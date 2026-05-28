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인공지능 IT 자동화

Ansible for IBM Z: z/OS 코어 컬렉션 2.0으로 엔터프라이즈 자동화 발전

IBM z/OS 코어 컬렉션 2.0의 출시로 엔터프라이즈 자동화는 클라우드, 분산 및 IBM Z 환경 전반에서 운영을 통합하기 위한 중요한 진전을 이루고 있습니다.

게시일 2026년 05월 28일

엔터프라이즈 자동화는 중요한 전환점에 도달했습니다. 이제 자동화는 개별적인 효율성 향상으로 정의되는 것이 아닙니다. 클라우드, 분산 환경, 미션 크리티컬 시스템 등 모든 플랫폼을 단일하고 신뢰할 수 있는 자동화 패브릭을 통해 운영할 수 있는 역량으로 정의됩니다.

Red Hat Ansible Automation Platform용 IBM z/OS 코어 컬렉션 2.0을 통해 IBM Z는 이러한 미래로 한 걸음 더 나아갑니다. 이제 조직은 기업 전반에서 사용 중인 것과 동일한 거버넌스 기반 자동화 프레임워크를 사용하여 IBM Z 시스템을 관리할 수 있으며, 가장 중요한 워크로드에도 일관된 정책, 제어 및 운영 규율을 적용할 수 있습니다.

이는 근본적인 변화입니다. 플랫폼별 자동화에서 엔터프라이즈 전반의 오케스트레이션으로 전환함으로써 리더가 자동화를 자신 있게 확장할 수 있도록 지원합니다.

엔터프라이즈 수준에서 중요한 자동화 성과

오늘날 기업에 중요한 것은 자동화의 양이 아니라 예측 가능하고, 관리 가능하며, 대규모 환경에서도 복원력을 제공하는 더 나은 자동화입니다.

IBM z/OS 코어 컬렉션의 최신 2.0 릴리스는 IBM Z를 엔터프라이즈 자동화 내에서 거버넌스와 표준화가 적용된 엔드포인트로 자리매김함으로써 Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z의 비전을 지속적으로 발전시키고 있습니다. 이를 통해 IBM Z는 분산 클라우드, 온프레미스 또는 하이브리드 환경의 나머지 시스템과 동일한 Ansible 자동화 운영 모델에 맞춰 운영됩니다.

  • IBM Z를 포함한 플랫폼 전반의 일관된 제어: Ansible Automation Platform에서 실행되는 Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z(Ansible for IBM Z)를 통해 조직은 일관된 자동화 거버넌스, 감사 가능성 및 변경 관리 체계를 적용할 수 있습니다. 따라서 메인프레임과 관련된 병렬 또는 오래된 자동화 프로세스가 필요하지 않습니다.
  • 핵심 운영 워크플로의 표준화: 일반적인 z/OS 작업에 대해 지원되는 자동화 콘텐츠를 정의함으로써 조직은 개별적으로 유지 관리되는 스크립트와 개인의 경험에 의존하는 방식에서 벗어날 수 있습니다. 이를 통해 핵심 운영을 위한 일관된 실행 모델이 구축되어 변동성을 줄이고 운영 규율을 강화할 수 있습니다.
  • 엔터프라이즈 자동화 전략과의 연계: IBM Z는 더 이상 맞춤형 도구가 필요한 독립적인 환경으로 취급되지 않습니다. 대신 Ansible Automation Platform 생태계에 직접 참여함으로써 기업은 기존 자동화 투자를 중복 구축하지 않고 IBM Z까지 확장할 수 있습니다.
  • 파편화 없이 확장 가능한 인력 운영 모델: IBM Z가 엔터프라이즈의 다른 시스템과 동일한 자동화 프레임워크에 통합됨에 따라 팀은 공통 도구와 프로세스를 사용해 운영할 수 있습니다. 이를 통해 미션 크리티컬 시스템에 필요한 엄격한 운영 기준을 유지하면서도 지나치게 분리된 운영 모델의 필요성을 줄일 수 있습니다.
  • 기존 기록 시스템 내에서의 점진적 도입: Ansible for IBM Z는 기존 z/OS 워크로드를 중단 없이 자동화할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 기존 운영을 대체하는 대신 그 주변에 표준 자동화 방식을 적용하는 통제된 현대화 접근 방식을 지원합니다.

