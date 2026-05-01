IBM은 고객이 파트너가 구축한 AI 에이전트를 IBM.com에서 직접 구매하고 선택할 수 있는 기간 한정 이커머스 파일럿을 출시합니다. 이 파일럿은 watsonx Orchestrate 구독과 함께 번들로 제공됩니다.
고객은 처음으로 IBM 제품 사이트에서 단일 통합 구매 환경을 통해 엄선된 엔터프라이즈용 에이전트를 검색하고 구매해 바로 사용할 수 있습니다.
이 파일럿은 조직이 에이전틱 AI를 도입할 때 직면하는 가장 큰 과제 중 하나인 '평가 단계에서 운영 단계로의 신속한 전환'에 따른 마찰을 해소합니다. 고객은 여러 공급업체, 계약 및 온보딩 절차를 거칠 필요 없이, 도입 첫날부터 실제 비즈니스 워크플로 내에서 바로 운영 가능한 검증된 AI 에이전트에 접근할 수 있습니다.
조직이 AI 실험 단계를 넘어 실제 운영 환경에 AI를 배포하기 시작하면서, 에이전트 간 조율이 중요해지고 있습니다. AI 에이전트는 개별적으로 작동할 때보다 시스템, 팀, 프로세스 전반에서 함께 연계되어 작동할 때 더 큰 가치를 제공합니다.
Watsonx Orchestrate는 이러한 조정을 가능하게 하기 위해 만들어졌습니다. 이 솔루션은 내장된 거버넌스, 모니터링 및 제어 기능을 통해 AI 에이전트가 기업 워크플로 내에서 협업할 수 있도록 하는 오케스트레이션 계층을 제공합니다. 이를 통해 에이전트 주도형 작업이 투명하고, 감사 가능하며, 조직 정책에 부합하도록 보장합니다.
이 이커머스 파일럿 프로그램은 watsonx Orchestrate를 연구 및 데이터 접근부터 영업 인텔리전스 및 고객 참여에 이르기까지 일반적인 기업 요구 사항을 해결하는 엄선된 AI 에이전트 세트와 결합하여, 고객이 에이전틱 AI를 더 빠르고 자신 있게 활용할 수 있도록 지원합니다.
이 파일럿 프로그램의 일환으로, 고객은 watsonx Orchestrate와 최대 6개의 watsonx Orchestrate 파트너가 구축한 AI 에이전트를 기간 한정 프로모션 가격으로 구매할 수 있습니다.
다음 에이전트들은 질문이 제기되는 순간부터 리서치 및 인사이트 도출, 영업 실행 및 고객 참여에 이르기까지 워크플로 전반에 걸쳐 인텔리전스가 조율될 때 어떤 가능성이 열리는지 고객에게 보여주기 위해 선정되었습니다. 각 에이전트는 해당 영역 내에서 독자적인 가치를 제공하지만, watsonx Orchestrate를 통해 통합되면 더 큰 비즈니스 성과를 창출하는 통합 워크플로로 기능합니다.
질문과 요청은 시작에 불과합니다. 이 에이전트들은 실시간 웹 데이터, 내부 지식, 그리고 조율된 연구 워크플로를 결합하여 문의에서 신뢰할 수 있고 실행 가능한 답변에 이르는 과정을 가속화합니다.
실행이 따르지 않는 인사이트는 그저 잡음에 불과합니다. 이 에이전트들은 시장 정보와 팀의 다음 행동 사이의 간극을 메워줍니다.
이 에이전트들을 함께 활용하면 적절한 계정을 식별하고, 적절한 메시지를 작성하며, 적절한 채널을 통해 고객에게 자동으로 도달하는 원활한 엔드투엔드 흐름을 지원할 수 있습니다.
Symplistic.ai의 Symplistic.ContentIQ는 웹사이트, 문서 및 지식 기반을 대화형 에이전트로 변환하여, 완전히 자동화된 RAG 파이프라인을 통해 상황에 맞는 정확한 답변을 제공합니다.
방대한 콘텐츠 라이브러리를 보유한 조직의 경우, 이 에이전트는 과거 정적이었던 콘텐츠를 동적인 것으로 변화시켜 직원과 고객이 필요할 때 필요한 정보를 더 스마트하게 찾을 수 있는 방법을 제공합니다.
단일 에이전트만으로는 전체적인 그림을 파악할 수 없지만, 리서치 에이전트가 의사결정에 필요한 인사이트를 도출하고, 지식 에이전트가 모든 대화를 정확한 정보에 기반하게 유지하며, 참여 유도 에이전트가 기능, 팀, 워크플로를 넘나들며 적절한 순간에 적절한 대상에게 도달할 때 비로소 진정한 시너지가 발휘됩니다. 이것이 바로 에이전트 오케스트레이션이 작동하는 방식입니다.
영업, 운영, 고객 서비스, 지식 관리 등 어떤 분야에 있든 진정한 힘은 하나의 에이전트 자체에 있는 것이 아닙니다. 단일 플랫폼에서 조율된 에이전트들이 공동의 목표를 향해 함께 작동할 때 그 힘이 발휘됩니다.
이 파일럿은 고객이 에이전틱 AI를 더 빠르고 자신 있게 도입할 수 있도록 설계되었습니다. IBM은 인텔리전스, 오케스트레이션, 신뢰를 단일 환경에 통합함으로써 조직이 기업 전반에서 에이전틱 AI에 액세스하고 이를 배포 및 확장하는 방식을 간소화하기 위한 실질적인 단계를 밟고 있습니다. 이것이 바로 watsonx Orchestrate입니다.
이커머스 파일럿을 통해 AI 에이전트를 검색하고 구매하세요