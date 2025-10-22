LlamaIndex용 IBM® Db2 Vector Store 통합 발표

Db2의 네이티브 벡터 데이터 유형을 기반으로 구축된 이 통합은, LLM 개발에 널리 사용되는 유연한 오픈 소스 프레임워크에 확장성과 안정성이 있는 Db2를 결합합니다.

이번 릴리스는 이전의 Db2 LangChain 통합을 기반으로 하며, 검색 증강 및 에이전틱 AI 애플리케이션 구축에 사용되는 인기 Python 프레임워크들에 대한 Db2의 지원을 확장합니다. 이러한 통합을 통해 개발자는 Db2를 신뢰할 수 있는 기반으로 사용하여 더 쉽게 프로토타입을 제작하고, 실험과 배포를 하면서 오픈 소스 AI 혁신을 추구할 수 있습니다.