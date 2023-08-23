IBM Power Virtual Server와 함께하는 클라우드 마이그레이션 가속화 프로그램 발표

오늘날 빠르게 변화하는 디지털 환경에서 기업들은 운영 효율성을 개선하고 인프라를 확장하며 데이터 보안을 강화할 수 있는 방법을 끊임없이 모색하고 있습니다. 클라우드는 전례 없는 유연성, 확장성, 비용 효율성을 제공하며 변화의 핵심 요소로 자리 잡았습니다. 그러나 클라우드 환경과 온프레미스 환경 간의 논리적 동등성을 유지하면서 엔터프라이즈 워크로드, 데이터, 애플리케이션을 마이그레이션하는 일은 까다로운 과제가 될 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 고객이 인프라를 현대화하고 IBM Power Virtual Server를 통해 IBM Cloud로 신속하게 마이그레이션할 수 있도록 지원하는 새로운 이니셔티브를 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.
클라우드 마이그레이션 가속화 프로그램은 온프레미스 Power 워크로드를 Power Virtual Server로 마이그레이션할 때 필요한 평가 및 의사결정 과정을 단순화하고 가속화하도록 설계되었습니다. 이 프로그램은 고객이 기술 혁신을 추진하는 과정에서 보다 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
워크로드와 애플리케이션을 클라우드로 이전하는 일은 혁신적인 동시에 비용이 많이 드는 작업일 수 있습니다. 그러나 IBM Power Virtual Server와 함께하는 클라우드 마이그레이션 가속화 프로그램은 기업이 비용 효율적이고 효율적인 방식으로 클라우드로 마이그레이션할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 재정적 부담을 완화하고 필수 리소스와 전문 지식에 대한 접근을 제공함으로써 마이그레이션 전 과정에서 원활하고 경제적인 전환을 지원합니다.
고객이 워크로드를 클라우드로 마이그레이션하는 것을 고려해야 하는 이유는 다음과 같습니다.
IBM Power Virtual Server와 함께하는 클라우드 마이그레이션 가속화 프로그램은 기업이 워크로드를 클라우드로 마이그레이션할 수 있도록 지원합니다. IBM의 전문 지식, 인센티브, 방법론을 사용하여 조직은 온프레미스 Power 환경을 IBM Power Virtual Server로 전환할 수 있습니다. 이 프로그램은 성공적인 마이그레이션을 위한 종합적인 계획과 전략적 지원을 제공합니다. 마이그레이션 가속화 인센티브는 원활하고 비용 효율적인 전환과 관련한 재정적인 부담을 완화합니다.
IBM Power Virtual Server는 뛰어난 성능, 확장성, 보안 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 또한 목적에 맞게 설계된 도구와 서비스를 통해 마이그레이션 프로세스를 단순화합니다. IBM Power Virtual Server와 클라우드 마이그레이션 가속화 프로그램을 통해 클라우드의 잠재력을 활용하세요.
[1] IBM Enterprise Savings Plan을 사용하는 고객은 IBM Cloud 서비스에 사용할 프로모션 크레딧 인센티브를 요청하여 클라우드 마이그레이션 비용을 절감할 수 있습니다. 프로모션 크레딧은 마이그레이션 과정 시작 후 6개월 이내에 제공되며, 연간 마이그레이션 비용을 기준으로 한 단계별 모델에 따라 계산됩니다. 티어 1(연간 비용 50만 달러 이상)의 경우 마이그레이션 비용의 50%, 티어 2(연간 비용 25만~50만 달러)의 경우 35%, 티어 3(연간 비용 15만~25만 달러)의 경우 25%가 지원됩니다.