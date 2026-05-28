Ansible for IBM Z: z/OS 코어 컬렉션 2.0으로 엔터프라이즈 자동화 발전

엔터프라이즈 자동화는 중요한 전환점에 도달했습니다. 이제 자동화는 개별적인 효율성 향상으로 정의되는 것이 아닙니다. 클라우드, 분산 환경, 미션 크리티컬 시스템 등 모든 플랫폼을 단일하고 신뢰할 수 있는 자동화 패브릭을 통해 운영할 수 있는 역량으로 정의됩니다.

Red Hat Ansible Automation Platform용 IBM z/OS 코어 컬렉션 2.0을 통해 IBM Z는 이러한 미래로 한 걸음 더 나아갑니다. 이제 조직은 기업 전반에서 사용 중인 것과 동일한 거버넌스 기반 자동화 프레임워크를 사용하여 IBM Z 시스템을 관리할 수 있으며, 가장 중요한 워크로드에도 일관된 정책, 제어 및 운영 규율을 적용할 수 있습니다.

이는 근본적인 변화입니다. 플랫폼별 자동화에서 엔터프라이즈 전반의 오케스트레이션으로 전환함으로써 리더가 자동화를 자신 있게 확장할 수 있도록 지원합니다.