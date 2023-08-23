IBM Power Virtual Server와 함께하는 클라우드 마이그레이션 가속화 프로그램 발표

클라우드 마이그레이션 가속화 프로그램은 온프레미스 Power 워크로드를 Power Virtual Server로 마이그레이션할 때 필요한 평가 및 의사결정 과정을 단순화하고 가속화하도록 설계되었습니다. 이 프로그램은 고객이 기술 혁신을 추진하는 과정에서 보다 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

간소화된 프로세스: 마이그레이션 가속화 프로그램은 규범적 가이드, 포괄적인 비즈니스 및 기술 계획, 그리고 IBM 온보딩 및 마이그레이션 전문가의 전략적 지원을 포함하는 프로세스를 제공합니다. 이 프로그램은 이미 많은 기업이 클라우드 마이그레이션을 위해 채택하고 있습니다.

마이그레이션 가속화 프로그램은 규범적 가이드, 포괄적인 비즈니스 및 기술 계획, 그리고 IBM 온보딩 및 마이그레이션 전문가의 전략적 지원을 포함하는 프로세스를 제공합니다. 이 프로그램은 이미 많은 기업이 클라우드 마이그레이션을 위해 채택하고 있습니다. IBM Expert Labs의 전문 가이드: 고객은 IBM Cloud를 위해 특별히 설계된 검증된 마이그레이션 패턴, 코드, 도구, 배포 가능한 아키텍처에 접근할 수 있는 기술 전문가의 가이드를 받을 수 있습니다. 또한 고객은 마이그레이션 역량과 전문성을 강화할 수 있도록 기술 교육, 인증, 평가를 이용할 수 있습니다. 이를 통해 고객은 Power Virtual Server로의 마이그레이션을 추진하는 데 필요한 리소스와 지원을 확보할 수 있습니다.

고객은 IBM Cloud를 위해 특별히 설계된 검증된 마이그레이션 패턴, 코드, 도구, 배포 가능한 아키텍처에 접근할 수 있는 기술 전문가의 가이드를 받을 수 있습니다. 또한 고객은 마이그레이션 역량과 전문성을 강화할 수 있도록 기술 교육, 인증, 평가를 이용할 수 있습니다. 이를 통해 고객은 Power Virtual Server로의 마이그레이션을 추진하는 데 필요한 리소스와 지원을 확보할 수 있습니다. 체계적이고 시기적절한 진행: 클라우드 마이그레이션 가속화 프로그램은 워크로드를 클라우드로 마이그레이션하기 위한 구조화된 프로세스를 안내합니다. 이 과정에는 평가, 계획, 그리고 가치 증명(PoV) 파일럿 워크로드가 포함됩니다. 이 프로그램은 발견, 계획, 솔루션 설계를 위한 워크숍을 포함하는 단계별 고객 참여 모델을 따릅니다.

클라우드 마이그레이션 가속화 프로그램은 워크로드를 클라우드로 마이그레이션하기 위한 구조화된 프로세스를 안내합니다. 이 과정에는 평가, 계획, 그리고 가치 증명(PoV) 파일럿 워크로드가 포함됩니다. 이 프로그램은 발견, 계획, 솔루션 설계를 위한 워크숍을 포함하는 단계별 고객 참여 모델을 따릅니다. 비용 절감: 마이그레이션 비용을 상쇄할 수 있도록 재정적 인센티브가 제공됩니다. IBM은 IBM Cloud 크레딧 형태의 재정적 인센티브를 제공하며, 마이그레이션 비용의 최대 50%까지 지원합니다. [1] 프로그램 참여 자격을 얻으려면 고객은 IBM Enterprise Savings Plan에 가입되어 있어야 합니다.

워크로드와 애플리케이션을 클라우드로 이전하는 일은 혁신적인 동시에 비용이 많이 드는 작업일 수 있습니다. 그러나 IBM Power Virtual Server와 함께하는 클라우드 마이그레이션 가속화 프로그램은 기업이 비용 효율적이고 효율적인 방식으로 클라우드로 마이그레이션할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 재정적 부담을 완화하고 필수 리소스와 전문 지식에 대한 접근을 제공함으로써 마이그레이션 전 과정에서 원활하고 경제적인 전환을 지원합니다.