Ansible for IBM Z: z/OS 코어 컬렉션 2.0으로 엔터프라이즈 자동화 발전

IBM z/OS 코어 컬렉션 2.0의 출시로 엔터프라이즈 자동화는 클라우드, 분산 및 IBM Z 환경 전반에서 운영을 통합하기 위한 중요한 진전을 이루고 있습니다.
엔터프라이즈 자동화는 중요한 전환점에 도달했습니다. 이제 자동화는 개별적인 효율성 향상으로 정의되는 것이 아닙니다. 클라우드, 분산 환경, 미션 크리티컬 시스템 등 모든 플랫폼을 단일하고 신뢰할 수 있는 자동화 패브릭을 통해 운영할 수 있는 역량으로 정의됩니다.
Red Hat Ansible Automation Platform용 IBM z/OS 코어 컬렉션 2.0을 통해 IBM Z는 이러한 미래로 한 걸음 더 나아갑니다. 이제 조직은 기업 전반에서 사용 중인 것과 동일한 거버넌스 기반 자동화 프레임워크를 사용하여 IBM Z 시스템을 관리할 수 있으며, 가장 중요한 워크로드에도 일관된 정책, 제어 및 운영 규율을 적용할 수 있습니다.
이는 근본적인 변화입니다. 플랫폼별 자동화에서 엔터프라이즈 전반의 오케스트레이션으로 전환함으로써 리더가 자동화를 자신 있게 확장할 수 있도록 지원합니다.
오늘날 기업에 중요한 것은 자동화의 양이 아니라 예측 가능하고, 관리 가능하며, 대규모 환경에서도 복원력을 제공하는 더 나은 자동화입니다.
IBM z/OS 코어 컬렉션의 최신 2.0 릴리스는 IBM Z를 엔터프라이즈 자동화 내에서 거버넌스와 표준화가 적용된 엔드포인트로 자리매김함으로써 Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z의 비전을 지속적으로 발전시키고 있습니다. 이를 통해 IBM Z는 분산 클라우드, 온프레미스 또는 하이브리드 환경의 나머지 시스템과 동일한 Ansible 자동화 운영 모델에 맞춰 운영됩니다.
마찬가지로 중요한 것은 최근 출시된 z/OS 코어 컬렉션의 2.0 버전을 통해 IBM Z가 프로비저닝, 구성 및 운영을 아우르는 더 광범위한 자동화 라이프사이클에 자연스럽게 참여할 수 있게 되었다는 점입니다.
바로 이 지점에서 Terraform과 Ansible 같은 기술이 함께 활용됩니다. Terraform은 인프라 상태를 정의하고 프로비저닝하며, Ansible은 구성, 정책 적용 및 지속적인 운영을 오케스트레이션합니다. 이를 통해 기업 전반에 걸쳐 엔드투엔드 자동화를 구현하여 IBM Z를 클라우드 및 분산 시스템과 동일한 코드 기반 라이프사이클에 도입할 수 있습니다.
AI 지원 자동화가 워크플로 생성 방식을 가속화하는 상황에서도 이러한 기반은 실행이 예측 가능하고, 감사 가능하며, 관리 가능하도록 보장합니다.
고객들은 위에서 설명한 자동화 효과를 실현하기 위해 다양한 운영 시나리오에서 Ansible for IBM Z를 활용하고 있습니다. 가장 영향력이 큰 사례 중 하나는 SSL 인증서 갱신 및 관리로, 자동화를 통해 프로덕션 환경에서 수작업 부담과 운영 위험을 줄일 수 있습니다.
인증서 관리 외에도 조직은 엔터프라이즈 표준과 워크플로에 맞추기 위해 IBM Z 운영 라이프사이클 전반으로 자동화를 확장하고 있습니다.
이러한 사용 사례는 최근 IBM z/OS 코어 컬렉션 릴리스와 Ansible for IBM Z가 조직이 IBM Z와 엔터프라이즈 전반에 동일한 자동화 방식을 적용해 일관된 거버넌스를 구현하고, 운영 위험을 줄이며, 일상적인 운영을 현대화하도록 지원하는 방식을 보여줍니다.
자동화가 Terraform과 같은 코드형 인프라 프레임워크 및 AI 지원 개발과 결합됨에 따라 기업은 구성과 프로비저닝을 단일하고 통합된 워크플로에서 오케스트레이션할 수 있게 됩니다. 이를 통해 환경을 코드 기반으로 정의, 배포 및 관리하는 엔드투엔드 운영이 가능해집니다. IBM Z는 이를 통해 새로운 수준의 민첩성을 확보하면서도 조직이 기대하는 운영 규율, 보안 및 안정성을 유지할 수 있습니다.
Ansible for IBM Z과 IBM z/OS 코어 컬렉션 2.0의 최신 릴리스를 통해 IBM Z는 더 이상 단순히 자동화되는 시스템이 아닙니다. 앞으로의 변화에 대비할 수 있는 예측 가능하고 정책 기반으로 관리되는 플랫폼으로서 엔터프라이즈 자동화 패브릭에 통합되었습니다.
이는 메인프레임이 현대적인 엔터프라이즈 환경에 참여하는 방식에 대한 재정의입니다.