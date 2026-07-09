IBM Bob Premium Package for Z 출시: 엔터프라이즈 메인프레임 애플리케이션 현대화 가속화

AI는 조직이 IBM® Z 현대화를 바라보는 방식을 바꾸고 있지만, 코드 생성이나 변환은 해결해야 할 과제의 일부에 불과합니다. 엔터프라이즈 메인프레임 애플리케이션을 현대화하려면 애플리케이션 환경 전반을 이해하고, 종속성을 분석하며, 변경 사항을 검증하고, 복원력과 보안, 성능을 저해하지 않으면서 미션 크리티컬 시스템을 발전시켜야 합니다.
IBM은 오늘 IBM® watsonx Code Assistant for Z를 한층 발전시킨 IBM® Bob Premium Package for Z의 정식 출시를 발표합니다. 이 솔루션은 메인프레임 애플리케이션 개발을 위한 고도화된 엔터프라이즈급 AI를 제공합니다. IBM Z 환경에 맞게 설계된 Premium Package는 애플리케이션 개발 라이프사이클 전반에서 효율성, 생산성, 지능을 한층 높여 조직이 더욱 빠르고 정확하며 자신 있게 현대화를 추진할 수 있도록 지원합니다.
IBM® Bob은 엔터프라이즈 개발자를 위한 AI 중심 개발 파트너로, 소프트웨어 개발 라이프사이클(SDLC) 전반에 걸친 여러 단계의 현대화 작업을 계획하고, 실행하며, 검증하고, 관리할 수 있도록 지원합니다. AI와 에이전틱 오케스트레이션을 결합해 IDE 내에서 복잡한 개발 워크플로를 능동적으로 수행합니다.심층 추론 기능을 갖춘 IBM Bob은 IDE 내에서 개발 작업을 능동적으로 수행하며, 단순한 지원을 넘어 실제 실행까지 담당합니다. 또한 조율된 엔드투엔드 워크플로 자동화를 통해 구조화된 워크플로에서 복잡한 엔지니어링 작업의 수행 속도를 20~40% 높이고, 작업 부담을 50~80% 줄여줍니다.1
IBM Bob을 기반으로 구축된 Premium Package for Z는 IBM Z에 대한 깊이 있는 전문성을 IBM Bob 환경에 직접 제공합니다. 플랫폼별 언어에 대한 이해, 미들웨어 인식 기능, 고급 분석을 결합해 메인프레임 애플리케이션에 최적화된 엔터프라이즈 수준의 지능을 제공합니다. 그 결과 메인프레임 개발자와 아키텍트는 더욱 풍부한 컨텍스트와 심층적인 인사이트를 바탕으로 더 의미 있는 성과를 얻을 수 있습니다.
이 솔루션은 엔터프라이즈 팀이 IBM Z 애플리케이션을 설계하고 발전시키며 현대화하는 방식에 맞춰 설계된 메인프레임 전용 모드, 스킬, 툴을 통해 제공됩니다.
IDE에 직접 통합된 Bob Premium Package for Z는 z/OS 애플리케이션의 편집, 린팅, 디버깅을 지원하며, 애플리케이션 메타데이터와 언어 및 미들웨어 인식 기능, 플랫폼별 툴에서 제공하는 컨텍스트를 활용해 더욱 정확한 지원을 제공합니다. 개발자는 기존 워크플로를 벗어나지 않고도 엔드투엔드 가시성과 인사이트를 확보할 수 있습니다.
이러한 기능을 통해 개발자는 애플리케이션 환경을 파악하는 단계부터 모놀리식 코드 리팩터링, 에이전틱 AI를 활용한 현대화 이니셔티브 추진에 이르기까지 복잡한 IBM Z 현대화 작업을 더욱 빠르게 수행할 수 있습니다. Bob Premium Package for Z는 Z Understand와 정적 분석을 활용해 메인프레임 애플리케이션 환경을 질의 가능한 형태로 제공함으로써, 팀이 광범위한 프로그램 종속성과 코드베이스 전반에서 변경의 영향을 수작업 분석만으로는 어려운 수준까지 더욱 정확하고 자신 있게 평가할 수 있도록 지원합니다.
예를 들어 보험 COBOL 애플리케이션을 개선하는 업무를 맡은 개발자는 하나의 프롬프트만으로 여러 단계의 현대화 워크플로를 시작할 수 있습니다.
"차량이 전기차인지 여부를 저장하는 열을 Motor Policy Table에 추가해야 해. 제 코딩 표준을 적용하고 영향을 받는 모든 프로그램을 업데이트해 줘."
이 프롬프트를 입력하면 툴은 거버넌스가 적용된 엔드투엔드 워크플로를 통해 IBM Z에 특화된 메인프레임 전문성을 활용해 작업을 수행합니다. 거버넌스, 확장성, 실행, 추론이 하나의 매끄러운 환경으로 통합되어 예측 가능하고 신뢰할 수 있는 결과를 제공하는 동시에 수작업을 크게 줄여줍니다.
IBM Bob Premium Package for Z는 엔터프라이즈 IBM Z 환경의 규모와 복잡성, 높은 요구 사항에 맞춰 설계되어 애플리케이션 전반의 가시성, 포괄적인 문서화, 심층적인 코드 이해, 표준에 부합하는 지원 기능을 제공합니다.
IBM은 수십 년간 축적해 온 IBM Z 전문성을 전용 워크플로, 도메인 지능, 엔터프라이즈 컨텍스트에 반영해 IBM Bob을 확장했습니다. 이를 통해 팀은 애플리케이션 이해를 가속화하고, 영향 분석을 자동화하며, 미션 크리티컬 시스템에 요구되는 신뢰성, 품질, 통제력을 유지하면서 현대화를 추진할 수 있습니다.
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