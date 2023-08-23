IBM Power Virtual Server와 함께하는 클라우드 마이그레이션 가속화 프로그램 발표

금융 서비스 기업 사무실에서 CEO와 비즈니스 개발 매니저가 대화하며 아이디어를 교환하는 모습

오늘날 빠르게 변화하는 디지털 환경에서 기업들은 운영 효율성을 개선하고 인프라를 확장하며 데이터 보안을 강화할 수 있는 방법을 끊임없이 모색하고 있습니다. 클라우드는 전례 없는 유연성, 확장성, 비용 효율성을 제공하며 변화의 핵심 요소로 자리 잡았습니다. 그러나 클라우드 환경과 온프레미스 환경 간의 논리적 동등성을 유지하면서 엔터프라이즈 워크로드, 데이터, 애플리케이션을 마이그레이션하는 일은 까다로운 과제가 될 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 고객이 인프라를 현대화하고 IBM Power Virtual Server를 통해 IBM Cloud로 신속하게 마이그레이션할 수 있도록 지원하는 새로운 이니셔티브를 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.

마이그레이션 가속화 프로그램이 필요한 이유

클라우드 마이그레이션 가속화 프로그램은 온프레미스 Power 워크로드를 Power Virtual Server로 마이그레이션할 때 필요한 평가 및 의사결정 과정을 단순화하고 가속화하도록 설계되었습니다. 이 프로그램은 고객이 기술 혁신을 추진하는 과정에서 보다 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

  • 간소화된 프로세스: 마이그레이션 가속화 프로그램은 규범적 가이드, 포괄적인 비즈니스 및 기술 계획, 그리고 IBM 온보딩 및 마이그레이션 전문가의 전략적 지원을 포함하는 프로세스를 제공합니다. 이 프로그램은 이미 많은 기업이 클라우드 마이그레이션을 위해 채택하고 있습니다.
  • IBM Expert Labs의 전문 가이드: 고객은 IBM Cloud를 위해 특별히 설계된 검증된 마이그레이션 패턴, 코드, 도구, 배포 가능한 아키텍처에 접근할 수 있는 기술 전문가의 가이드를 받을 수 있습니다. 또한 고객은 마이그레이션 역량과 전문성을 강화할 수 있도록 기술 교육, 인증, 평가를 이용할 수 있습니다. 이를 통해 고객은 Power Virtual Server로의 마이그레이션을 추진하는 데 필요한 리소스와 지원을 확보할 수 있습니다.
  • 체계적이고 시기적절한 진행: 클라우드 마이그레이션 가속화 프로그램은 워크로드를 클라우드로 마이그레이션하기 위한 구조화된 프로세스를 안내합니다. 이 과정에는 평가, 계획, 그리고 가치 증명(PoV) 파일럿 워크로드가 포함됩니다. 이 프로그램은 발견, 계획, 솔루션 설계를 위한 워크숍을 포함하는 단계별 고객 참여 모델을 따릅니다.
  • 비용 절감: 마이그레이션 비용을 상쇄할 수 있도록 재정적 인센티브가 제공됩니다. IBM은 IBM Cloud 크레딧 형태의 재정적 인센티브를 제공하며, 마이그레이션 비용의 최대 50%까지 지원합니다. [1] 프로그램 참여 자격을 얻으려면 고객은 IBM Enterprise Savings Plan에 가입되어 있어야 합니다.

워크로드와 애플리케이션을 클라우드로 이전하는 일은 혁신적인 동시에 비용이 많이 드는 작업일 수 있습니다. 그러나 IBM Power Virtual Server와 함께하는 클라우드 마이그레이션 가속화 프로그램은 기업이 비용 효율적이고 효율적인 방식으로 클라우드로 마이그레이션할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 재정적 부담을 완화하고 필수 리소스와 전문 지식에 대한 접근을 제공함으로써 마이그레이션 전 과정에서 원활하고 경제적인 전환을 지원합니다.

클라우드로 마이그레이션해야 하는 이유

고객이 워크로드를 클라우드로 마이그레이션하는 것을 고려해야 하는 이유는 다음과 같습니다.

