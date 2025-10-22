인공지능 IT 자동화

LlamaIndex용 IBM® Db2 Vector Store 통합 발표

출판된 10/22/2025
파란색과 보라색 물결이 아래로 갈 수록 희미해지고 동그라미와 사각형이 있는 디지털 일러스트

작성자

Shaikh Quader

AI Architect

IBM Db2

Christian Garcia-Arellano

STSM, Db2 Senior Architect and Master Inventor

Ashok Kumar

Program Director, Data and AI

IBM

개발자가 LlamaIndex로 구축된 대규모 언어 모델(LLM) 애플리케이션 워크플로에서 Db2를 벡터 저장소로 사용할 수 있는 오픈 소스 Python 패키지 'LlamaInde용 IBM Db2 Vector Store 통합'을 출시합니다.

Db2의 네이티브 벡터 데이터 유형을 기반으로 구축된 이 통합은, LLM 개발에 널리 사용되는 유연한 오픈 소스 프레임워크에 확장성과 안정성이 있는 Db2를 결합합니다.

이번 릴리스는 이전의 Db2 LangChain 통합을 기반으로 하며, 검색 증강 및 에이전틱 AI 애플리케이션 구축에 사용되는 인기 Python 프레임워크들에 대한 Db2의 지원을 확장합니다. 이러한 통합을 통해 개발자는 Db2를 신뢰할 수 있는 기반으로 사용하여 더 쉽게 프로토타입을 제작하고, 실험과 배포를 하면서 오픈 소스 AI 혁신을 추구할 수 있습니다.

최신 AI 개발 역량 강화

Python 커넥터는 시맨틱 검색 및 맥락 검색을 위한 벡터 스토어로, Db2를 사용하여 검색 증강 생성(RAG)과 AI 기반 애플리케이션 개발 과정을 간소화합니다. 이 통합은 AI 개발자들의 중요한 요구를 충족합니다. 익숙한 Python 기반 프레임워크를 통해 Db2의 엔터프라이즈급 벡터 스토리지 기능을 수월하게 이용할 수 있게 지원하는 것입니다.

개발자는 LlamaIndex의 데이터 오케스트레이션 기능과 Db2의 엔터프라이즈급 안정성 및 성능을 결합하여 프로덕션 환경에 필요한 거버넌스, 보안 및 규모를 유지하면서 지능형 애플리케이션을 더 빠르게 구축할 수 있습니다.

LlamaIndex 통합의 이점

LlamaIndex는 맥락 인식 AI 애플리케이션을 구축하고 관리하기 위한 유연한 프레임워크를 제공합니다. Db2 벡터 스토어 통합은 기본 Python 인터페이스를 활용해 이 프레임워크를 확장합니다. 개발자가 이를 통해 할 수 있는 일은 다음과 같습니다.

  • 직관적인 Python 명령을 통해 Db2에서 벡터 열이 있는 테이블 생성
  • 임베딩 벡터를 대규모로 삽입, 저장 및 효율적으로 관리
  • 코사인, 내적, 유클리드 등 지원되는 거리 지표를 사용하여 유사성 검색 수행
  • Db2의 엔터프라이즈급 성능, 보안 및 안정성 활용

모든 작업이 익숙한 Python 워크플로를 통해 지원됩니다. 그래서 데이터베이스 전문 지식 없이도 Db2를 최신 생성형 AI 및 에이전틱 AI 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다.

오픈 프레임워크에 기업의 신뢰성 연결

LlamaIndex용 Db2 Vector Store 통합은 검색 증강 및 AI 기반 애플리케이션 개발 과정을 간소화합니다. Db2의 벡터 데이터 유형을 사용하면 복잡한 설정이나 사용자 지정 벡터 로직 없이 익숙한 Python 워크플로를 사용하여 임베딩을 대규모로 저장하고 쿼리할 수 있습니다.

이 통합은 신속한 실험이 엔터프라이즈 배포로 연결합니다. LlamaIndex의 유연성과 Db2의 신뢰성, 보안과 거버넌스가 결합되어 있기에 개발자는 인프라가 아닌 혁신에 집중할 수 있습니다.

Db2 LlamaIndex 시작하기

PyPI에서 표준 Python 패키지 관리 도구를 사용하여 커넥터를 다운로드할 수 있습니다. 설치는 간단하며 최소한의 구성만으로도 Db2 기능이 작동합니다.

시작에 도움이 되도록 Python 워크플로에서 Db2 LlamaIndex 통합을 사용하는 방법을 보여주는 튜토리얼 노트북을 게시했습니다. 이 튜토리얼는 문서 임베딩, 시맨틱 검색 및 RAG 파이프라인 구성을 포함한 일반적인 사용 상황을 다룹니다.

이번 릴리스는 애플리케이션에 따라 확장되는 엔터프라이즈급 데이터 관리 기능에 대한 액세스를 제공하는 동시에 오픈 소스 AI 커뮤니티를 지원하려는 IBM의 노력을 강화합니다.

LlamaIndex 튜토리얼 노트북 보기

