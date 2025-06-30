Azure의 IBM Db2 Bring Your Own Cloud 정식 출시 발표

2025년 6월 30일

작성자

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Miran Badzak

Program Director

Databases

Debleena Mondal

Product Manager, Hybrid Data Management, Data and AI

IBM

Azure의 Db2 BYOC(Bring Your Own Cloud)가 정식 출시되었습니다. Db2 on Cloud의 기존 이점을 기반으로 구축된 이 혁신적인 솔루션은 IBM Cloud 및 AWS에서 전 세계의 미션 크리티컬 워크로드를 지원하는 관리형 서비스입니다. 이러한 서비스를 Azure에 제공하게 되어 기쁩니다.

IBM Db2의 8가지 주요 기능

IBM의 관리형 서비스는 처음부터 클라우드 네이티브 기술을 통합하도록 구축되어 고객이 현대화할 때 클라우드의 이점을 빠르게 활용할 수 있도록 지원합니다. Azure의 IBM Db2 SaaS는 AWS와 IBM Cloud와 마찬가지로 컴퓨팅과 스토리지의 독립적인 확장, 고객의 애플리케이션을 지원하는 여러 노드를 통한 고가용성, 자동화된 백업 및 특정 시점 복구를 통한 내구성을 제공합니다.

Db2가 포함된 Azure VPC로 전환하는 고객은 다음과 같은 주요 기능을 활용할 수 있습니다.

  1. 인스턴스를 최대 256TiB 스토리지 및 최대 128개의 vCPU 컴퓨팅으로 확장
  2. 컴퓨팅 및 스토리지의 원활하고 독립적인 확장
  3. 스토리지 자동 증가 기능으로 고객의 스토리지 부족 방지
  4. IOPS(초당 입/출력 작업) 및 처리량 기반 스토리지 확장을 통해 기존 스토리지 볼륨의 성능을 쉽게 제고 가능
  5. 2개의 가용성 영역에 분산된 2개의 사용 가능한 노드를 통해 고가용성 제공
  6. 단일 노드에서 고가용성 구성으로 쉽게 전환
  7. 14일 롤링 스냅샷 및 전체 주간 Db2 백업을 통한 백업/복원(Azure Blob(Binary Large Object) 스토리지에 무제한 백업 옵션 포함)
  8. 고객 VNET(가상 네트워크) 내에서 Azure 퍼블릭/프라이빗 연결 지원

또한 일반 출시 후 다음을 포함한 몇 가지 추가 기능을 출시할 계획입니다.

  • 전체 리전이 중단의 영향을 받는 경우 비즈니스 및 운영 연속성을 보장하기 위해 지역 간 재해 복구
  • 기업 디렉터리에 쉽게 연결할 수 있는 Active Directory/LDAP(경량 디렉터리 액세스 프로토콜) 통합
  • 인스턴스당 여러 Db2 데이터베이스를 사용하여 비용 효율적인 방식으로 Db2를 쉽게 실행할 수 있습니다.
  • 온프레미스 데이터베이스 백업을 통한 손쉬운 마이그레이션 및 Azure의 Db2로 복원

Azure의 IBM Db2 Bring Your Own Cloud가 제공하는 6가지 이점

IBM은 이러한 서비스를 Azure에서 고객의 AWS Virtual Private Cloud(VPC) 내에 데이터베이스 인스턴스가 직접 배포되는 공동 관리형 서비스 또는 Bring Your Own Cloud(BYOC) 모델로 출시함으로써 고객의 기존 클라우드 환경에 맞춰 원활하게 조정되는 강력한 통합 프레임워크를 제공합니다.

이제 고객은 자신의 환경 내에서 데이터를 소유하면서 다음과 같은 이점을 경험할 수 있습니다.

  1. 규정 준수 및 보안: 고객이 Azure Cloud 계정 또는 프라이빗 클라우드 내에서 데이터베이스 인스턴스를 실행할 수 있으므로, 기존 클라우드 보안 상태를 활용하여 가장 엄격한 요구 사항도 충족할 수 있습니다.
  2. 모니터링 및 감사: BYOC는 탁월한 가시성과 제어를 제공하는 네트워크 수준 제어를 포함하여 세분화된 모니터링 및 감사를 지원합니다.
  3. 데이터 코로케이션: 고객이 자체 VPC 또는 Azure 계정 내에서 데이터 소스를 코로케이션할 수 있도록 지원하여 리소스 및 애플리케이션에 대한 원활한 연결을 보장합니다. 외부 네트워킹이 필요하지 않습니다.
  4. 인프라 효율성: 고객의 Azure 계정에 인프라가 있으면 클라우드 공급업체 할인을 활용하여 인프라 사용량 및 비용을 최적화할 수 있습니다.
  5. 확장성 및 탄력성: 변화하는 요구 사항에 따라 컴퓨팅 리소스를 동적으로 조정할 수 있는 기능을 제공합니다.
  6. 관리 서비스: Db2 전문가가 관리하므로, 고객은 정말 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

Azure의 전 세계 미션 크리티컬 워크로드에 적합한 설계

IBM Db2는 모든 비즈니스 크리티컬 요구 사항을 해결하도록 구축되었으며, SaaS로 전환하고 Azure를 주요 클라우드 제공업체로 이용하려는 기업을 위한 혁신적인 솔루션입니다.

IBM Db2 웹페이지를 방문하여 자세히 살펴보기

