해 선구매 후결제(BNPL)와 같은 임베디드 금융 서비스를 제공함으로써 높은 수익률과 고객 유지력을 높이고 있습니다.
  • 리테일에서 금융으로: 은행은 유통 업계의 정교한 초개인화 전략을 도입해 단순한 금융 기관을 넘어 고객의 라이프스타일 파트너로 거듭나고 있습니다.
  • 통신에서 공공으로: 정부 기관은 통신 분야의 디지털 트윈과 AI 분석 기법을 활용하여 도시 계획, 교통 관리 및 스마트 시티 구현을 고도화하고 있습니다.

이러한 산업 간 가치 전이는 APAC 지역의 핵심 경쟁력으로 빠르게 자리 잡고 있습니다. 기업은 AI를 핵심 비즈니스 모델에 통합함으로써 새로운 수익원을 창출하고 대규모 혁신을 가속화하고 있습니다. APAC 지역에서 가장 주목할 점은 AI 혁신이 더 이상 특정 산업 영역에 국한되지 않는다는 사실입니다. 한 분야의 획기적인 성과가 다른 분야의 발전을 이끄는 영감이 되고 있습니다. 이처럼 산업 전반에 걸쳐 전이되는 가치는 지역 전체의 AI 성숙도를 높이고 기업이 기존의 발전 주기를 단축하며 도약하는 데 도움을 줄 것입니다.

앞으로의 방향

APAC 지역의 AI 미래는 기술 그 자체뿐 아니라 조직이 이를 어떻게 배포하고 활용하느냐에 달려 있습니다. 향후 2년은 AI를 체계적으로 확장하고 거버넌스에 기반한 설계와 명확한 방향성을 통해 성장을 추구하는 기업이 그 결실을 거두게 될 것입니다.

APAC AI Outlook 2026 보고서가 명시하듯 APAC 지역은 단순히 AI를 도입하는 수준을 넘어 전 세계 AI 리더십의 표준을 만들어가고 있습니다.

APAC AI Outlook 2026 전문 읽기

Juhi McClelland

Managing Partner

IBM Consulting Asia Pacific