2025년 7월 10일
IBM® Db2를 에코시스템으로 가져오는 오픈 소스 Python 라이브러리인 Db2 LangChain Connector가 출시되었다는 소식을 알려드리게 되어 기쁩니다. Db2 12 Mod Pack 2에 새로 도입된 벡터 기능을 기반으로 구축된 이 커넥터를 통해 개발자는 Db2를 LangChain 워크플로 내에서 벡터 스토어로 사용할 수 있습니다.
이 Python 커넥터는 시맨틱 검색 및 많은 생성형 AI 작업을 위한 벡터 스토어로 Db2를 사용하여 AI 에이전트 및 검색 증강 생성(RAG)과 같은 LLM 애플리케이션의 개발을 간소화합니다. 이 통합을 통해 AI 개발자 커뮤니티의 중요한 요구 사항, 즉 친숙하고 널리 채택된 Python 프레임워크를 통해 Db2의 엔터프라이즈급 벡터 스토리지 기능에 원활하게 액세스할 수 있습니다.
LangChain은 언어 모델을 도구, 데이터 소스 및 벡터 스토어와 결합하여 엔드 투 엔드 LLM 애플리케이션 파이프라인을 오케스트레이션할 수 있는 유연한 프레임워크를 제공합니다. Db2 LangChain Connector는 개발자가 다음을 수행할 수 있는 네이티브 Python 인터페이스를 제공하여 이 프레임워크를 확장합니다.
모든 작업은 익숙한 Python 워크플로를 통해 지원되므로 데이터베이스 전문 지식 없이 Db2를 최신 생성형 AI 및 에이전틱 AI 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다.
저희의 목표는 LangChain과 같은 커뮤니티에서 채택한 개방형 프레임워크로 작업하는 개발자의 마찰을 줄이는 동시에 Db2를 사용하여 엔터프라이즈급 벡터 검색의 능력을 열어주는 것입니다. 이러한 기본 통합을 제공함으로써 개발자는 복잡한 데이터베이스 구성이나 맞춤형 통합 코드를 관리하는 대신 혁신적인 AI 애플리케이션 구축에 집중할 수 있습니다.
이 커넥터는 신속한 프로토타이핑과 프로덕션 배포 간의 격차를 해소하여 팀이 친숙한 Python 워크플로로 시작하고 아키텍처 변경 없이 엔터프라이즈 요구 사항에 맞게 원활하게 확장할 수 있도록 합니다.
커넥터는 표준 Python 패키지 관리 도구를 사용하여 PyPI에서 다운로드할 수 있습니다. 설치는 간단하며 Db2 능력을 사용하기 위해 최소한의 구성만 필요합니다.
시작하는 데 도움이 되도록 Python 워크플로의 일부로 Db2 LangChain Connector를 사용하는 방법을 보여주는 포괄적인 튜토리얼 노트북이 게시되었습니다. 이 튜토리얼에서는 문서 임베딩, 시맨틱 검색 구현 및 RAG 파이프라인 구성을 포함한 일반적인 사용 시나리오를 다룹니다.
이 릴리스는 오픈 소스 AI 개발 커뮤니티를 지원하는 동시에 애플리케이션에 따라 확장되는 엔터프라이즈급 데이터 관리 기능에 대한 액세스를 제공하려는 IBM의 노력을 나타냅니다.