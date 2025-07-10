LangChain은 언어 모델을 도구, 데이터 소스 및 벡터 스토어와 결합하여 엔드 투 엔드 LLM 애플리케이션 파이프라인을 오케스트레이션할 수 있는 유연한 프레임워크를 제공합니다. Db2 LangChain Connector는 개발자가 다음을 수행할 수 있는 네이티브 Python 인터페이스를 제공하여 이 프레임워크를 확장합니다.

직관적인 Python 명령을 통해 Db2에서 벡터 열이 있는 표 생성

벡터 임베딩을 대규모로 삽입, 저장 및 효율적으로 관리

코사인 유사성, 유클리드 거리 및 내적을 포함하여 지원되는 지표를 사용하여 유사성 검색 수행

Db2의 엔터프라이즈급 성능, 보안 및 안정성 기능 활용

모든 작업은 익숙한 Python 워크플로를 통해 지원되므로 데이터베이스 전문 지식 없이 Db2를 최신 생성형 AI 및 에이전틱 AI 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다.