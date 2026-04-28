IBM Bob Premium Package for Z 소개

IBM은 기업이 메인프레임 애플리케이션을 현대화할 수 있도록 지원하는 전략에서 중요한 이정표를 발표하며, IBM Z 애플리케이션 개발 라이프사이클에 새로운 수준의 효율성, 생산성 및 인텔리전스를 제공합니다.
IBM은 IBM® watsonx Code Assistant for Z의 기능을 통합하고 강화하여 기업 규모의 메인프레임 애플리케이션을 위한 고급 기능을 제공하는 IBM® Bob Premium Package for Z를 소개하게 되어 기쁘게 생각합니다. IBM Bob Premium Package for Z는 현재 기술 프리뷰로 제공됩니다.
현대 개발자들은 최첨단 에이전틱 통합 개발 환경(IDE) 경험을 기대하며, IBM Z 애플리케이션을 개발하는 팀은 IBM Bob을 통해 이러한 경험을 누릴 수 있습니다.
IBM Bob은 기업 개발자를 위한 AI 기반 개발 툴로, 소프트웨어 개발 라이프사이클(SDLC) 전반에 걸쳐 다단계 현대화 작업을 계획, 실행, 검증 및 관리할 수 있습니다. IBM Bob은 AI와 에이전틱 오케스트레이션을 결합하여 IDE 내에서 복잡한 개발 워크플로를 능동적으로 수행합니다.
IBM Bob을 기반으로 구축된 Premium Package for Z는 IBM Z 도메인 언어 및 미들웨어에 대한 심층적인 전문성을 IBM Bob 경험에 직접 통합합니다. 이 패키지는 Z 특화 컨텍스트, 고급 분석 툴링 및 기업 인식 인텔리전스를 추가하여 메인프레임 애플리케이션 개발을 위한 플랫폼 인사이트를 제공합니다. 통합 IDE를 통해 제공되며, 애플리케이션 메타데이터, 언어 및 미들웨어 인식, 플랫폼 특화 툴링과 같은 풍부한 컨텍스트 신호를 활용하면서 z/OS 애플리케이션의 편집, 린팅 및 디버깅을 지원합니다. 이러한 기능들은 함께 애플리케이션 전반의 가시성, 포괄적인 문서화, 코드 이해 및 기업 IBM Z 환경의 규모와 복잡성에 맞춘 표준 기반 지원을 제공합니다.
이 경험은 기업 팀이 Z 애플리케이션을 설계하고 발전시키며 현대화하는 방식에 맞도록 설계된 Bob 내의 메인프레임 전용 모드를 통해 제공됩니다.
아키텍트 모드는 메인프레임 애플리케이션 전반에 걸쳐 시스템 수준의 추론을 가능하게 하여, 업데이트가 이루어지기 전에 애플리케이션 구조, 종속성, 비즈니스 의도 및 변경 영향을 이해할 수 있도록 지원합니다. 풍부한 애플리케이션 메타데이터와 멀티 모델 인텔리전스를 결합하여 컨텍스트 인식 기반의 전사적 인사이트를 제공함으로써 개발자 생산성을 향상시키고, 신뢰할 수 있는 계획 수립을 지원하며, 비즈니스 가치에 부합하는 아키텍처 의사결정을 촉진합니다.
Code 모드는 지능형 파트너와 자동화된 워크플로를 활용하여 복잡하고 시간이 많이 소요되는 개발 작업을 수행하고, 빠르고 효율적인 결과를 도출합니다. Z 인식 컨텍스트를 활용하여 표준에 부합하는 코드를 생성, 리팩터링 및 변환하고, 이후 우선순위 기반 인사이트와 자동화된 문제 해결을 통해 최적화, 디버깅 및 품질 향상을 지원하여 기술 부채, 위험 및 제공까지의 시간을 줄이는 데 도움을 줍니다.
IBM Bob Premium Package for Z의 무료 비공개 기술 프리뷰가 현재 제공되고 있습니다. 고객은 아래 단계를 완료하여 액세스를 요청할 수 있습니다. 승인되면 고객은 필요한 확장 프로그램에 대한 액세스 정보가 포함된 확인 이메일을 받게 됩니다.
기술 프리뷰 기간 동안 제공되는 기능은 SaaS 정식 출시 버전과 다를 수 있습니다. 로드맵은 변경될 수 있습니다.