조직이 AI 실험 단계를 넘어 실제 운영 환경에 AI를 배포하기 시작하면서, 에이전트 간 조율이 중요해지고 있습니다. AI 에이전트는 개별적으로 작동할 때보다 시스템, 팀, 프로세스 전반에서 함께 연계되어 작동할 때 더 큰 가치를 제공합니다.

Watsonx Orchestrate는 이러한 조정을 가능하게 하기 위해 만들어졌습니다. 이 솔루션은 내장된 거버넌스, 모니터링 및 제어 기능을 통해 AI 에이전트가 기업 워크플로 내에서 협업할 수 있도록 하는 오케스트레이션 계층을 제공합니다. 이를 통해 에이전트 주도형 작업이 투명하고, 감사 가능하며, 조직 정책에 부합하도록 보장합니다.

이 이커머스 파일럿 프로그램은 watsonx Orchestrate를 연구 및 데이터 접근부터 영업 인텔리전스 및 고객 참여에 이르기까지 일반적인 기업 요구 사항을 해결하는 엄선된 AI 에이전트 세트와 결합하여, 고객이 에이전틱 AI를 더 빠르고 자신 있게 활용할 수 있도록 지원합니다.