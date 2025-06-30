Azure의 IBM Db2 Bring Your Own Cloud 정식 출시 발표

IBM의 관리형 서비스는 처음부터 클라우드 네이티브 기술을 통합하도록 구축되어 고객이 현대화할 때 클라우드의 이점을 빠르게 활용할 수 있도록 지원합니다. Azure의 IBM Db2 SaaS는 AWS와 IBM Cloud와 마찬가지로 컴퓨팅과 스토리지의 독립적인 확장, 고객의 애플리케이션을 지원하는 여러 노드를 통한 고가용성, 자동화된 백업 및 특정 시점 복구를 통한 내구성을 제공합니다.

Db2가 포함된 Azure VPC로 전환하는 고객은 다음과 같은 주요 기능을 활용할 수 있습니다.

인스턴스를 최대 256TiB 스토리지 및 최대 128개의 vCPU 컴퓨팅으로 확장 컴퓨팅 및 스토리지의 원활하고 독립적인 확장 스토리지 자동 증가 기능으로 고객의 스토리지 부족 방지 IOPS(초당 입/출력 작업) 및 처리량 기반 스토리지 확장을 통해 기존 스토리지 볼륨의 성능을 쉽게 제고 가능 2개의 가용성 영역에 분산된 2개의 사용 가능한 노드를 통해 고가용성 제공 단일 노드에서 고가용성 구성으로 쉽게 전환 14일 롤링 스냅샷 및 전체 주간 Db2 백업을 통한 백업/복원(Azure Blob(Binary Large Object) 스토리지에 무제한 백업 옵션 포함) 고객 VNET(가상 네트워크) 내에서 Azure 퍼블릭/프라이빗 연결 지원

또한 일반 출시 후 다음을 포함한 몇 가지 추가 기능을 출시할 계획입니다.