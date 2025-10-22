LlamaIndex용 IBM® Db2 Vector Store 통합 발표

개발자가 LlamaIndex로 구축된 대규모 언어 모델(LLM) 애플리케이션 워크플로에서 Db2를 벡터 저장소로 사용할 수 있는 오픈 소스 Python 패키지 'LlamaInde용 IBM Db2 Vector Store 통합'을 출시합니다.
Db2의 네이티브 벡터 데이터 유형을 기반으로 구축된 이 통합은, LLM 개발에 널리 사용되는 유연한 오픈 소스 프레임워크에 확장성과 안정성이 있는 Db2를 결합합니다.
이번 릴리스는 이전의 Db2 LangChain 통합을 기반으로 하며, 검색 증강 및 에이전틱 AI 애플리케이션 구축에 사용되는 인기 Python 프레임워크들에 대한 Db2의 지원을 확장합니다. 이러한 통합을 통해 개발자는 Db2를 신뢰할 수 있는 기반으로 사용하여 더 쉽게 프로토타입을 제작하고, 실험과 배포를 하면서 오픈 소스 AI 혁신을 추구할 수 있습니다.
Python 커넥터는 시맨틱 검색 및 맥락 검색을 위한 벡터 스토어로, Db2를 사용하여 검색 증강 생성(RAG)과 AI 기반 애플리케이션 개발 과정을 간소화합니다. 이 통합은 AI 개발자들의 중요한 요구를 충족합니다. 익숙한 Python 기반 프레임워크를 통해 Db2의 엔터프라이즈급 벡터 스토리지 기능을 수월하게 이용할 수 있게 지원하는 것입니다.
개발자는 LlamaIndex의 데이터 오케스트레이션 기능과 Db2의 엔터프라이즈급 안정성 및 성능을 결합하여 프로덕션 환경에 필요한 거버넌스, 보안 및 규모를 유지하면서 지능형 애플리케이션을 더 빠르게 구축할 수 있습니다.
LlamaIndex는 맥락 인식 AI 애플리케이션을 구축하고 관리하기 위한 유연한 프레임워크를 제공합니다. Db2 벡터 스토어 통합은 기본 Python 인터페이스를 활용해 이 프레임워크를 확장합니다. 개발자가 이를 통해 할 수 있는 일은 다음과 같습니다.
모든 작업이 익숙한 Python 워크플로를 통해 지원됩니다. 그래서 데이터베이스 전문 지식 없이도 Db2를 최신 생성형 AI 및 에이전틱 AI 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다.
LlamaIndex용 Db2 Vector Store 통합은 검색 증강 및 AI 기반 애플리케이션 개발 과정을 간소화합니다. Db2의 벡터 데이터 유형을 사용하면 복잡한 설정이나 사용자 지정 벡터 로직 없이 익숙한 Python 워크플로를 사용하여 임베딩을 대규모로 저장하고 쿼리할 수 있습니다.
이 통합은 신속한 실험이 엔터프라이즈 배포로 연결합니다. LlamaIndex의 유연성과 Db2의 신뢰성, 보안과 거버넌스가 결합되어 있기에 개발자는 인프라가 아닌 혁신에 집중할 수 있습니다.
PyPI에서 표준 Python 패키지 관리 도구를 사용하여 커넥터를 다운로드할 수 있습니다. 설치는 간단하며 최소한의 구성만으로도 Db2 기능이 작동합니다.
시작에 도움이 되도록 Python 워크플로에서 Db2 LlamaIndex 통합을 사용하는 방법을 보여주는 튜토리얼 노트북을 게시했습니다. 이 튜토리얼는 문서 임베딩, 시맨틱 검색 및 RAG 파이프라인 구성을 포함한 일반적인 사용 상황을 다룹니다.
이번 릴리스는 애플리케이션에 따라 확장되는 엔터프라이즈급 데이터 관리 기능에 대한 액세스를 제공하는 동시에 오픈 소스 AI 커뮤니티를 지원하려는 IBM의 노력을 강화합니다.