Azure의 IBM Db2 Bring Your Own Cloud 정식 출시 발표

2025년 6월 30일
Azure의 Db2 BYOC(Bring Your Own Cloud)가 정식 출시되었습니다. Db2 on Cloud의 기존 이점을 기반으로 구축된 이 혁신적인 솔루션은 IBM Cloud 및 AWS에서 전 세계의 미션 크리티컬 워크로드를 지원하는 관리형 서비스입니다. 이러한 서비스를 Azure에 제공하게 되어 기쁩니다.
IBM의 관리형 서비스는 처음부터 클라우드 네이티브 기술을 통합하도록 구축되어 고객이 현대화할 때 클라우드의 이점을 빠르게 활용할 수 있도록 지원합니다. Azure의 IBM Db2 SaaS는 AWS와 IBM Cloud와 마찬가지로 컴퓨팅과 스토리지의 독립적인 확장, 고객의 애플리케이션을 지원하는 여러 노드를 통한 고가용성, 자동화된 백업 및 특정 시점 복구를 통한 내구성을 제공합니다.
Db2가 포함된 Azure VPC로 전환하는 고객은 다음과 같은 주요 기능을 활용할 수 있습니다.
또한 일반 출시 후 다음을 포함한 몇 가지 추가 기능을 출시할 계획입니다.
IBM은 이러한 서비스를 Azure에서 고객의 AWS Virtual Private Cloud(VPC) 내에 데이터베이스 인스턴스가 직접 배포되는 공동 관리형 서비스 또는 Bring Your Own Cloud(BYOC) 모델로 출시함으로써 고객의 기존 클라우드 환경에 맞춰 원활하게 조정되는 강력한 통합 프레임워크를 제공합니다.
이제 고객은 자신의 환경 내에서 데이터를 소유하면서 다음과 같은 이점을 경험할 수 있습니다.
IBM Db2는 모든 비즈니스 크리티컬 요구 사항을 해결하도록 구축되었으며, SaaS로 전환하고 Azure를 주요 클라우드 제공업체로 이용하려는 기업을 위한 혁신적인 솔루션입니다.