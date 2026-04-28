IBM Bob Premium Package for Z 소개

현대 개발자들은 최첨단 에이전틱 통합 개발 환경(IDE) 경험을 기대하며, IBM Z 애플리케이션을 개발하는 팀은 IBM Bob을 통해 이러한 경험을 누릴 수 있습니다.

IBM Bob은 기업 개발자를 위한 AI 기반 개발 툴로, 소프트웨어 개발 라이프사이클(SDLC) 전반에 걸쳐 다단계 현대화 작업을 계획, 실행, 검증 및 관리할 수 있습니다. IBM Bob은 AI와 에이전틱 오케스트레이션을 결합하여 IDE 내에서 복잡한 개발 워크플로를 능동적으로 수행합니다.

IBM Bob을 기반으로 구축된 Premium Package for Z는 IBM Z 도메인 언어 및 미들웨어에 대한 심층적인 전문성을 IBM Bob 경험에 직접 통합합니다. 이 패키지는 Z 특화 컨텍스트, 고급 분석 툴링 및 기업 인식 인텔리전스를 추가하여 메인프레임 애플리케이션 개발을 위한 플랫폼 인사이트를 제공합니다. 통합 IDE를 통해 제공되며, 애플리케이션 메타데이터, 언어 및 미들웨어 인식, 플랫폼 특화 툴링과 같은 풍부한 컨텍스트 신호를 활용하면서 z/OS 애플리케이션의 편집, 린팅 및 디버깅을 지원합니다. 이러한 기능들은 함께 애플리케이션 전반의 가시성, 포괄적인 문서화, 코드 이해 및 기업 IBM Z 환경의 규모와 복잡성에 맞춘 표준 기반 지원을 제공합니다.