Terraform을 통해 IBM Z를 엔드투엔드 자동화 라이프사이클에 통합

마찬가지로 중요한 것은 최근 출시된 z/OS 코어 컬렉션의 2.0 버전을 통해 IBM Z가 프로비저닝, 구성 및 운영을 아우르는 더 광범위한 자동화 라이프사이클에 자연스럽게 참여할 수 있게 되었다는 점입니다.

바로 이 지점에서 Terraform과 Ansible 같은 기술이 함께 활용됩니다. Terraform은 인프라 상태를 정의하고 프로비저닝하며, Ansible은 구성, 정책 적용 및 지속적인 운영을 오케스트레이션합니다. 이를 통해 기업 전반에 걸쳐 엔드투엔드 자동화를 구현하여 IBM Z를 클라우드 및 분산 시스템과 동일한 코드 기반 라이프사이클에 도입할 수 있습니다.

AI 지원 자동화가 워크플로 생성 방식을 가속화하는 상황에서도 이러한 기반은 실행이 예측 가능하고, 감사 가능하며, 관리 가능하도록 보장합니다.

실제 엔터프라이즈 자동화 활용 사례

고객들은 위에서 설명한 자동화 효과를 실현하기 위해 다양한 운영 시나리오에서 Ansible for IBM Z를 활용하고 있습니다. 가장 영향력이 큰 사례 중 하나는 SSL 인증서 갱신 및 관리로, 자동화를 통해 프로덕션 환경에서 수작업 부담과 운영 위험을 줄일 수 있습니다.

인증서 관리 외에도 조직은 엔터프라이즈 표준과 워크플로에 맞추기 위해 IBM Z 운영 라이프사이클 전반으로 자동화를 확장하고 있습니다.

  • 인프라 프로비저닝 및 IBM Z 애플리케이션 배포를 CI/CD 파이프라인에 통합하여 플랫폼 전반에 걸쳐 일관되고 반복 가능한 배포를 지원합니다.
  • 표준화된 자동화 워크플로를 사용하여 IBM CICS 및 IBM IMS를 포함한 z/OS 미들웨어 서브시스템을 구축, 프로비저닝 및 구성합니다.
  • 통제되고 감사 가능한 자동화를 통한 z/OS 네트워크 및 보안 구성을 관리합니다.
  • 규정 준수 및 운영 가시성 확보를 위한 감사 및 보안 구성 데이터, 시스템 상태 및 상황 점검을 수집합니다.
  • 통제된 역할 기반 자동화를 통해 비밀번호 재설정을 수행하고 신규 사용자 액세스를 관리합니다.

이러한 사용 사례는 최근 IBM z/OS 코어 컬렉션 릴리스와 Ansible for IBM Z가 조직이 IBM Z와 엔터프라이즈 전반에 동일한 자동화 방식을 적용해 일관된 거버넌스를 구현하고, 운영 위험을 줄이며, 일상적인 운영을 현대화하도록 지원하는 방식을 보여줍니다.

IBM Z로 새로운 수준의 민첩성 확보

자동화가 Terraform과 같은 코드형 인프라 프레임워크 및 AI 지원 개발과 결합됨에 따라 기업은 구성과 프로비저닝을 단일하고 통합된 워크플로에서 오케스트레이션할 수 있게 됩니다. 이를 통해 환경을 코드 기반으로 정의, 배포 및 관리하는 엔드투엔드 운영이 가능해집니다. IBM Z는 이를 통해 새로운 수준의 민첩성을 확보하면서도 조직이 기대하는 운영 규율, 보안 및 안정성을 유지할 수 있습니다.

Ansible for IBM Z과 IBM z/OS 코어 컬렉션 2.0의 최신 릴리스를 통해 IBM Z는 더 이상 단순히 자동화되는 시스템이 아닙니다. 앞으로의 변화에 대비할 수 있는 예측 가능하고 정책 기반으로 관리되는 플랫폼으로서 엔터프라이즈 자동화 패브릭에 통합되었습니다.

이는 메인프레임이 현대적인 엔터프라이즈 환경에 참여하는 방식에 대한 재정의입니다.

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Skyla Loomis

General Manager, IBM Z Software

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