  • 플랫폼 재구축 없는 Power 워크로드 현대화: 기존 기술, 도구, 플랫폼을 포기하지 않고도 Power 인프라를 현대화할 수 있으며, 원활한 전환을 지원합니다.
  • 인프라 비용 절감: 클라우드로 마이그레이션하면 온프레미스 인프라 유지 및 업그레이드와 관련된 자본 지출을 줄일 수 있습니다. 전통적인 데이터 센터는 장비, 냉각 시스템, 전력 공급, 이를 관리하는 인력 등에 상당한 투자가 필요합니다. 반면 IBM Cloud는 사용량 기반 과금 모델을 사용하므로 기업은 실제로 사용하는 리소스에 대해서만 비용을 지불합니다. 이러한 비용 효율성은 기업이 IT 예산을 혁신 및 성장 중심의 이니셔티브에 재배치할 수 있도록 합니다.
  • 더 높은 유연성: 워크로드를 클라우드로 이전하면 변화하는 비즈니스 요구에 맞춰 리소스를 확장하거나 축소할 수 있습니다. 기존 온프레미스 인프라는 수요 변동이나 사용자 트래픽 급증에 대응하는 데 한계가 있는 경우가 많습니다. 그러나 클라우드를 활용하면 기업은 실시간 요구 사항에 맞춰 리소스를 유연하게 확장하거나 축소할 수 있습니다.
  • 비즈니스 성과 향상: 인프라 현대화는 구체적인 비즈니스 성과로 이어질 수 있습니다. 운영을 클라우드로 이전하면 클라우드의 탄력성을 통해 민첩성을 높이고, 팀이 새로운 환경을 빠르게 구축하고 아이디어를 실험하며 기존 시스템만으로는 달성하기 어려운 속도로 혁신을 추진할 수 있습니다.
  • 인력 생산성 향상 및 가속화: 마이그레이션은 인프라 관리 업무를 재배치하고 개발 사이클을 가속화하여 인력 생산성을 높입니다.

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IBM Power Virtual Server와 함께하는 클라우드 마이그레이션 가속화 프로그램은 기업이 워크로드를 클라우드로 마이그레이션할 수 있도록 지원합니다. IBM의 전문 지식, 인센티브, 방법론을 사용하여 조직은 온프레미스 Power 환경을 IBM Power Virtual Server로 전환할 수 있습니다. 이 프로그램은 성공적인 마이그레이션을 위한 종합적인 계획과 전략적 지원을 제공합니다. 마이그레이션 가속화 인센티브는 원활하고 비용 효율적인 전환과 관련한 재정적인 부담을 완화합니다.

IBM Power Virtual Server는 뛰어난 성능, 확장성, 보안 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 또한 목적에 맞게 설계된 도구와 서비스를 통해 마이그레이션 프로세스를 단순화합니다. IBM Power Virtual Server와 클라우드 마이그레이션 가속화 프로그램을 통해 클라우드의 잠재력을 활용하세요.

참고 자료

추가 정보는 다음 자료를 참고하세요.

 

작성자

Bill Singleton

Vice President

Cloud Deployment & Onboarding

Ming Christensen

Director of Product Management (Power and SAP)

Terry Thomas

Director

Product Management - Power Systems Virtual Server

각주

[1] IBM Enterprise Savings Plan을 사용하는 고객은 IBM Cloud 서비스에 사용할 프로모션 크레딧 인센티브를 요청하여 클라우드 마이그레이션 비용을 절감할 수 있습니다. 프로모션 크레딧은 마이그레이션 과정 시작 후 6개월 이내에 제공되며, 연간 마이그레이션 비용을 기준으로 한 단계별 모델에 따라 계산됩니다. 티어 1(연간 비용 50만 달러 이상)의 경우 마이그레이션 비용의 50%, 티어 2(연간 비용 25만~50만 달러)의 경우 35%, 티어 3(연간 비용 15만~25만 달러)의 경우 25%가 지원됩니다.