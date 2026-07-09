IBM Bob Premium Package for Z 출시: 엔터프라이즈 메인프레임 애플리케이션 현대화 가속화

IBM® Bob은 엔터프라이즈 개발자를 위한 AI 중심 개발 파트너로, 소프트웨어 개발 라이프사이클(SDLC) 전반에 걸친 여러 단계의 현대화 작업을 계획하고, 실행하며, 검증하고, 관리할 수 있도록 지원합니다. AI와 에이전틱 오케스트레이션을 결합해 IDE 내에서 복잡한 개발 워크플로를 능동적으로 수행합니다.심층 추론 기능을 갖춘 IBM Bob은 IDE 내에서 개발 작업을 능동적으로 수행하며, 단순한 지원을 넘어 실제 실행까지 담당합니다. 또한 조율된 엔드투엔드 워크플로 자동화를 통해 구조화된 워크플로에서 복잡한 엔지니어링 작업의 수행 속도를 20~40% 높이고, 작업 부담을 50~80% 줄여줍니다.1

IBM Bob을 기반으로 구축된 Premium Package for Z는 IBM Z에 대한 깊이 있는 전문성을 IBM Bob 환경에 직접 제공합니다. 플랫폼별 언어에 대한 이해, 미들웨어 인식 기능, 고급 분석을 결합해 메인프레임 애플리케이션에 최적화된 엔터프라이즈 수준의 지능을 제공합니다. 그 결과 메인프레임 개발자와 아키텍트는 더욱 풍부한 컨텍스트와 심층적인 인사이트를 바탕으로 더 의미 있는 성과를 얻을 수 있습니다.